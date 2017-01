Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite della 20^ giornata: Lazio, Juventus, Napoli e Roma favorite! (Oggi 15 gennaio 2017)

PRONOSTICO CAGLIARI-GENOA (ore 12.30) - La gara che apre il programma domenicale vede di fronte due squadre rossoblù, con il Cagliari che vuole riscattare la sconfitta dell’andata ed anche quella di domenica scorsa con il Milan. Rastelli non potrà disporre di Bruno Alves, fermato da una squalifica e propone una coppia d’attacco con Borriello e Sau e Joao Pedro alle loro spalle. Juric, allenatore della formazione genoana, ha perso Rincon passato alla Juventus, e deve sostituire anche lo sfortunato portiere Perin con Lamanna. Pronostico della gara per il successo del Cagliari.

PRONOSTICO LAZIO-ATALANTA - Partita bella ed interessante all’Olimpico, con la Lazio che vuole continuare la striscia positiva aperta dal successo con il Crotone, ma si trova di fronte una Atalanta che non finisce di stupire con vittorie in serie e con il piglio della grande. Inzaghi che ha l’intera rosa a disposizione, eccetto Keita, impegnato con la sua nazionale, schiera il 4-3-3 con Immobile punta centrale. Per Gasperini modulo 3-5-2 con Kessiè in Coppa d’Africa e la possibile esclusione per infortunio di Konko e Gomez; i bergamaschi hanno fatto però vedere, anche a Verona con il Chievo, di avere valide alternative in tutti i reparti e pertanto il pronostico è il pareggio.

PRONOSTICO SASSUOLO-PALERMO - Palermo in grandi difficoltà in questo momento, con Zamparini che sembra intenzionato a far fuori anche il terzo allenatore di questa stagione, Corini. I siciliani navigano in brutte acque dopo aver colto 1 solo punto nelle due sfide dirette con Pescara e Empoli ed al Mapei Stadium sono attesi da un Sassuolo che vuole continuare a risalire la classifica. Per Mister di Francesco c’è stato il rientro di Beradi, seppure per pochi minuti e gli emiliani sperano di poter contare di nuovo sul loro centravanti. Per il Palermo formazione in alto mare, con Cionek squalificato e diversi indisponibili, per cui il pronostico è orientato per una vittoria del Sassuolo.

PRONOSTICO UDINESE-ROMA - Un’Udinese arrabbiatissima per la sconfitta interna con l’Inter attende la seconda in classifica, la Roma, con voglia di rivalsa, anche per il k.o. dell’andata all’Olimpico. Per i romanisti si tratta della seconda trasferta consecutiva dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa e la formazione di Spalletti va alla caccia del colpo grosso provando ad approfittare dell’impegno della Juventus a Firenze. Nella Roma mancherà Salah, con la sua nazionale, e De Rossi, per squalifica. Spazio dunque per El Shaarawy e per Paredes, Nell’Udinese assenti Badu e Wague. Pronostico favorevole alla Roma.

PRONOSTICO SAMPDORIA-EMPOLI - Dopo la sconfitta beffa di Napoli, per la Sampdoria c’è l’occasione di rifarsi immediatamente contro l’Empoli, formazione allenata lo scorso anno proprio da Giampaolo. I doriani, che hanno vinto già la gara di andata, giocheranno senza Silvestre, squalificato, e senza gli infortunati Carbonero e Sala. Per Giampaolo modulo 4–3–1–2, lo stesso utilizzato dal tecnico dei toscani Martusciello, che non avrà a disposizione, Barba, Costa e Zambelli. Pronostico che vede favorita la formazione di casa.

PRONOSTICO NAPOLI-PESCARA - Due formazioni intenzionate a vincere anche se per raggiungere obiettivi diversi. Napoli e Pescara sono protagonisti di uno scontro che per i partenopei rappresenta la possibilità di accorciare le distanze dalla testa della classifica, mentre per il Pescara una delle ultime chances di risalita. Sarri potrebbe dover sostituire Strinic che si è infortunato in settimana in Coppa Italia, mentre Oddo porterà solo in panchina il nuovo arrivato Gilardino. Pronostico della gara a favore del Napoli.

