Diretta/ Perugia-Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live (Rai, volley maschile Superlega, 19^giornata, oggi 15 gennaio 2017)

DIRETTA SIR SAFETY CONAD PERUGIA-DIATEC TRENTINO: INFO STREAMING VIDEO E TV,ORARIO E RISULTATO LIVE (RAI,VOLLEY MASCHILE SUPERLEGA 19^ GIORNATA, OGGI 15 GENNAIO 2017) – Perugia-Trento, diretta dagli arbitri Gnani e Puecher, è la partita in programma oggi 15 gennaio 2017 alle ore 18.00 presso il Palaevangelisti di Perugia, e valida per la 19^ giornata del campionato di volley maschile di Superlega. Quello di questa sera è certamente un incontro di altissima classifica, con gli umbri momentaneamente terzi a quota 43 punti e la formazione trentina seconda a quota 44, con la Lube Civitanova a guidare la graduatoria con quarantasette punti. Si tratta inoltre di due formazioni che in campionato stanno vivendo un momento eccellente, con quattro vittorie consecutive nelle ultime sfide di campionato per Trentino, che ha messo in fila Sora, Padova, Latina e Piacenza dopo aver perso a sorpresa al tie break sul campo di Vibo Valentia.

Ancor più travolgente è l'ascesa di Perugia che tra campionato e CEV Cup ha infilato sei vittorie consecutive, perdendo però il confronto di Coppa Italia in casa contro Piacenza al tie break, mentre Trentino non ha avuto problemi rifilando un secco tre a zero a Monza. Sicuramente la Lube Civitanova potrebbe giovarsi di quanto accadrà sul campo della Sir Safety per tentare una prima fuga, di sicuro un'altra spettatrice interessata al confronto sul campo degli umbri sarà Modena, che al quarto posto in classifica a quota quaranta punti potrebbe avvicinarsi sensibilmente al podio del campionato. Si troveranno di fronte dunque due squadre potenzialmente in grado di puntare allo scudetto, anche se la continuità di rendimento delle ultime settimane fa pensare a una svolta che ad inizio stagione era stata auspicata per non vedere il massimo campionato di volley italiano dominato senza vie d'uscita da Civitanova. Strepitosi i numeri di Trento in casa, con la Diatec che ha dimostrato però di soffrire impegni esterni anche contro squadre di metà classifica, come avvenuto in Calabria qualche settimana fa. Per Perugia la consapevolezza delle ultime settimane è una novità fino a un certo punto, per una squadra comunque capace di spuntarla diverse volte in situazioni difficili e in casa difficilmente incline a concedere due sconfitte consecutive, col ko contro Piacenza che potrebbe dunque essere di stimolo.

Entrambe le squadre sono dunque in serie positiva (Coppa Italia a parte) e stanno vivendo un ottimo momento. Ma i precedenti suggeriscono come il fattore campo potrebbe recitare la parte del leone, visto che gli ultimi otto precedenti ufficiali tra Serie A di volley e Coppa Italia hanno sempre fatto registrare la vittoria della squadra di casa. L'ultimo successo in trasferta nei confronti diretti fra Perugia e Trentino risale al 26 ottobre del 2014, quando fu l'attuale Diatec ad avere la meglio in Umbria, vendicando peraltro il successo immediatamente precedente di Perugia a Trento. Trentino ha vinto tre set a uno il confronto d'andata di questa stagione in campionato, disputato lo scorso 29 ottobre.

Ricordiamo infine che il match tra Perugia e Trento sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio nel suo canale tematico Raisport 1, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta video streaming della partita tramite il servizio raiplay.it, liberamente disponibile al sito www.rai.tv.

