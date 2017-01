Manchester United-Liverpool/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Premier League, oggi)

DIRETTA MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (PREMIER LEAGUE, OGGI 15 GENNAIO 2017) - Manchester United-Liverpool, che si gioca alle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio per la Premier League inglese, sarà una sfida che come sempre attirerà milioni di appassionati di calcio in ogni parte del mondo. La sfida dell'Old Trafford tra Manchetser United e Liverpool è uno dei grandi classici della Premier League che vedrà opposte due formazioni molto blasonate. Lo United di Mourinho sta risalendo la china in campionato così da tentare l'assalto all'Europa. Il Liverpool, invece, è secondo in classifica e vuole continuare ad avvicinarsi al Chelsea di Conte che al momento occupa la prima posizione in classifica. Si prevede una gara assai scoppiettante, anche considerando che le due formazioni possono contare su campioni del calibro di Paul Pogba o anche di Philippe Coutinho. La cornice di pubblico sarà di quelle importanti vista anche l'accesa rivalità tra le due tifoserie che daranno sicuramente spettacolo nell'impianto di Manchester.

Il Manchester United di Mourinho è in serie positiva e sta facendo molto bene. I Red Devils non vogliono perdere punti contro una delle maggiori rivali. Ecco perché l'ex tecnico di Inter e Chelsea punterà sui migliori elementi. Per lui consueto 4-3-3 che vedrà De Gea tra i pali, con Valencia, Jones, Rojo e Darmian a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio per Ander Herrera, Fellaini e Pogba che dovranno contrastare la linea mediana del Liverpool. Per quanto riguarda l'attacco, Mourinho ha l'imbarazzo della scelta: non potrà mancare Zlatan Ibrahimovic e al suo fianco dovrebbero agire Mkhitaryan e Rooney per scardinare la difesa dei Reds.

La squadra di Klopp ha bisogno di una vittoria per provare ad avvicinare il Chelsea in testa alla classifica e per tenere aperto il discorso campionato che, al momento, è dalla parte dei Blues di Conte. Il tecnico del Liverpool opterà per il 4-3-3 con Mignolet in porta. In difesa giocheranno Clyne, Lovren, Klavan e Milner che dovranno contenere il temibile attacco dei Red Devils. In mezzo al campo non potranno mancare Can, Lallana e Wijnaldum, mentre in avanti spazio al tridente con Origi, Firmino e Sturridge.

Il Manchester United farà della qualità sicuramente una componente essenziale per provare ad avere la meglio sui rivali del Liverpool. Gara non semplice per Mourinho e i suoi ragazzi che però devono portare a casa i 3 punti per poter sperare in un aggancio alla zona Champions. Ibrahimovic è il faro della squadra di Manchester e a lui fa riferimento la manovra offensiva: lo svedese svaria su tutto il fronte d'attacco fornendo anche ottimi assist ai compagni. Dunque è lecito attendersi una gara offensiva e che punterà molto sulle folate di Ibrahimovic e anche sulla tecnica di Rooney, fresco di record con la maglia del Manchester United.

Per quanto concerne il Liverpool, pur essendo privo di Mané che sarà in Coppa d'Africa, la squadra di Klopp fa della velocità uno dei suoi elementi chiave. Bisogna vincere per poter davvero sognare: non sarà semplice anche se la qualità dell'attacco è un elemento importante, con Firmino pronto a tornare alla rete e a fornire ottimi assist per il centravanti Sturridge, a caccia di rivincita dopo qualche annata complessa.

La gara di Old Trafford Manchester United-Liverpool sarà visibile in esclusiva in diretta tv sul canale Sky Sport 3, il numero 203 della piattaforma satellitare, e sulla diretta streaming video messa a disposizione degli abbonati, ovvero Sky Go, riservata ai clienti della celebre pay-tv. Per quanto concerne le scommesse, Bwin propone la vittoria dei padroni di casa a 2.10, mentre il pareggio a 3.25. A 3.50 è quotato il colpaccio del Liverpool in casa dello United.