PRONOSTICO FIORENTINA-JUVENTUS (ore 20.45) - Dopo aver vinto i rispettivi impegni negli ottavi di Coppa Italia, Fiorentina e Juventus scendono in campo domenica sera al Franchi. Sfida difficile per i viola contro una formazione che non vuole mollare niente, come ha fatto vedere contro l’Atalanta, e ha aggiunto alla sua rosa un elemento importante per il centrocampo come Rincon. Nella formazione viola dubbi per Borja Valero e sicuro il posto di centravanti per Kalinic. In casa bianconera Lichtsteiner fermo per squalifica e ballottaggio tra Bonucci ed Alex Sandro. Risultato più probabile del match il pareggio.

PRONOSTICO TORINO-MILAN (lunedì ore 20.45) - Dopo essersi affrontati giovedì a San Siro negli ottavi di Coppa Italia, Torino e Milan, a campo invertito, si trovano di nuovo di fronte nella prima di ritorno. La formazione di Montella vuole cavalcare il momento positivo, ma troverà un avversario tosto nel Torino, che specialmente in casa ha sempre fatto bene, e pertanto il risultato più probabile appare il pareggio.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTESIMA GIORNATA (14-15-16 GENNAIO 2017). FOCUS SU NAPOLI-PESCARA - Napoli-Pescara sulla carta è una delle partite più scontate della ventesima giornata di Serie A: andiamo adesso a vedere quali sono le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai per i pronostici su questa partita. Come era logico aspettarsi, il favore del pronostico si rivolge ai partenopei di Maurizio Sarri: ecco dunque che il segno 1 per la vittoria del Napoli è quotato al valore irrisorio di 1,15, si sale poi a 8,00 per il segno X che indica il pareggio e si arriva fino a quota 18,00 in caso di successo esterno del Pescara, indicato con il segno 2 e considerato quasi impossibile. Snai si attende una partita decisamente ricca di gol: l’Over 2,5 è quotato infatti a 1,30, mentre si sale per l’Under fino a 3,20, quota altissima per questo genere di scommessa. Il rischio però è di una goleada del Napoli con il Pescara a secco: ecco perché il NoGol è quotato a 1,80 ed è addirittura leggermente favorito sul Gol, che è quotato a 1,90 e richiede che entrambe le squadre segnino almeno un gol.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTESIMA GIORNATA (14-15-16 GENNAIO 2017). LAZIO FAVORITA CONTRO L'ATALANTA - Lazio-Atalanta è senza dubbio uno dei match più interessanti della ventesima giornata di Serie A: andiamo adesso a vedere quali sono le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai per i pronostici su questa partita. I biancocelesti sono favoriti, anche grazie al fattore campo, ma le differenze non sono così nette: il segno 1 per la vittoria della Lazio è infatti proposto a 1,95, poi si sale per il pareggio fino a 3,50 (segno X) e ancora di poco fino a 4,00 in caso di colpaccio esterno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini all’Olimpico (segno 2). Ci si attende una partita piuttosto divertente e ricca di gol: infatti l’opzione Over 2,5 è la favorita ed è quotata a 1,75, mentre per l’Under si sale a 1,95. Soprattutto, è considerato molto probabile che entrambe le squadre segnino almeno un gol: infatti la corrispondente opzione Gol è quotata a 1,65, mentre si sale fino a 2,10 per il NoGol che scatta se almeno una delle due squadre non segna.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTESIMA GIORNATA (14-15-16 GENNAIO 2017). OSTACOLO CAGLIARI PER IL GENOA - Cagliari-Genoa apre il programma della domenica della ventesima giornata di Serie A: andiamo adesso a vedere quali sono le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai per i pronostici su questa partita. Queste quote ci indicano una notevole incertezza sull’esito finale del match che andrà in scena alle ore 12.30 allo stadio Sant’Elia: il segno 1 per la vittoria del Cagliari è proposto a 2,60; per il pareggio (segno X) si sale ma solo a 3,30 e per il segno 2 che indica la vittoria esterna del Genoa si scenderebbe a 2,75. Di certo invece c’è buona fiducia sulla possibilità che ci siano molti gol: infatti l’Opzione Under 2,5 è proposta a 2,05, mentre per l’Over si scende a 1,70. Di conseguenza c’è fiducia anche sulla capacità di entrambe le squadre di segnare almeno un gol: infatti la corrispondente opzione Gol è quotata a 1,55, mentre per il NoGol di almeno una delle due squadre si sale di parecchio, a quota 2,30.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTESIMA GIORNATA (14-15-16 GENNAIO 2017). INTER FAVORITA CON IL CHIEVO - Inter-Chievo è l’interessante anticipo delle ore 20.45 della ventesima giornata di Serie A: andiamo adesso a vedere quali sono le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai per i pronostici su questa partita. Come era logico aspettarsi, il favore del pronostico si rivolge ai nerazzurri di Stefano Pioli: ecco dunque che il segno 1 per la vittoria dell’Inter è quotato a 1,45, si sale poi a 4,25 per il segno X che indica il pareggio e si arriva fino a quota 8,00 in caso di successo esterno del Chievo, indicato con il segno 2. Potrebbe esserci un buon numero di gol a San Siro, dal momento che l’opzione Over 2,5 è quotata a 1,70 mentre per l’Under si sale fino a 2,00. Non c’è invece altrettanta fiducia sulla possibilità di entrambe le squadre di segnare almeno un gol: infatti l’opzione NoGol è quotata a 1,80 e precede il Gol che è a quota 1,90, con il Chievo evidentemente considerato maggiormente a rischio di rimanere a secco di reti.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTESIMA GIORNATA (14-15-16 GENNAIO 2017). CROTONE A CACCIA DI PUNTI SALVEZZA - Crotone-Bologna apre il programma della ventesima giornata di Serie A: andiamo adesso a vedere quali sono le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai per i pronostici su questa partita. Queste quote ci indicano una notevole incertezza sull’esito finale del match che andrà in scena alle ore 18.00 allo stadio Scida: il segno 1 per la vittoria del Crotone è proposto a 2,80; per il pareggio (segno X) si sale ma solo a 3,20 e per il segno 2 che indica la vittoria esterna del Bologna si scenderebbe a 2,60. Di certo invece non si prevedono molti gol: infatti l’Opzione Under 2,5 è proposta a 1,65, mentre per l’Over si sale a 2,10, differenza piuttosto netta per questo tipo di scommesse. Molta incertezza sulla capacità di entrambe le squadre di segnare almeno un gol: infatti la corrispondente opzione Gol è quotata a 1,80, mentre per il NoGol di almeno una delle due squadre si sale ma di pochissimo, a quota 1,90.

