Probabili formazioni/ Fiorentina-Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata, oggi 15 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Fiorentina-Juventus è il grande big match nella ventesima giornata della Serie A 2016-2017: si gioca allo stadio Artemio Franchi domenica 15 gennaio con calcio d’inizio alle ore 20:45. Le due squadre hanno giocato in Coppa Italia e si sono qualificate ai quarti con tanta sofferenza; ora si ritrovano in campionato, all’andata la Juventus ebbe la meglio per 2-1 ma a Firenze la musica potrebbe essere diversa, con la capolista che affronta uno dei test più duri nella corsa al sesto scudetto consecutivo e i viola che hanno bisogno di punti per tornare a inseguire le posizioni che qualificano per l’Europa. Paulo Sousa sfida la sua ex squadra e anche quella che potrebbe rappresentare la sua prossima destinazione; nell’attesa del calcio d’inizio al Franchi, andiamo a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-JUVENTUS

FIORENTINA-JUVENTUS: PRONOSTICO E QUOTE - Per Fiorentina-Juventus, partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Fiorentina) vale 4,75; il segno X (pareggio) vale 3,40 mentre il segno 2 (vittoria Juventus) porta in dote 1,83 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Cambia qualcosa rispetto alla Coppa Italia; soprattutto, Borja Valero dovrebbe tornare dal primo minuto prendendosi una maglia a centrocampo, probabilmente al fianco di Matias Vecino visto che Badelj è distratto da tante voci di calciomercato e dunque potrebbe essere in panchina per un turno di riposo. Alle spalle di questa cerniera di qualità agiranno come sempre Gonzalo Rodriguez e Astori; a destra dovrebbe esserci Salcedo, dall’altra parte invece solito ballottaggio tra Maxi Olivera e Milic con il laterale croato che per questa partita delicata sembra avere un passo in più. Anche sulla trequarti le scelte non sono del tutto definite: Bernardeschi naturalmente ci sarà e anche Ilicic sembra essere certo della maglia da titolare, per il ruolo di secondo esterno Paulo Sousa dovrebbe rimandare in campo Federico Chiesa ma non è escluso che la velocità di Cristian Tello possa essere una carta che l’allenatore portoghese vuole giocarsi dall’inizio della gara. La prima punta sarà invece Nikola Kalinic, che potrebbe anche essere all’ultima apparizione con la maglia della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Con Lichtsteiner e Dani Alves assenti in contemporanea, per Massimiliano Allegri le scelte sono due: la prima è quella di confermare il 4-3-1-2 che sta prendendo stabilmente piede in casa Juventus, ma così facendo si dovrebbe adattare un centrocampista (Sturaro, con tutta probabilità) oppure dovrebbe essere mandato in campo Mattiello, che ha zero minuti in questa stagione. La seconda scelta è quella di ripristinare almeno per una domenica il 3-5-2: Bonucci ha recuperato e può comandare il reparto, Chiellini non ha giocato in campionato e dunque sarà certamente in campo mentre sul centrodestra si aprirebbe il ballottaggio tra Rugani e Barzagli, con il giovane di Lucca al momento favorito. Con la difesa a tre, inevitabilmente ci sarebbe una mediana più folta: Alex Sandro è tornato e agirà sulla fascia sinistra, a destra invece si punterà sul grande ex Cuadrado. In mezzo, altro dubbio: Khedira e Pjanic possono essere le mezzali con Marchisio in mezzo, oppure il bosniaco può comunque giocare da trequartista alle spalle dei due attaccanti. Che, comunque vada, saranno Dybala e Higuain; pronti alla bisogna ovviamente Marko Pjaca e soprattutto Mandzukic, ma i due croati avranno spazio soltanto nel secondo tempo a meno che Allegri non decida di mischiare le carte all’ultimo. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-JUVENTUS