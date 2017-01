Lazio-Atalanta/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 20^ giornata)

DIRETTA LAZIO-ATALANTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 20^ GIORNATA) - Lazio-Atalanta, diretta dall’arbitro Luca Pairetto, si gioca alle ore 15.00 di domenica pomeriggio allo stadio Olimpico della capitale. Uno dei big-match della ventesima giornata di Serie A che segna l'inizio del girone di ritorno è senza dubbio quello tra la Lazio di Simone Inzaghi e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Pochi all'inizio del campionato avrebbero scommesso sul fatto che, arrivati a questo punto della stagione, il match tra capitolini e bergamaschi sarebbe stato un confronto con in ballo punti pesantissimi per la corsa alla Champions League. Invece la classifica parla chiaro, visto che la Lazio di Inzaghi è attualmente quarta con 37 punti ed ha solo due punti in più dell'Atalanta, con entrambe che guardano da vicino al terzo posto, attualmente occupato con 38 punti dal Napoli di Maurizio Sarri, che è sempre favorito nella volata per il gradino più basso del podio del campionato, ma che deve guardarsi da una concorrenza agguerrita che comprende anche il Milan e un Inter in netta ripresa.

La Lazio di Simone Inzaghi sta vivendo una stagione decisamente al di sopra delle aspettative, ma finora ha riscontrato alcune difficoltà negli scontri di alta classifica. La partita contro la banda Gasperini è quindi senza dubbio un test di maturità probante per entrambe. I capitolini nelle ultime tre partite hanno raccolto sei punti sui nove a disposizione, facendo dell'Olimpico il proprio fortino, visto che tutti i punti conquistati nelle ultime tre uscite sono arrivati tra le mura amiche. La Lazio ha battuto la Fiorentina per 2 a 1, dimostrando in quell'occasione una grande compattezza di squadra e dominando per larghi tratti la partita.

Nel match successivo ha però fallito l'ennesima prova di maturità: arrivata a San Siro al cospetto dell'Inter con i galloni di favorita non soltanto causa classifica, ma anche causa gioco, la squadra di Inzaghi ha sfoderato un ottimo primo tempo per poi liquefarsi improvvisamente nella ripresa sotto i colpi di un Inter che con tre tiri in porta ha messo a segno tre reti, mettendo in mostra un Icardi sontuoso (doppietta nel 3 a 0 finale) e riaprendo ufficialmente la caccia ad un posto in Champions League. Nell'ultimo turno la Lazio ha avuto un match sulla carta decisamente agevole, ma avere ragione del Crotone è stato difficilissimo e alla fine i tre punti, fondamentali per continuare a credere nel terzo posto, sono arrivati soltanto a tempo scaduto grazie ad un goal del solito Ciro Immobile, che a Roma sembra davvero essere rinato.

Ora arriva il match contro l'Atalanta, orfana di uno dei suoi gioielli: Gagliardini è infatti ufficialmente passato all'Inter, ma Gasperini non si piange addosso e sembra già aver trovato un modo per sopperire all'assenza. La squadra bergamasca ha dimostrato infatti di sapersi rialzare davanti alle avversità e a testimoniarlo vi sono ad esempio i sette punti conquistati nelle ultime tre partite e arrivati dopo due sconfitte di fila (Juventus e Udinese). Dopo il ko interno contro i friulani, arrivato nonostante un'ottima prestazione, l'Atalanta ha rialzato la testa strappando un ottimo punto contro il Milan in mezzo alla nebbia di San Siro.

Quindi è arrivata una meritata vittoria casalinga contro l'Empoli, che è stato fisicamente annichilito nella ripresa (2 a 1 il risultato finale) e nell'ultimo turno di campionato la Dea ha spaventato le concorrenti per l'Europa andando a dominare in lungo e in largo sul campo del Chievo: la vittoria per 4 a 1 poteva essere anche più larga e solo alcune parate di Sorrentino e le imprecisioni sotto porta dei bergamaschi hanno evitato una vera e propria goleada. Insomma, l'Atalanta che si presenta all'Olimpico è decisamente lontana parente di quella che all'andata, nel giorno dell'esordio di Gasperini in panchina, perse 4 a 3 dopo una partita decisamente rocambolesca e condita da diversi errori difensivi.

Lazio-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali del satellite sia su quelli del digitale terrestre: appuntamento nel primo caso su Sky Calcio 3 (numero 253), con possibilità per tutti gli abbonati di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go; per il digitale invece gli abbonati dovranno sintonizzarsi su Mediaset Premium Calcio 2 oppure sfruttare lo streaming che sarà garantito tramite l'applicazione premium Play. Ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.