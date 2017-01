Pagelle/ Sassuolo-Palermo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 20^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SASSUOLO-PALERMO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Sassuolo-Palermo, con i voti per i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo finora. Termina con il risultato di 2-1 in favore del Sassuolo il primo tempo della sfida contro il Palermo, valida per la 20^ giornata di Serie A 2016/17. La gara comincia subito forte con due squadre intraprendenti in fase offensiva. La prima occasione del match arriva con una conclusione dalla distanza da parte di Quaison, ma il suo tiro centrale viene bloccato senza problemi da Consigli. Un minuto dopo il Sassuolo si fa vedere in zona gol con una deviazione di Matri su un cross dalla bandierina in favore dei padroni di casa, ma un difensore respinge la conclusione del numero 32 neroverde sulla linea di porta. Al 9° minuto di gioco il Palermo riesce a passare in vantaggio. Nestorovski riceve su un lancio lungo dalla difesa e difende benissimo il pallone sull’attacco di Lirola e Letschert, per poi inventarsi un assist al bacio con il tacco per Quaison. Lo svedese riceve palla in area e in velocità brucia Consigli prima di depositare il pallone in porta. Il Sassuolo reagisce e si fa vedere in attacco e al 15° minuto riesce a trovare il pareggio. Passaggio in profondità di Berardi per Matri che è bravissimo a smarcarsi, contro una difesa del Palermo troppo immobile, e a battere Posavec con un bellissimo destro che si infila sotto la traversa. Dopo il pareggio neroverde il Palermo ritorna in attacco e crea delle buone occasioni. Soprattutto con Jajalo che al 17° minuto conclude dal limite dell’area e manda di pochissimo il pallone fuori dallo specchio della porta difesa da Consigli. Nel momento in cui il Palermo sembra avere le carte per tornare in vantaggio il Sassuolo lo colpisce in velocità. Minuto 25, lancio di Berardi da centrocampo per Ragusa che stoppa il pallone e si allarga per concludere. Vitiello in copertura sbaglia completamente i tempi della scivolata e permette a Ragusa di affrontare indisturbato Posavec, battendolo con un delizioso pallonetto. Il Sassuolo dunque torna in vantaggio e nei restanti venti minuti del primo tempo amministra bene il vantaggio senza correre più pericoli in difesa. Vedremo nella ripresa quale fra le due squadre riuscirà a spuntarla in un match che vale tantissimo in chiave salvezza per entrambe le contendenti.

MIGLIORE IN CAMPO SASSUOLO: D. BERARDI 7 PEGGIORE IN CAMPO SASSUOLO: PELUSO 5,5

MIGLIORE IN CAMPO PALERMO: NESTOROVSKI 6,5 PEGGIORE IN CAMPO PALERMO: VITIELLO 5 (Paolo Davide Zaza)

br/>© Riproduzione Riservata.