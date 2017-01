Pagelle/ Napoli-Pescara: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 20^ giornata - primo tempo)

PAGELLE NAPOLI-PESCARA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Eccoci alle pagelle del primo tempo di Napoli-Pescara 0-0: i voti a migliore e peggiore di ciascuna squadra allo stadio San Paolo. Un Napoli in condizione ottimale ospita tra le mura amiche del San Paolo un Pescara alla disperata ricerca di punti salvezza. Gli uomini di Massimo Oddo sono quasi all'ultima spiaggia e faranno di tutti per tornare a casa con un risultato positivo. Andiamo subito a dare un'occhiata alle formazioni ufficiali, partendo dal Napoli, che si schiera con il consueto 4-3-3: Reina in porta, quindi Tonelli e Strinic confermati in difesa, insieme a Hysaj e Albiol. A centrocampo Jorginho è affiancato ai lati da Zielinski e Hamsik; in attacco spazio al tridente Callejon, Insigne e Mertens. Pavoletti si accomoda in panchina. Dall'altra parte Oddo lancia uno spregiudicato 3-4-3. Crescenzi, Coda e Zuparic formano la linea arretrata davanti a Bizzarri; Verre, Bruno, Cristante e Memushaj sono i centrocampisti mentre Caprari e Benali hanno il compito di sostenere il nuovo arrivato, Alberto Gilardino, subito titolare. Pronti, via. Il Pescara si dimostra subito intraprendente. In fase di non possesso gli ospiti aggrediscono alto il Napoli con un pressing asfissiante, che toglie idee e spazi agli uomini di Sarri. Palla al piede, gli abruzzesi si affidano all'esperienza di Gilardino (6) e alla qualità di Caprari (6,5). L'atteggiamento del Pescara è tatticamente apprezzabile ma quando gli azzurri accelerano, per la difesa del Delfino, sono dolori. Al 3' Insigne (6) riceve palla dalla sua mattonella preferita e lascia partire un tiro, deviato, che finisce sul fondo di pochissimo; poco dopo, al 7', è Hamsik (6,5) a sfiorare il gol. Il capitano del Napoli elude l'intervento di Bruno (6) e battezza il primo palo con una conclusione velenosa: Bizzarri (6) si distende e respinge in corner. La manovra avvolgente dei padroni di casa si distende per intero soltanto una volta, quando al 14' Hamsik cambia gioco per Insigne, che a sua volta mette dentro per Callejon (5); lo spagnolo ci prova in spaccata ma non inquadra la porta.

VOTO PARTITA 6 - Il frizzante inizio del match lasciava presagire un primo tempo emozionante ma, con il passare dei minuti, l'equilibrio ha preso il sopravvento. VOTO NAPOLI 5 - I padroni di casa non riescono a sviluppare la loro classica manovra in velocità. Gli uomini chiave degli azzurri non riescono ad accendersi. MIGLIORE NAPOLI HAMSIK 6,5 - Le azioni più pericolose partono dal suo piede. Sfiora il gol in avvio con un tiro respinto da Bizzarri e distribuisce assist interessanti per i compagni. PEGGIORE NAPOLI TONELLI 5 - Tra le delusioni di questo primo tempo troviamo l'ex Empoli. Il difensore degli azzurri si complica la vita con passaggi sbagliati ed errori evitabili.

VOTO PESCARA 6,5 - Ottimo l'atteggiamento degli uomini di Oddo: attenti in difesa e intraprendenti in attacco. MIGLIORE PESCARA CAPRARI 6,5 - La sua qualità mette in seria difficoltà la retroguardia del Napoli. Svaria da una parte all'altra del campo e non lascia punti di riferimento. PEGGIORE PESCARA A. CODA 5 - Commette falli a ripetizione e non riesce quasi mai ad anticipare l'avversario. VOTO ARBITRO (Gavillucci) 5,5 - Inizia a tirare fuori i cartellini soltanto al termine del primo tempo. Mancano le ammonizioni per Coda al 16' e per Gilardino al 28'. Al 6' Caprari viene fermato in fuorigioco ma l'azione era regolare. Lo stesso attaccante del Pescara si lamenta al 28' per un presunto fallo di mano in area del Napoli: il direttore di gara lascia proseguire. (Federico Giuliani)

br/>© Riproduzione Riservata.