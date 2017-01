DIRETTA NAPOLI-PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 15 GENNAIO) - Napoli-Pescara, diretta dall'arbitro Claudio Gavillucci della sezione di Latina, si gioca domenica 15 gennaio 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della prima giornata di ritorno nel campionato di Serie A. Partita sulla carta senza storia, anche se il Pescara in termini di gioco ha raccolto senz'altro meno rispetto a quanto prodotto in questa prima metà della stagione. Il Napoli di Sarri si trova al momento a sette punti dalla vetta occupata dalla Juventus (che ha disputato però una partita in meno, dovendo recuperare a febbraio la trasferta di Crotone) e a tre dalla Roma seconda.

La mancanza di una punta centrale dopo l'infortunio di Milik ha sicuramente influenzato il cammino dei partenopei nella fase centrale del girone d'andata, ma va sottolineato come la squadra abbia compiuto anche un cammino importante anche in Champions League, ottenendo la possibilità di giocarsi uno storico ottavo di finale contro il Real Madrid. Il Pescara al ritorno in Serie A dopo tre anni di cadetteria, ha chiuso l'andata all'ultimo posto e senza riuscire a vincere neanche una partita.

Un problema in parte mitigato dal successo a tavolino ottenuto contro il Sassuolo, ma per gli abruzzesi la salvezza è al momento lontana otto punti, e sicuramente dovranno spendersi molto per riuscire a ottenere una rimonta che avrebbe contorni epici. Sbloccarsi sarebbe fondamentale ma ora per gli abruzzesi si aprirà di nuovo una fase del calendario particolarmente complicato, mentre il Napoli punterà ad ottenere il massimo prima che l'impegno di Champions contro i campioni d'Europa in carica rischi di togliere energie, anche a livello mentale, alla squadra.

Sei vittorie ed un pareggio negli ultimi sette incontri ufficiali per il Napoli, che nelle ultime tre partite, dopo il pareggio in casa della Fiorentina con il quale ha chiuso il 2016, ha poi ottenuto un successo soffertissimo in campionato contro la Sampdoria, per poi vincere contro lo Spezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. Pur con una squadra di categoria inferiore, i partenopei hanno dovuto comunque attendere il secondo tempo per realizzare le reti decisive, ma con diverse seconde linee in campo si sono confermati comunque competitivi, puntando fortemente su un palcoscenico come la Tim Cup che può comunque regalare un'importante soddisfazione a fine stagione.

Dopo le pesantissime sconfitte, sul piano della classifica, contro Crotone e Bologna, il Pescara ha dato un primo segnale di risveglio chiudendo il 2016 pareggiando in extremis un fondamentale scontro diretto contro il Palermo. Nel 2017 però la squadra di Oddo non è ancora scesa in campo, visto che la neve ha costretto al rinvio la sfida di campionato di domenica scorsa contro la Fiorentina e che in Coppa Italia gli abruzzesi erano già stati eliminati.

All'andata il Napoli ha dovuto rimontare due gol contro il Pescara, in una sfida che aveva mostrato gli abruzzesi subito spumeggianti, aiutati da una condizione fisica che era probabilmente ottimale ad inizio stagione. L'ultimo precedente a Napoli risale al 2 dicembre del 2012, ed il Napoli ha vinto cinque a uno, straripando con le doppiette di Cavani ed Inler e con il gol di Hamsik. L'8 novembre del 1999, nel campionato di Serie B, il Pescara è riuscito a strappare l'ultimo punto in casa del Napoli, pareggiando uno a uno. In campionato il Pescara non è invece mai riuscito a violare il campo del Napoli, senza mai riuscire a far risultato in Serie A e strappando soltanto uno zero a zero nel 1985 in Coppa Italia.

Napoli come detto favoritissimo per la conquista dei tre punti, con successo partenopeo fissato a una quota di 1.17 da Bet365, mentre William Hill propone a 8.50 la quota per il pareggio e Betfair fissa a 21.00 la quota per l'eventuale blitz esterno degli abruzzesi, che come detto rappresenterebbe la prima vittoria sul campo del Pescara in questa stagione.

Napoli-Pescara, domenica 15 gennaio 2017 alle ore 15.00, potrà essere seguita in diretta tv sul canale 252 di Sky (Sky Calcio 2 HD) dagli abbonati alla pay tv satellitare, mentre su Mediaset Premium gli abbonati al digitale terrestre pay potranno vedere la sfida sul canale Premium Sport 2 HD. In diretta streaming video via internet il match potrà essere visto dagli abbonati alla prima piattaforma sul sito skygo.sky.it, dagli abbonati alla seconda sul sito play.mediasetpremium.it.