Inter-Genoa Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi girone C 13^ giornata)

DIRETTA INTER-GENOA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 15 GENNAIO 2017, GIRONE C 13^ GIORNATA) - Inter-Genoa Primavera, che sarà diretta dall'arbitro Andrea Tursi, si gioca domenica 15 gennaio alle ore 11.00. Sfida spettacolare nel girone C del Campionato Primavera (o Torneo Giacinto Facchetti) dove la capolista Inter ospita il Genoa, distante solo tre punti. La sfida è in programma stamattina allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. La squadra allenata dal tecnico Stefano Vecchi è probabilmente quella che ha mostrato il miglior calcio della categoria, con un gioco fatto di fraseggi veloci e di verticalizzazioni improvvise e letali. Discorso simile per il Genoa, che tuttavia ha mostrato qualche indecisione di troppo in fase difensiva. Indecisioni che sono costate al team guidato da mister Cristian Stellini qualche punto di troppo lasciato per strada.

I nerazzurri nelle ultime uscite del mese di dicembre hanno legittimato il primato in graduatoria, vincendo in maniera autorevole su campi ostici, ad esempio a Bergamo contro l'Atalanta, a Cagliari e a Bologna, e surclassando nettamente il Frosinone. Tuttavia la scorsa settimana hanno perso nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro i pari età della Roma. Il Genoa dal canto suo, dopo la pensante sconfitta subita in casa contro la Roma, si è ripreso, battendo in maniera rocambolesca la Salernitana fuori casa e superando l'ostica Virtus Entella fra le mura amiche.

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni per il match di domenica. I nerazzurri partiranno con il classico modulo 4-4-2, interpretato ormai a meraviglia da tutti i componenti della rosa. In porta i tifosi assisteranno alla prestazione di Di Gregorio, che verrà assistito dal quartetto difensivo composto dal terzino sinistro Miangue, dal primo difensore centrale Mattioli, dal secondo difensore centrale Zinho Vanheusden e dal terzino destro Gravillon. A centrocampo i due interni, che avranno il duplice compito di aiutare il pacchetto arretrato e di far ripartire l'azione, saranno Emmers sul centro-sinistra e Carraro sul centro-destra; sulle fasce invece vedremo galoppare il capitano Zonta e Awua, schierati rispettivamente sull'out di destra e sull'out di sinistra. A completare l'undici iniziale ci saranno i due attaccanti Pinamonti e Bakayoko.

Il Genoa, senza dubbio galvanizzato dopo l'ultima vittoria, risponderà con il modulo 3-5-2. In attacco mister Stellini dovrà fare a meno di Benedetti, espulso nell'ultimo incontro disputato contro la Virtus Entella. Fra i pali ci sarà come sempre Faccioli, e davanti a lui i tre difensori centrali Anibal, Capotos e Coppola, anche capitano della compagine rossoblu. Il mediano sarà Quaini, le due mezzali Martin e Fassone, i due esterni di centrocampo Micovschi e Mahrous. L'attacco verrà guidato dai due centravanti Asencio e Pellegri, che è stato il più giovane ad esordire nel campionato di Serie A all'età di quindici anni e 280 giorni.

Inter-Genoa Primavera, domenica 15 gennaio 2017 alle ore 11.00, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre di Sportitalia, visibile anche per tutti coloro che si collegheranno in diretta streaming video sul sito sportitalia.com (per accedere alla visione della partita è necessario registrarsi).

