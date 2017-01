Diretta/ Udinese-Roma info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi 15 gennaio)

DIRETTA UDINESE-ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 15 GENNAIO) - Udinese-Roma, diretta dall'arbitro Antonio Damato della sezione di Barletta, è una delle cinque partite del 20^ turno di Serie A 2016-2017 che si disputano domenica 15 gennaio 2017 alle ore 15: teatro della sfida tra le due formazioni sarà lo Stadio Friuli (ribattezzato Dacia Arena per motivi di sponsorizzazione) di Udine. Prosegue la rincorsa dei giallorossi alla capolista Juventus, pur con una partita in meno la formazione di Spalletti si ritrova con quattro punti di ritardo rispetto alla compagine bianconera, e che potrebbero diventare sette qualora nel recupero contro il Crotone i campioni d'Italia dovessero fare bottino pieno.

In ogni caso la Roma prova a non mollare niente, come dimostrano le ultime due vittorie in campionato contro Chievo e Genoa, anche perché al di là del primo posto i giallorossi sono in piena corsa per un posto nei gironi della prossima Champions League, considerando che attualmente occupano la seconda posizione in classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli terzo, e anche quest'anno si è visto come l'accesso ai play-off non dia automaticamente la garanzia per qualificarsi ai gironi, costringendo l'Italia per il terzo anno di fila ad avere solamente due rappresentanti nella manifestazione per club più importante organizzata dalla UEFA.

Per il girone di ritorno la Roma punta a fare meglio rispetto a quanto fatto in quello d'andata, anche se non sarà facile visto che nelle prime 19 giornate la squadra di Spalletti ha comunque raccolto 41 punti, un bottino che senza la presenza della Juve le consentirebbe di guardare tutti dall'alto in basso. Gli occhi saranno puntati su Dzeko, assolutamente intenzionato a riprendersi lo scettro di capocannoniere che per il momento gli ha soffiato Icardi, e anche su El Shaarawy che avrà il compito non certo facile di non far rimpiangere l'assenza di Salah, impegnato in Coppa d'Africa con il suo Egitto.

L'Udinese, invece, dopo un inizio difficilissimo culminato con l'esonero di Iachini quando la squadra navigava in cattive acque e veleggiava verso la zona retrocessione, ha saputo rimettersi in carreggiata grazie a Del Neri che ha saputo traghettare il club verso i lidi decisamente più tranquilli del centro classifica, e con una serie di prestazioni assolutamente convincenti la formazione friulana è diventata una delle realtà positive di questo torneo.

Peccato per la sconfitta immeritata contro l'Inter, quando l'Udinese era anche riuscita a portarsi in vantaggio e a sfiorare il raddoppio sull'1 a 0 per poi subire la rimonta di Perisic, autore di una doppietta, ma l'impressione è che ormai ci siano tutti i presupposti per una salvezza raggiungibile con parecchie giornate di anticipo, soprattutto se Palermo, Crotone e Pescara non si daranno una bella svegliata. Ancora una volta Del Neri si affiderà alle giocate di Zapata e ai gol di Thereau.

Roma-Udinese è stato il match che lo scorso 20 agosto 2016 ha ufficialmente aperto questo campionato, all'Olimpico dominarono i giallorossi che vinsero per 4 a 0 grazie alle reti di Dzeko, Salah e alla doppietta di Perotti che segnò entrambe le marcature dagli undici metri. L'ultima vittoria dell'Udinese risale invece al 28 ottobre 2012 quando i friulani vinsero per 3 a 2 rimotando un iniziale doppio svantaggio. Dal 2000 a oggi il bilancio dei scontri diretti è di ventuno vittorie per i giallorossi, otto successi per i bianconeri e sei pareggi.

La Roma è la favorita d'obbligo per questa gara, almeno stando ai pronostici dei bookmaker: Betclic offre una quota di 1,92 per il 2 della squadra di Spalletti; Unibet paga 3,65 le giocate sull'X; WilliamHill ha fissato a 4,20 la quota relativa all'1 dei padroni di casa. Considerando che la Rama vanta uno dei migliori attacchi della Serie A, su Bet365 la quota dell'Over (1,80) è leggermente più bassa rispetto a quella dell'Under (2,00). Infine, secondo Betfair, il risultato esatto più probabile è il 2 a 1 in favore della Roma, che viene pagato 7,50 volte la posta in palio.

Appuntamento su Sky Sport e Mediaset Premium per assistere in diretta tv a Roma-Udinese, sul satellite l'incontro sarà proposto in alta definizione sul canale 251 e sarà visibile solamente ai clienti abbonati al pacchetto Calcio, mentre sul digitale terrestre il match andrà in onda sui canali 382 (in risoluzione standard) e 390 (in HD). Per gli abbonati alle rispettive pay-tv c'è la possibilità di guardare la partita anche in diretta streaming video via internet sui dispositivi mobili come smartphone e tablet grazie alle app Sky Go e Premium Play, scaricabili gratuitamente dagli store di iOS, Android e Windows Phone.