FANTACALCIO/ Consigli formazioni Serie A (oggi 15 gennaio 2017, 20^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO CAGLIARI-GENOA - Nella sfida rossoblu fra Cagliari e Genoa i sardi contano sui gol di Borriello e sugli assist di Joao Pedro, i liguri invece sul killer instict di Simeone e sulla caparbietà di Rigoni. Da un lato la sorpresa potrebbe essere Di Gennaro, dall'altra il funambolo Laxalt. I due muri difensivi sono rispettivamente Ceppitelli e Munoz, mentre bisogna evitare di schierare Bruno Alves e Burdisso, che finiscono spesso sul taccuino dell'arbitro.

CONSIGLI FANTACALCIO LAZIO-ATALANTA - Molto avvincente il match fra Lazio e Atalanta, con i biancocelesti che opteranno per un attacco composto dal bomber Immobile e dall'assistman Felipe Anderson, mentre gli orobici contano sulla qualità del Papu Gomez e sugli inserimenti del giovane Conti. Le sorprese potrebbero essere Cataldi per i laziali e Petagna per i nerazzurri. In difesa spazio a De Vrij e Caldara, da evitare il terzino serbo Basta e il difensore centrale brasiliano Toloi.

CONSIGLI FANTACALCIO NAPOLI-PESCARA - Il Napoli, contro il fanalino di coda Pescara, conta sui gol di Mertens e sugli assist di Callejon, mentre gli abruzzesi si appoggiano su Gilardino e sul talento di Caprari. Le sorprese potrebbero essere il polacco Zielinski e il difensore centrale Stendardo. In difesa la garanzia per il Napoli si chiama Koulibaly, mentre per il Pescara è senza dubbio Zampano. Da non schierare il terzino albanese Hysaj per i partenopei e il difensore centrale Coda per la compagine abruzzese.

CONSIGLI FANTACALCIO SAMPDORIA-EMPOLI - La Sampdoria ospiterà l'Empoli affidandosi alla classe cristallina di Luis Muriel e ai gol di Quagliarella. I toscani invece non possono fare a meno del centravanti Maccarone e dell'estro di Saponara. Le due sorprese potrebbero essere rispettivamente Bruno Fernandes e Mchedlidze, mentre i due difensori di spicco rimangono Skriniar e Bellusci. Nell'elenco dei calciatori da evitare invece il terzino sinistro doriano Regini e il terzino destro empolese Laurini.

CONSIGLI FANTACALCIO SASSUOLO-PALERMO - Il Sassuolo vuole battere il Palermo e per farlo avrà bisogno dei gol di Matri o del talentuoso francese Defrel. I rosanero invece puntano tutto su Nestorovski o sulla qualità dello svedese Quaison. La sorpresa in casa neroverde potrebbe essere il neo acquisto Aquilani, mentre per i siciliani il giovane Lo Faso. In difesa spazio ad Acerbi e Cionek, da evitare Gazzola da una parte e Goldaniga dall'altra.

CONSIGLI FANTACALCIO UDINESE-ROMA - La Roma tenta di restare in scia alla Juventus, ma per farlo deve battere un'ostica l'Udinese. I giallorossi di mister Spalletti puntano tutto sui gol del bosniaco Dzeko e sugli assist dell'argentino Perotti, mentre i friulani contano molto sulla coppia Zapata-Thereau. Le due sorprese potrebbero essere Totti e Fofana, mentre le certezze in difesa si chiamano Manolas e Danilo. Da non schierare Juan Jesus per i giallorossi e il centrocampista Halfredsson per la compagine di mister Delneri.

CONSIGLI FANTACALCIO FIORENTINA-JUVENTUS - Il big match di giornata è quello dello stadio Franchi di Firenze fra Fiorentina e Juventus. I viola avranno in Kalinic e Bernardeschi due punti di riferimento, mentre i fari del team bianconero saranno Higuain in attacco e Marchisio a centrocampo. La sorpresa per la squadra di Paulo Sousa potrebbe essere Chiesa, per la Juve invece Rincon. In difesa da schierare Gonzalo Rodriguez e Barzagli, da evitare invece Tomovic per i padroni di casa e Lichtsteiner per gli ospiti.

