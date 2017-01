Pagelle/ Sampdoria-Empoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 20^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SAMPDORIA-EMPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO -Sampdoria-Empoli ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-0: vediamo le pagelle della frazione con migliori e peggiori delle due squadre. Giampaolo schiera i blucerchiati con il 4-3-1-2. Tra i pali Puggioni, fronte a lui Pereira, Skriniar, Palombo e Regini. A centrocampo spazio a Linetty, Torreira e Praet, tra le linee Ricky Alvarez, mentre in attacco ci sono Muriel e Schick. Modulo a specchio per l’Empoli. In porta Skorupski, linea difensiva composta da Laurini, Bellusci, Cosic e Pasqual. In zona mediana Krunic, Diousse e Croce pronti a supportare le iniziative di Saponara e della coppia offensiva formata da Marilungo e Mchedlidze. Dirige l’incontro il signor Celi, arbitro iscritto alla sezione AIA di Bari. Gli ospiti partono forte spingendo in avanti la manovra. Marilungo non trova il colpo di testa in area rimanendo prigioniero della difesa avversaria. Poco dopo Krunic effettua il primo tiro del match dalla distanza non trovando assolutamente la porta. Dura poco la frenesia empolese, dunque il pallino passa in mano alla Samp. I doriani manovrano basso facendo circolare palla in attesa di un varco. Compito che richiede pazienza, vista l’ottima organizzazione degli uomini di Martusciello. Alvarez e Schick ci provano ma i loro tentativi sono ribattuti dai difensori azzurri. Al 13esimo però è l’Empoli a rendersi pericoloso. Lancio in profondità di Cosic per Saponara che scarica per Marilungo che dal limite sfiora il gol. Palla fuori di poco. La risposta doriana arriva dopo 3 minuti. Praet fa breccia nel muro ospite proponendo un assist delizioso per Muriel che dal dischetto sbaglia tutto colpendo male e graziando Skorupski. Al 29esimo occasione d’oro per l’Empoli. Fa tutto Mchedlidze. Il georgiano prima conquista un rigore con estrema abilità costringendo Palombo al fallo. Poi, dagli 11 metri, si fa parare la conclusione da Puggioni. Il risultato resta in parità. Ammonito nella circostanza Palombo. Qualche minuto dopo mini-bagarre in area Empoli e Celi ne ammonisce addirittura 3: Cosic, Pereira e Linetty. Nel frattempo Skorupski deve superarsi, deviando con un piede una deviazione malandrina di Cosic in area piccola. Nel finale le squadre prendono fiato in attesa dell’intervallo, utile per riorganizzare le idee.

MIGLIORE IN CAMPO 1T SAMPDORIA: PUGGIONI 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T SAMPDORIA: PALOMBO 5

MIGLIORE IN CAMPO 1T EMPOLI: BELLUSCI 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T EMPOLI: PASQUAL 5,5 (Francesco Davide Zaza)

