Pagelle/ Cagliari-Genoa: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 20^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CAGLIARI-GENOA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Cagliari-Genoa: diamo i voti al migliore e al peggiore di ciascuna squadra in questo match dello stadio Sant'Elia giunto all'intervallo con il risultato di 2-1. Massimo Rastelli punta sul 4-3-1-2 confermando Rafael (voto 6) e relegando cosi l'ultimo arrivato Gabriel in panchina. La squalifica di Bruno Alves ha costretto l'allenatore a ridisegnare la coppia di centrali che oggi è composta da Ceppitelli (voto 6) e Capuano (voto 5,5) che ha vinto il ballottaggio con Salomon. Sulle corsie laterali agiranno come al solito il cileno Isla (voto 6) e Murru (voto 4,5) rilanciato al posto di Pisacane. Le chiavi del gioco sardo sono affidate a Tachtsidis (voto 5,5) che è stato lanciato nella mischia proprio qualche secondo prima dell'inizio quando Di Gennaro si è se è affiancato sulla linea mediana da Dessena (voto 5,5) e Barella (voto 6), i quali giocano qualche metro dietro al trequartista Joao Pedro (voto 6,5). Farias (voto 6) e Borriello (voto 7) sono i due attaccanti preferiti a Sau. Ivan Juric schiera il suo Genoa col tradizionale 3-4-2-1 con Lamanna (voto 5) che ha preso il posto dell'infortunato Perin. Il terzetto di centrali è composto da Izzo (voto 5,5), Burdisso (voto 5,5), Munoz (voto 5,5). I due esterni di centrocampo sono Edelnison (voto 7), preferito a Lazovic e Laxalt (voto 6) mentre in mezzo agiscono il nuovo acquisto Cataldi (voto 6) e Cofie (voto 5) con Rigoni (voto 5,5) avanzato al fianco di Ocampos (voto 6) che invece agiscono alle spalle del confermatissimo centravanti Simeone (voto 7).

VOTO CAGLIARI 6,5: Dopo aver iniziato benissimo, i padroni di casa hanno sofferto tantissimo il gioco degli avversari ma, dopo aver subito il vantaggio di Simeone, hanno avuto la forza di reagire e, con un pizzico di fortuna, sono riusciti a rimontare il risultato con Borriello e Joao Pedro. MIGLIORE CAGLIARI BORRIELLO VOTO 7: Fino al 38' il centravanti di casa non si era mai praticamente mai visto ma nel giro di cinque minuti ha un impatto tremendo sull'incontro dato che dopo aver firmato il pareggio con un tap-in vincente, innesca anche il raddoppio con un meraviglioso colpo di testa in torsione che si è stampato contro la traversa. PEGGIORE CAGLIARI MURRU VOTO 4,5: Il giovane laterale viene proferito a Pisacane ma ha disputato un orribile primo tempo nel quale si è fatto letteralmente asfaltare dal brasiliano Edenilson che lo ha regolarmente saltato mettendo in area di rigore tantissimi cross.

VOTO GENOA 5,5: Dopo un avvio di gara sottotono, la squadra di Juric è cresciuta prendendo il predominio del gioco ma, dopo aver trovato il meritato vantaggio con Simeone, ha commesso due incredibilità ingenuità permettendo ai padroni di casa di rimontare il risultato e di passare in vantaggio. MIGLIORE GENOA G. SIMEONE VOTO 7: Il "cholito" si muove sempre benissimo sul fronte d'attacco dando sempre la sensazione di essere pronto a colpire come è poi di fatto successo al 28' quando ha messo in rete con un bellissimo colpo di testa in tuffo l'ottimo cross di Edenilson. PEGGIORE GENOA COFIE VOTO 5: Dopo aver iniziato malamente sbagliando tanti passaggi è cresciuto sfiorando anche il pareggio con un colpo di testa che è finito di non molto sopra la traversa poi al 44' combina un incredibile errore quando rinvia addosso a Joao Pedro e causando così il raddoppio dei padroni di casa. (Marco Guido)