CONSIGLI FANTACALCIO TORINO-MILAN - L'ultimo match di giornata metterà di fronte Torino e Milan. I granata come sempre si appoggiano su Belotti e Ljajic, e potrebbero contare sul fattore sorpresa dell'argentino Iturbe. Il Milan invece si affida ai gol di Bacca, agli assist di Suso e alla possibile sorpresa Pasalic. In difesa i due muri rispondono ai nomi di Rossettini e Paletta, mentre due elementi che non andrebbero schierati sono il portiere Hart e il terzino De Sciglio.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (20^ GIORNATA, 14-15-16 GENNAIO 2017). I 5 PORTIERI SU CUI PUNTARE - In vista della ventesima giornata di Serie A, diamo un'occhiata su quali portieri puntare per le nostre formazioni del fantacalcio. L'Inter ospita al Meazza il Chievo, una formazione non propriamente votata al gioco offensivo: per Samir Handanovic, dunque, non dovrebbero esserci particolari problemi. Discorso molto simile anche per il Napoli, che tra le mura amiche del San Paolo ospita il Pescara di Oddo: si prevede, almeno sulla carta, un pomeriggio tranquillo per Pepe Reina. Il Milan vola a Torino, su un campo molto ostico ma Donnarumma sta attraversando un eccellente stato di forma. Il Sassuolo se la vedrà con il Palermo, in piena crisi di risultati e identità: non sarebbe una pessima idea affidarsi a Consigli. Infine, in Sampdoria-Empoli, attenzione a Puggioni, che se la vedrà con gli attaccanti dei toscani, in questa stagione non proprio dei goleador di razza.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (20^ GIORNATA, 14-15-16 GENNAIO 2017). HIGUAIN, DYBALA O KALINIC? - Una delle sfide più interessanti della ventesima giornata di Serie A è sicuramente Fiorentina-Juventus. Ai fini del nostro fantacalcio, vale la pena dare uno sguardo ai reparti offensivi delle due formazioni. La Juventus, in particolare, può vantare un parco attaccanti davvero di primissimo livello. Al Franchi dovrebbero partire titolari Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, con Mario Mandzukic in panchina. Chi schierare tra il Pipita e la Joya? Difficile scegliere, anche se in questo momento l'ex Napoli appare in una condizione leggermente migliore rispetto al compagno di squadra. Dall'altra parte la Fiorentina si affida a Nikola Kalinic, punta di diamante dei viola e possibile partente. Le notizie di calciomercato influenzeranno la prova dell'attaccante croato?

