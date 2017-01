Pagelle/ Udinese-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 20^ giornata - primo tempo)

PAGELLE UDINESE-ROMA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Dopo 45' di gioco emozionanti e mai banali, Roma avanti per 1-0 alla Dacia Arena sull'Udinese, grazie al gol di Nainggolan in avvio! Partenza spaziale per la squadra di Spalletti, protagonista di 20 minuti di altissimo livello: occasioni a ripetizione per gli attaccanti giallorossi, Udinese schiacciata nella sua area di rigore e bellissima esecuzione del 'Ninja' al minuto 12, su assist di Strootman (voto 6,5). Per Nainggolan (voto 7), destro a incrociare e al volo, da campione. Poi però ecco l'episodio della svolta, in negativo, per gli ospiti: rigore per fallo di mano di Faraoni (voto 5,5) e destro inguardabile di Dzeko (voto 4,5), che calcia direttamente sulle cime della Carnia... Da quel momento in poi la sfida cambia: Udinese pericolosa in avanti grazie alla verve di De Paul (voto 6,5) ed ai tentativi di Thereau (voto 6) e soprattutto Zapata (voto 6,5), una forza della natura. Bravissimo nelle respinte, a ripetizione, Szczesny (voto 7), ancora una volta determinante. Tutto aperto in vista della ripresa, la Roma vuole i 3 punti per mettere pressione alla Juve ma non sarà una missione agevole, contro la squadra di Delneri!

VOTO UDINESE 6 – Inizio timoroso e partita che poteva diventare assai complicata, in caso di raddoppio di Dzeko: molto bene invece i bianconeri dal momento del rigore sbagliato in poi, tanto da meritare probabilmente anche il pari MIGLIORE UDINESE DE PAUL VOTO 6,5 – Mette lo zampino in tutte le azioni più pericolose dei suoi. Due tiri in porta e almeno due cross molto invitanti, si trova contro un grande Szczesny PEGGIORE UDINESE FOFANA VOTO 5 – Ci capisce pochissimo vista l'intensità che il centrocampo della Roma imprime al match. Delneri minaccia di toglierlo dal campo a più riprese

VOTO ROMA 6,5 – Metà tempo da 8 pieno, poi i consueti tremolii. Spalletti si gode forse la miglior prestazione fuori casa fino al 20°, prima di temere per le scorribande di De Paul & soci MIGLIORE ROMA NAINGGOLAN VOTO 7 – Il gol è una perla di balistica e tecnica. Per il resto solita prova di quantità e qualità a tutto campo PEGGIORE ROMA DZEKO VOTO 4,5 – Solo per il modo in cui calcia quel rigore sarebbe da cambiare, senza indugio (Luca Brivio)

