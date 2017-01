GIACOBBE FRAGOMENI/ Boxe news, ritorno con vittoria per il pugile milanese: Polster va ko (15 gennaio 2017)

GIACOBBE FRAGOMENI: BOXE NEWS, RITORNO CON VITORIA: KO POLSTER IN TRE ROUND (15 GENNAIO 2017) - Giacobbe Fragomeni torna nel mondo della boxe con vittoria. Il pugile milanese si aggiudica il retour-match al Teatro della Luna contro l’ungherese Tomas Polster in sole tre riprese: per i tanti spettatori accorsi ad assistere all’evento c’è stato anche il lieto fine. Fragomeni non combatteva dall’ottobre 2015: l’ultimo grande match era stato quello dell’anno precedente, quando aveva perso contro Rakhim Chakhkiev per la cintura europea dei pesi massimi leggeri; arrivato a 47 anni (li ha compiuti lo scorso agosto) ha deciso di rimettersi in discussione provando un ultimo giro di giostra. Il rientro era previsto contro Tomas Polster, 36 anni; un match decisamente non semplice perchè in questi casi età ed inattività possono fare la differenza. Circa 1300 persone erano presenti al Teatro della Luna; dopo un primo round di studio, nel quale Fragomeni ha più che altro aspettato l’ungherese senza affondare nè essere particolarmente messo in difficoltà, il pugile milanese ha deciso di rompere gli indugi: riuscendo ad accorciare le distanze insinuandosi sempre più nelle difese avversarie, ha pian piano lavorato al corpo di Polster e infine, nella terza ripresa, ha assestato un montante sinistro al fegato. Il magiaro non si è più rialzato: vittoria per ko da parte di Fragomeni che porta così il suo record in carriera a 34 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi. Un esame dunque superato: prima del match Fragomeni aveva rivelato di aver timore soprattutto di come avrebbe reagito il suo stesso corpo, per quanto si è visto ieri sera la forma c’è ancora e l’impressione data è stata del tutto positiva.

© Riproduzione Riservata.