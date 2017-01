Infortunio Chiesa/ Fiorentina news, il giovane esce in barella contro la Juventus ma rientra subito in campo (oggi 15 gennaio 2017)

INFORTUNIO CHIESA FIORENTINA NEWS: PROBLEMA PER IL GIOVANE VIOLA CONTRO LA JUVENTUS (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Federico Chiesa, vittima di un infortunio nel corso di Fiorentina-Juventus, è rientrato subito in campo. Appena superata l’ora di gioco, la Fiorentina era avanti per 2-1 e proprio Chiesa era stato determinante in occasione del secondo gol, non riuscendo a deviare un cross morbido messo in mezzo da Milan Badelj ma riuscendo, con il suo movimento, a trarre in inganno Buffon che si faceva infilare dal pallone. Poco dopo però il trequartista della Fiorentina, nel tentativo di sgusciare a tre avversari bianconeri, è caduto a terra per l’intervento di Marchisio: il fallo non è sembrato essere troppo brusco o violento ma evidentemente il numero 25 viola ha accusato un problema nella caduta ed è stato soccorso dalla barella che lo ha portato fuori dal campo. Pochi istanti dopo però il giocatore è tornato regolarmente in campo: evidentemente, possiamo dirlo, con un pizzico di malizia Chiesa ha cercato di perdere tempo per cercare di avvicinare la sua squadra alla vittoria. Niente di grave, e un grande periodo per un giocatore che, entrato in punta di piedi nella prima squadra viola, in questa stagione ha già messo insieme 11 partite di campionato e quattro di Europa League. Da ricordare che Chiesa era stato titolare anche nella partita di Coppa Italia Primavera contro la Juventus: allora era stato grande protagonista insieme a Joshua Perez, altro giocatore che Paulo Sousa ha voluto con sè in prima squadra, nella vittoria dei viola per 4-1 (un gol e un assist per il figlio di Enrico). Chiesa, per chiudere il discorso, al minuto 81 è effettivamente uscito dal campo ma per scelta tecnica: al suo posto è entrato il portoghese Cristian Tello.

