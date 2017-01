Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore: in campo Juventus, Roma e Napoli. Prossimo turno (20^ giornata, 15 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. La giornata di Serie A si è aperta con i due anticipi di ieri Crotone-Bologna e Inter-Chievo. Risultati secondo pronostico delle due partite. Nella sfida dello Scida è arrivata la vittoria dei felsinei che regala ossigeno a Donadoni e manda ''all'inferno'' Nicola. La serata invece è stata all'insegna dell'Inter di Stefano Pioli che fa la quinta vittoria di fila e torna a sognare l'Europa, superando 3-1 il Chievo di Maran che era passato in vantaggio. La giornata di Serie A oggi vedrà alle 12.30 un altro match importante per la parte bassa della classifica un Cagliari-Genoa che apre diversi spunti di riflessione con gli ospiti che in questa sessione di calciomercato hanno perso Rincon e Pavoletti. Alle ore 15.00 si giocano diverse partite interessanti con la Roma che va a Udine per rimanere sulla scia della Juventus impegnata fuori casa a Firenze nella serata. Interessanti anche le sfide Lazio-Atalanta e Napoli-Pescara per la parte alta della classifica. Completano la giornata di oggi Sampdoria-Empoli e Sassuolo-Palermo. Sarà interessante anche il monday night Torino-Milan.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. I NERAZZURRI LA RIBALTANO E FANNO CINQUE DI FILA - L'Inter di Stefano Pioli è la definitiva sorpresa di questo inizio di 2017 con un'altra vittoria infatti allunga a cinque di fila i successi consecutivi. Una vittoria che porta i nerazzurri ad agganciare il Milan che lunedì giocherà contro il Torino. E' stata una bella Inter che ha saputo anche soffrire, scivolando nel primo tempo per una rete di Sergio Pellissier. Nella ripresa però la squadra di Stefano Pioli, che ha schierato dal primo minuto il nuovo acquisto Gagliardini, ha dimostrato di essere squadra di cuore e matura. Arriva infatti il pareggio di Mauro Icardi al minuto sessantanove con l'attaccante argentino bravissimo a deviare in porta una palla messa dentro dalla destra da Antonio Candreva. Nei minuti finali arriva prima la rete del 2-1 di Perisic e poi il terzo gol a tempo scaduto di Eder. E' una vittoria sicuramente importante per i nerazzurri che ora tornano a pensare in grande.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. INTER KO ALL'INTERVALLO - L'Inter di Stefano Pioli ha giocato un ottimo primo tempo nella sfida casalinga che fa da anticipo a questa giornata di Serie A contro il Chievo Verona di Rolando Maran. Nonostante questo la squadra nerazzurra è tornata nello spogliatoio sotto nel risultato, colpita all'improvviso da una girata incredibile sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Sergio Pellissier. L'esperto attaccante clivense è stato bravissimo ad anticipare Danilo D'Ambrosio e l'ha girata sotto la traversa con Samir Handanovic impossibilitato a intervenire. Staremo a vedere cosa accadrà nella ripresa quando probabilmente i nerazzurri proveranno a ribaltare il risultato facendo correre la palla come hanno fatto nella prima frazione di gioco. Ha debuttato da titolare con la maglia nerazzurra il nuovo acquisto Gagliardini che è sembrato davvero molto positivo, andando anche vicino al gol in un paio di occasioni. Da parte sua il Chievo Verona come al solito è avversario assai ostico da affrontare, bravo a chiudersi e a ripartire con un centrocampo fatto di tanta sostanza e anche la giusta dose di tecnica.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. LUCI A SAN SIRO: L’EPISODIO – Inter-Chievo è la partita della ventesima giornata di Serie A che avrà inizio fra pochi minuti; c’è un episodio piuttosto interessante che riguarda un precedente tra le due squadre. Dobbiamo tornare al 9 marzo 2012, un venerdì: si giocava al Bentegodi e l’Inter era affidata a Claudio Ranieri, subentrato presto a Gian Piero Gasperini. Il testaccino era riuscito a vincere sette partite su otto tra metà dicembre e fine gennaio riportando l’Inter al quarto posto, ma poi aveva avuto una striscia negativa di sette gare di Serie A (due pareggi e cinque sconfitte) con anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli. Contro il Catania era andato sotto 2-0 per poi rimontare fino al 2-2; con ritrovata fiducia la squadra era andata al Bentegodi, a tre minuti dalla fine era ancora inchiodata sullo 0-0 ma poi erano arrivati i gol di Walter Samuel e Diego Milito a dare la vittoria ai nerazzurri. Nel post partita Claudio Ranieri si era commosso parlando della reazione dei suoi giocatori; non sarebbe durata però, perché subito dopo l’Inter avrebbe pareggiato a San Siro contro l’Atalanta e, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, Ranieri sarebbe stato esonerato in favore di Andrea Stramaccioni, che aveva folgorato Massimo Moratti vincendo solo il giorno prima la Next GenSeries. Quell’Inter, presa dal giovane allenatore all’ottavo posto in classifica, avrebbe chiuso sesta con 58 punti arrivando comunque a -6 dal terzo posto. Tornando a oggi, pesante sconfitta casalinga del Crotone contro il Bologna, corsaro allo Scida con gol di Dzemaili, ma adesso l’attenzione si sposta a San Siro…