I 5 TREQUARTISTI SU CUI PUNTARE - Nei consigli Fantacalcio per la ventesima giornata di Serie A troviamo numerosi trequartisti che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Uno dei migliori è forse Suso: lo spagnolo del Milan, determinante anche in Coppa Italia contro il Torino, sta regalando gol e assist a grappoli. Nella Fiorentina che affronterà la Juventus, occhi puntatai sul giovane Bernardeschi: il toscano potrebbe fare la differenza nel match del Franchi. Nel Napoli via libera Mertens: i partenopei affronteranno il Pescara e il belga ha tutte le carte in regola per offrire una nuova goleada. In Inter-Chievo vale la pena sfruttare la buona condizione di Perisic, autore di una doppietta nell'ultima partita vinta dai nerazzurri contro l'Udinese. L'azzardo? Quaison del Palermo.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (20^ GIORNATA, 14-15-16 GENNAIO 2017). I 5 ATTACCANTI SU CUI PUNTARE - In vista della ventesima giornata di Serie A, diamo un'occhiata ai migliori attaccanti da schierare nelle nostre formazioni del fantacalcio. Andrea Belotti ha già segnato due volte al Milan in questa stagione e lunedì potrebbe ripetersi nella sfida che il Torino lancerà ai rossoneri. Udinese-Roma potrebbe invece essere una partita perfetta per Edin Dzeko. In Fiorentina-Juventus, tra Kalinic e Higuain, in questo momento è decisamente più brillante l'argentino: il croato rischia di essere distratto dalle recenti voci di calciomercato. Icardi vuol tornare a segnare e il Chievo è un avversario più che abbordabile. Infine, in Sampdoria-Empoli, attenzione a Luis Muriel, già imprendibile nell'ultima sfida giocata dai blucerchiati al San Paolo contro il Napoli.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (20^ GIORNATA, 14-15-16 GENNAIO 2017). I 5 CENTROCAMPISTI SU CUI PUNTARE - Il centrocampo è uno dei reparti chiave del fantacalcio. Affidarsi a giocatori dalla sufficienza garantita, poco inclini all'ammonizione e con il vizio del gol, è sicuramente un fattore importante. Nella ventesima giornata di Serie A vale la pena puntare su Kurtic dell'Atalanta, che contro la Lazio dovrebbe partire titolare nello schieramento di Gasperini. Crotone-Bologna potrebbe essere la partita ideale per Viviani, interessante centrocampista da seguire con attenzione. In Cagliari-Genoa occhi puntati su Laxalt: il genoano ha tutte le carte in regola per spaccare la partita e portarla in favore della formazione ospite. Nel Napoli riflettori su Zielinski: nel caso in cui il polacco non dovesse partire titolare, la nostra scelta ricade su Hamsik. La sorpresa? Gagliardini dell'Inter. Ma l'ex Atalanta non è sicuro di partire titolare.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (20^ GIORNATA, 14-15-16 GENNAIO 2017). I 5 DIFENSORI SU CUI PUNTARE - Quali sono i 5 difensori da schierare assolutamente nelle nostre formazioni del fantacalcio nella ventesima giornata di Serie A? Nel Napoli vale la pena dare fiducia a Tonelli, che dovrebbe partire titolare nel match contro il Pescara: l'ex Empoli, al momento, è in vantaggio su Chiriches. Acerbi è una garanzia, è autore di un'ottima stagione e in Sassuolo-Palermo potrebbe fare la differenza in positivo per i neroverdi. Nonostante le voci di mercato, Manolas resta uno dei migliori centrali del campionato: da schierare assolutamente e a ogni condizione. Nel Milan Paletta sta impressionando per costanza di rendimento: contro il Torino non sarà facile ma l'italo-argentino è in stato di grazia. In Lazio-Atalanta, sfida dal sapore europeo, attenzione a Mattia Caldara, fresco sposo bianconero.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (20^ GIORNATA, 14-15-16 GENNAIO 2017) - Nel fine settimana torna la Serie A con la 20^ giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Andremo, dunque, ad analizzare partita per partita i match di questo turno e scegliere i possibili protagonisti, cercando di individuare i consigli più convenienti per il Fantacalcio. Ricordiamo di seguito il programma dl turno: i due anticipi di sabato 14 gennaio 2017 sono Crotone-Bologna (ore 18.00) e Inter-Chievo (20:45); domenica 15 sarà la volta di Cagliari-Genoa (ore 12:30), poi alle 15:00 Lazio-Atalanta, Napoli-Pescara, Sampdoria-Empoli, Sassuolo-Palermo e Udinese-Roma; in serata alle ore 20.45 Fiorentina-Juventus ed infine lunedì 16, sempre alle 20.45, si gioca Torino-Milan. Passiamo ora ai consigli del Fantacalcio per la 20^ giornata di Serie A partita per partita.

CONSIGLI FANTACALCIO CROTONE-BOLOGNA - I Fantallenatori nel match fra Crotone e Bologna dovranno affidare le redini dell'attacco a Falcinelli e Trotta da una parte, e a Destro e Di Francesco dall'altra. La sorpresa in casa pitagorica potrebbe essere Rodhen, mentre per il Bologna occhio ai calci piazzati di Viviani. I difensori che danno garanzie sono Claiton e Gastaldello, da evitare invece Rosi e il greco Oikonomou.

CONSIGLI FANTACALCIO INTER-CHIEVO - L'Inter, che ospita il Chievo Verona a San Siro, si affida all'estro di Perisic e alla vena realizzativa di Icardi. La sorpresa potrebbe essere il fantasista argentino Banega, mentre il muro di difesa risponde al nome di Miranda. Da evitare il centrocampista Kondogbia. Per il Chievo in attacco spazio a Pellissier e Meggiorini, una coppia ben assortita. A centrocampo la sorpresa potrebbe essere Radovanovic, in difesa preferire Dainelli allo sloveno Cesar.

