Diretta/ Fiorentina-Juventus info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi 15 gennaio)

DIRETTA FIORENTINA-JUVENTUS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 15 GENNAIO) - Fiorentina-Juventus, diretta dall'arbitro Luca Banti della sezione di Livorno con l'ausilio dei guardalinee Meli e Dobosz, è sicuramente la sfida più attesa tra quelle in programma questo fine settimana; sa del quarto uomo Di Liberatore e dei giudici di porta addizionali Rizzoli e Doveri la partita valida per la 20^ giornata del campionato 2016-2017 di Serie A in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 15 gennaio 2017 alle ore 20.45. Prosegue a vele spiegate la corsa dei bianconeri verso il sesto titolo consecutivo, la squadra di Allegri ha saputo archiviare la delusione della Supercoppa persa a Doha liquidando il Bologna con un secco 3 a 0 lo scorso weekend tra le mura amiche della Juventus Stadium, portandosi nuovamente a quattro lunghezze di vantaggio sulla Roma seconda pur con una gara in meno.

Giocare in casa dei viola (che non hanno mai perso nelle nove gare interne fin qui disputate) non è facile per nessuna squadra e la Juventus non fa eccezione, ma va anche rimarcato che i campioni d'Italia in carica finora hanno un ottimo rendimento in trasferta, solamente l'Atalanta rivelazione del torneo ha fatto meglio fuori casa. Col passare del tempo, inoltre, Allegri, sta recuperando tutti i titolarissimi e proprio contro la Fiorentina tornerà ad avere a disposizione contemporaneamente Barzagli, Bonucci e Chiellini, e anche in attacco Dybala è tornato a pieno regime e sarà sicuramente un ottimo partner per Gonzalo Higuain. Anche la Fiorentina ha una gara in meno, dopo che l'ultimo match contro il Pescara è stato rinviato a causa dell'ondata di gelo che ha portato tanta neve sul capoluogo abbruzzese e in particolare sullo stadio Adriatico, rendendo il campo impraticabile e non idoneo a ospitare una partita di calcio.

Tra le big del campionato, quella di Paulo Sousa accusa un gap rispetto alle prime che sembra ormai diventato incolmabile, ma rimane una squadra assolutamente rispettabile che se approccia l'impegno alla maniera giusta può rendere la vita difficile a chiunque, quindi guai a sottovalutare i viola. In attesa che Kalinic prenda una decisione sul suo futuro, la Fiorentina sembra aver trovato in Bernardeschi il nuovo punto di riferimento, il giovane talentuoso (già entrato negli schemi della nazionale di Ventura) quest'anno sta avendo anche un certo feeling con il gol (9 reti) che lo rende il terzo miglior marcatore italiano dopo Belotti e Immobile, ed è anche grazie a lui se la compagine toscana è riuscita a rimanere a ridosso delle parti nobili della classifica.

Nel girone d'andata, Fiorentina e Juventus si sono affrontate in occasione della prima giornata, lo scorso 20 agosto 2016, allo Juventus Stadium: finì 2 a 1 per i bianconeri, contesa sbloccata da Khedira, pari momentaneo di Kalinic e gol decisivo di Higuain all'esordio con la sua nuova maglia in grado di fare subito la differenza nonostante qualche chilo di troppo accumulato durante l'estate. Dal 2004 a oggi il bilancio dei precedenti tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, è di quindici vittorie per la Juventus, appena tre successi per i viola e undici pareggi. L'ultima vittoria della Fiorentina risale al 5 marzo 2015 quando nell'andata delle semifinali di Coppa Italia Salah stese la Juve con una doppietta.

La Juventus sembra avere i favori del pronostico, stando alle quote dei bookmaker: su Unibet il 2 dei bianconeri viene dato a 1,84 contro il 3,50 dell'X proposto da Tipico e il 5,00 di WilliamHill per l'1 dei padroni di casa. Paddypower, invece, offre una quota di 2,10 per la giocata Over e di 1,70 per la giocata Under. L'1 a 0 in favore degli ospiti e il risultato esatto 1-1 vengono dati entrambi a 6,00 da Betfair.

Fiorentina-Juventus sarà il big match della 20^ giornata di Serie 2016-2017, non c'è dunque da stupirsi se sia Sky Sport che Mediaset Premium dedicheranno un'ampia copertura televisiva all'evento con la diretta tv dal calcio d'inizio fissato per le ore 20.45 al triplice fischio, con lunghi approfondimenti pre e post gara. Sulla piattaforma satellitare l'incontro andrà in onda sui canali 201, 206 e 251 in alta definizione, mentre sul digitale terrestre bisognerà sintonizzarsi sui canali 370 e 380 per assistere alla gara con le immagini negli spogliatoi prima dell'inizio e le interviste ai giocatori nell'intervallo in esclusiva. Si rinnova anche l'appuntamento con le app Sky Go e Premium Play che danno modo ai clienti delle rispettive pay-tv di poter usufruire della diretta streaming video via internet per guardare la partita attraverso i dispositivi mobili.