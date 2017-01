Probabili formazioni/ Napoli-Pescara: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata, oggi 15 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PESCARA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Napoli-Pescara si gioca alle ore 15 di domenica 15 gennaio ed è una delle partite valide per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Un Napoli terzo in classifica e in striscia positiva - compresa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia - non può mancare i tre punti contro un Pescara che è invece in grande difficoltà e ha bisogno di incamerare punti per una salvezza che si sta facendo sempre più complicata. Aspettando il calcio d’inizio della partita allo stadio San Paolo, possiamo andare a studiare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Napoli-Pescara.

NAPOLI-PESCARA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Napoli-Pescara, partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Napoli) vale 1,15; il segno X (pareggio) vale 8,00 mentre il segno 2 (vittoria Pescara) porta in dote 18,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Probabile che Maurizio Sarri confermi la sua formazione titolare, anche se a questo punto rimane difficile stabilire se a centrocampo sia Jorginho a essere il favorito per la cabina di regia o se invece Amadou Diawara abbia un passo di vantaggio; per la partita contro il Pescara quello che dovremmo vedere in campo è il centrocampo che la scorsa stagione non si era di fatto mai preso riposo, ovvero quello con l’italo-brasiliano da riferimento centrale, ovviamente capitan Hamsik sul centrosinistra e Allan che sarà in campo con Zielinski. Quest’anno però le gerarchie sono meno definite e dunque la situazione potrebbe anche cambiare; per il resto la domanda più gettonata è quella che riguarda Pavoletti e le possibilità che l’ex Genoa sia titolare. Con un solo spezzone nelle gambe, e soprattutto la grande condizione di Mertens, la risposta più ovvia prevederebbe il nuovo acquisto inizialmente in panchina ma pronto a dire la sua nel secondo tempo, senza dimenticarsi di Gabbiadini che, dato in partenza ormai da mesi, è ancora nella rosa del Napoli e soprattutto segna ogni volta che gioca. Ultimo dubbio in difesa: tra Tonelli, Nikola Maksimovic e Chiriches uscirà il nome del centrale che affiancherà il rientrante Raul Albiol.

Nel Pescara, Massimo Oddo deve tenere conto di alcuni giocatori infortunati: su tutti Bahebeck che, preso per essere l'attaccante di riferimento, di fatto non si è mai visto. La società si è cautelata con Cerri e soprattutto Gilardino che, arrivato da Empoli con tanta voglia di riscatto, potrebbe essere già in campo dal primo minuto ad affiancare Caprari. Lo schema dovrebbe essere il 3-5-2: in difesa Fornasier o Zuparic al fianco di Campagnaro e il nuovo arrivo Stendardo, a centrocampo avanzano Francesco Zampano (che però ha lavorato a parte e quindi potrebbe non esserci) e Crescenzi che prenderà il posto dello squalificato Biraghi. In mezzo sono in tre per la maglia di mezzala destra: il favorito resta Benali che giocherebbe in un ruolo diverso rispetto alla prima parte di stagione, le alternative sono Verre - che deve ritrovare continuità dopo l'infortunio - e Cristante che potrebbe essere utilizzato anche come regista davanti alla difesa, pur se in quella posizione l'uruguaiano Brugman resta largamente favorito. L'altro interno sarà Ledian Memushaj a completamento di una formazione che nelle ultime ore precedenti la partita potrebbe anche cambiare.