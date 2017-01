GAGLIARDINI / Inter-Chievo, debutto positivo per l'ex Atalanta. Il centrocampista strappa applausi a San Siro (oggi, 15 gennaio 2017)

GAGLIARDINI, INTER-CHIEVO: DEBUTTO POSITIVO PER L'EX ATALANTA, IL CENTROCAMPISTA STRAPPA APPLAUSI (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Roberto Gagliardini ha debuttato ieri sera nella gara Inter-Chievo con la maglia numero 5 al centro del campo posizionandosi al fianco di Geoffrey Kondogbia. Il ragazzo ha dimostrato subito grande personalità, andando a rubare palloni in continuazione e facendo girare la sfera con grande qualità. Inoltre nel primo tempo ha sfiorato anche il gol con un tiro potente da fuori che Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona, ha deviato in calcio d'angolo. Gagliardini ha giocato novanta minuti, strappando applausi allo Stadio San Siro che prima del suo arrivo era anche un po' incerto se questo acquisto così costoso fosse la soluzione adatta in questo momento. Il ragazzo ha dato subito fisicità al centrocampo e in mezzo potrà giocare sia con il francese che con il croato Marcelo Brozovic pronto a tornare dalla squalifica. Staremo a vedere col ritorno proprio di quest'ultimo se Stefano Pioli punterà ancora su di lui oppure se deciderà di dosare la sua crescita esponenziale. L'Inter ha trovato un grande centrocampista e speriamo che sia così anche per la nazionale azzurra.

GAGLIARDINI, INTER-CHIEVO: DEBUTTO POSITIVO PER L'EX ATALANTA, IL CENTROCAMPISTA STRAPPA APPLAUSI. LA CARRIERA (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Roberto Gagliardini ha debuttato ieri sera con la maglia dell'Inter dopo aver scosso l'opinione pubblica per un acquisto costato quasi venticinque milioni di euro ai nerazzurri. Il calciatore è nato a Bergamo il 7 aprile 1994 ed è cresciuto nella Primavera dell'Atalanta. Il ragazzo dopo anni nelle giovanili della Dea ha iniziato a girare in prestito, senza riuscire però ad imporsi all'attenzione della critica in Serie B. In un anno e mezzo ha vestito le maglie di Cesena, Spezia e Vicenza senza riuscire però a trovare poi tanto spazio e collezionando quarantunro presenze mettendo a segno tre reti. Quest'anno poi è arrivata la possibilità di giocare con continuità con l'Atalanta in Serie A dopo il debutto nella massima categoria l'anno passato. Giocatore completo e dotato di gande fisico, è alto 190 centimetri, ha tempi di gioco ed è molto bravo negli inserimenti senza palla. Il commissario tecnico Giampiero Ventura lo ha già convocato in Nazionale al posto dell'infortunato Claudio Marchisio per la sfida di qualificazione ai Mondiali 2018 contro Liechtenstein, senza però scendere in campo. Nella nazionale Under 21 ha collezionato due presenze.

