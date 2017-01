PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Torino-Milan chiude la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: si gioca lunedì 16 gennaio alle ore 20:45 ed è la riedizione, a campi invertiti, della partita che le due squadre hanno giocato pochi giorni fa per gli ottavi di Coppa Italia. Nuovamente una contro l’altra: il Torino per continuare a inseguire le posizioni che qualificano in Europa, il Milan per sognare il terzo posto e non perdere contatto dal treno di testa. Sarà una sfida molto interessante, anche perchè le formazioni saranno diverse rispetto a quelle che si sono sfidate giovedì; a tal proposito, in attesa del calcio d’inizio allo stadio Grande Torino, andiamo a studiare più nel dettaglio le probabili formazioni di Torino-Milan.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Solito modulo 4-3-3 per Sinisa Mihajlovic, che può ovviamente contare su un Iturbe in più; il paraguaiano dovrebbe comunque andare in panchina, il favorito per iniziare questa partita sulla fascia desta del tridente è Iago Falque. Al loro posto Belotti e anche Adem Ljajic, altro giocatore i cui minuti caleranno con il nuovo innesto offensivo; a centrocampo invece Obi potrebbe prendersi il posto di mezzala sinistra scalzando Baselli, dall’altra parte non ci sono dubbi sulla titolarità di Benassi e in mezzo sarà Valdifiori ad avere in mano le chiavi del gioco e della mediana del Torino. Per quanto riguarda la difesa, c’è il dubbio tra Emiliano Moretti e Leandro Castan; il primo è favorito perchè il brasiliano ha ancora qualche acciacco, l’altro centrale sarà Rossettini mentre sulle corsie laterali ancora una volta andranno Zappacosta e Barreca (Avelar però è tornato a disposizione e potrebbe essere un’opzione nel secondo tempo, per dare maggiore spinta).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Anche il Milan si presenta in formazione tipo: davanti a Donnarumma potrebbe tornare Alessio Romagnoli, più incerta invece la presenza di Antonelli che nel caso lascerebbe la fascia sinistra a De Sciglio, con il giovane Calabria impiegato dall’altra parte. L’unica certezza è rappresentata da Paletta, che sarà uno dei due centrali; a centrocampo agirà Manuel Locatelli come playmaker, tornano a salire le quotazioni di Pasalic che sarà il titolare del ruolo come mezzala destra mentre dall’altra parte Bonaventura tornerà a giocare a centrocampo. Davanti infatti verrà dato spazio a Niang, che era squalificato in Coppa Italia e dunque ha potuto godere di riposo; nel tridente offensivo ci sarà sicuramente Suso come esterno a destra, per la posizione di prima punta c’è il ballottaggio classico tra Carlos Bacca e Lapadula. Al momento il colombiano sembra essersi ripreso i gradi da titolare, ma non è escluso che domani Vincenzo Montella possa mescolare le carte e far giocare l’ex attaccante del Pescara.

TORINO-MILAN: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Torino-Milan, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite - su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e su quelli della pay tv del digitale terrestre, precisamente su Premium Sport e Premium Sport HD.