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTESIMA GIORNATA (14-15-16 GENNAIO 2017) - Gare importanti in programma nella ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, che segna l’inizio del girone di ritorno. Adesso analizziamo quello che potrebbe succedere nelle dieci sfide in programma per darvi il quadro dei pronostici su tutti gli incontri della ventesima giornata: partiamo allora dai due anticipi di sabato 14 gennaio, andando poi a studiare anche i sette incontri che sono in programma domani, domenica 15 gennaio, per finire con il posticipo di lunedì 16.

PRONOSTICO CROTONE-BOLOGNA (sabato ore 18.00) - Partita delicata quella del Crotone nella prima di ritorno con il Bologna. I calabresi, che hanno otto punti di distacco dal quart’ultimo posto in classifica, occupato dall’Empoli, cercano tre punti importanti con il loro 4-3-3, al quale la truppa di Donadoni, reduce dal pesante 3 – 0 di Torino, oppone lo stesso identico schema, con marcature quindi a specchio. Per il Crotone indisponibili Tonev e Mesbah, mentre nel Bologna Donadoni deve fare a meno di Sadiq, Verdi e Taider. Pronostico della gara favorevole alla formazione bolognese.

PRONOSTICO INTER-CHIEVO (sabato ore 20.45) - L’Inter è in un ottimo momento di forma come dimostrano le quattro vittorie consecutive, e potrebbe anche far debuttare Gagliardini arrivato in questa sessione di mercato dall’Atalanta. Per l’ex tecnico della Lazio da decidere lo schema, tra il 4-2-3-1 ed il 4-2-2 con sicuramente in campo sia Icardi che Perisic, autore della doppietta al Friuli. Il Chievo risponde con il 4-2-3-1 solitamente utilizzato da Maran ed impiega Meggiorini come punta avanzata. Inter nettamente favorita nel pronostico.

