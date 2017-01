Probabili formazioni/ Udinese-Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata, oggi 15 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Udinese-Roma, in programma alla Dacia Arena domenica 15 gennaio, avrà il suo calcio d’inizio alle ore 15; in campo per la ventesima giornata di Serie A 2016-2017 la squadra che è ancora in corsa per lo scudetto e proverà a vincere anche questa insidiosa trasferta, pur con qualche assenza di troppo e contro un’Udinese che è ben diversa rispetto alla versione che lo scorso agosto aveva perso all’Olimpico con un netto 4-0. Ad ogni modo la Roma resta favorita ma l’ex Gigi Delneri proverà a giocare lo scherzetto ai giallorossi. Andiamo allora a valutare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Udinese-Roma.

UDINESE-ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Udinese-Roma, partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Udinese) vale 4,25; il segno X (pareggio) vale 3,60 mentre il segno 2 (vittoria Roma) porta in dote 1,85 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Solito schieramento per l’Udinese, che ha trovato il suo giusto assetto e non cambia: Widmer e Samir giocano sulle corsie esterne di difesa con la coppia centrale che ha nell’esperienza il suo maggior punto di forza, Danilo agirà al fianco di Felipe. Immutato anche il centrocampo, dove ormai le gerarchie sono chiare: il belga Kums è l’uomo d’ordine che si posiziona in mezzo alla linea, alla sua destra la rivelazione del campionato Seko Fofana con Jankto che invece rimane favorito su Hallfredsson e continua a essere importante anche e soprattutto in zona gol. Il tridente conterà ancora una volta su Duvan Zapata, che però deve incrementare il suo fatturato sotto porta, e su Cyrl Thereau diventato uno dei grandi leader di questa Udinese; per quanto riguarda il ruolo di finto esterno a destra, Delneri sembra intenzionato a rimandare in campo Rodrigo De Paul che come sempre si gioca una maglia con Ryder Matos, decisamente più staccato Ewandro che in questa stagione ha avuto ben poche possibilità di esprimersi.

L'assenza di Diego Perotti potrebbe portare Luciano Spalletti a disporre la Roma con la difesa a tre: una possibilità che permetterebbe al tecnico toscano di avere un reparto offensivo credibile, con El Shaarawy pronto a fare un passo avanti affiancando Dzeko e Nainggolan lasciato solo nella zona della trequarti. In questo modo il "sacrificato" sarebbe Gerson, altrimenti l'unico giocatore disponibile per occupare lo spot di esterno destro; con questo schieramento il centrocampo diventerebbe una linea a quattro, ma da questo punto di vista cambierebbe poco perchè Bruno Peres ed Emerson Palmieri (o Mario Rui) avanzerebbero il loro raggio di azione ma resterebbero sempre i laterali, dovendo dunque preoccuparsi anche della fase difensiva. Il giocatore in più da mandare in campo in difesa sarebbe a questo punto Juan Jesus; il brasiliano arretrato completerebbe il reparto arretrato a protezione di Szczesny, giocando sulla stessa linea di Manolas e Fazio. L'alternativa come detto è il 4-2-3-1 classico con Gerson largo, in ogni caso in mezzo al campo, vista la squalifica di De Rossi, Leandro Paredes giocherà insieme a Strootman.