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. LA PRIMA DI RITORNO: SI COMINCIA – Il girone di ritorno nel campionato di Serie A 2016-2017 viene inaugurato da Crotone-Bologna, primo anticipo del sabato, che avrà inizio fra pochi minuti. Questo ci dà l’occasione per andare a vedere qual era stata invece la prima partita dello scorso campionato, e come si era conclusa. L’onore era toccato ad Atalanta-Inter: sabato 16 gennaio si erano infatti disputate tre partite come anticipi, e il calendario aveva previsto alle ore 15 la sfida tra le due compagini nerazzurre. All’Atleti Azzurri d’Italia era finita 1-1 e, in maniera piuttosto curiosa, entrambi i gol erano arrivati su autorete di due difensori: al 17’ minuto l’Atalanta si era portata in vantaggio con un tocco di Jeison Murillo nella sua porta, al 25’ era stato Rafael Toloi a infilare Sportiello per la rete del definitivo pareggio. Da segnalare che ben sei giocatori che andarono in campo o in panchina per l’Inter non fanno oggi più parte della rosa (in più Assane Gnoukouri destinato al Crotone e l’allenatore Roberto Mancini); nell’Atalanta invece sono partiti addirittura in 11, in compenso è tornato Alberto Grassi che aveva giocato la seconda parte di stagione con la maglia del Napoli (eufemismo: nei fatti non aveva mai messo piede in campo, tornando alla base in prestito la scorsa estate). A completare il quadro, quel sabato per la prima di ritorno si erano giocate anche Torino-Frosinone (4-2) e Napoli-Sassuolo (3-1).

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. IL CONFRONTO - In chiusura del girone d’andata di Serie A, facciamo un confronto fra la classifica di questo campionato e quello della scorsa stagione a metà cammino. A dire il vero sul confronto pesano le tre partite che devono ancora essere recuperate (Crotone-Juventus, Bologna-Milan e Pescara-Fiorentina), ma in linea di massima si possono fare delle interessanti osservazioni. Ad esempio la capolista Juventus è comunque a +6, chiaro segnale che stavolta non ha avuto nessun problema ad entrare in ritmo, come era successo nello scorso campionato. Speculare il -6 dell’Inter, che però sembra avere trovato la quadratura del cerchio e nel ritorno proverà a colmare il gap, visto che nello scorso campionato la seconda metà non fu particolarmente esaltante. Ottimi i +7 di Roma e Milan, con i giallorossi che in effetti 12 mesi fa proprio in questo periodo cacciavano Rudi Garcia per affidarsi a Luciano Spalletti, mentre i rossoneri stanno tornando a respirare aria d’Europa. Spiccano però i guadagni di Atalanta (+11) e Lazio (+10), mentre in negativo i cali più evidenti sono quelli di Fiorentina, Sassuolo, Empoli e Palermo che - fatte le debite proporzioni - stanno tutte vivendo stagioni sotto le aspettative.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. I MARCATORI - In attesa del via alla ventesima giornata di Serie A, facciamo il punto sulla classifica dei marcatori che al termine del girone d’andata vede al comando l’attaccante e capitano dell’Inter Mauro Icardi con 14 gol, davanti alla coppia formata da Edin Dzeko della Roma e Andrea Belotti del Torino, a quota 13 gol ciascuno. Nessuno dei tre però ha segnato nella giornata che ha aperto il 2017 e chiuso il girone d’andata, che invece ha esaltato Gonzalo Higuain, che con una doppietta è salito a quota 12 gol scavalcando l’ex compagno di squadra Dries Mertens, fermo a 11 gol. Nelle primissime posizioni oltre all’attaccante della Juventus si è mosso solo Ciro Immobile (Lazio), che ha spezzato un digiuno che durava ormai da due mesi ed è salito a quota 10 gol, completando il panorama dei sei attaccanti che sono già arrivati in doppia cifra in metà torneo. Spendiamo però una citazione anche per Federico Bernardeschi, già a quota 9 gol e con una partita ancora da recuperare per la sua Fiorentina: i sei potrebbero anche diventare sette…

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO - Il campionato di Serie A 2016-2017 è giunto alla sua ventesima giornata, cioè la prima del girone di ritorno: entriamo dunque nella seconda metà della stagione, i verdetti si avvicinano e i punti in palio si fanno sempre più pesanti. I primi due risultati arriveranno già oggi, sabato 14 gennaio, dai tradizionali due anticipi che saranno alle ore 18.00 Crotone-Bologna e alle ore 20.45 Inter-Chievo. Si proseguirà domani, domenica 15 gennaio, con il lunch match delle ore 12.30 Cagliari-Genoa; si giocano alle ore 15.00 Lazio-Atalanta, Napoli-Pescara, Sampdoria-Empoli, Sassuolo-Palermo e Udinese-Roma; il posticipo delle ore 20.45 sarà invece il big-match Fiorentina-Juventus. Non ci si fermerà però, perché resta ancora una partita lunedì 16 gennaio, alle ore 20.45 Torino-Milan, che curiosamente sarà la stessa partita (ma a campi incrociati) già andata in scena giovedì sera in Coppa Italia.

Oggi ci attende innanzitutto una partita importante per il Crotone, che ha estremo bisogno di una vittoria per alimentare le speranze salvezza, ma d’altro canto il Bologna non vorrà farsi risucchiare in zone pericolose; a San Siro invece l’Inter cercherà la quinta vittoria consecutiva, che direbbe in modo molto chiaro che i nerazzurri tornano a tutti gli effetti a candidarsi nella corsa al terzo posto che vale la Champions League. Contro il Chievo è un turno sulla carta favorevole, che naturalmente andrà sfruttato per il meglio.

Domani grande attenzione a Lazio-Atalanta, che un po’ a sorpresa è diventato uno scontro diretto per l’Europa: bel test sia per i biancocelesti sia per i nerazzurri orobici. In campo nel pomeriggio anche due big quali Napoli e Roma: sulla carta non dovrebbero esserci problemi per i partenopei in casa contro il Pescara, dovrebbe essere una sfida più complicata in Friuli per i giallorossi, alla seconda trasferta consecutiva a cavallo dei due gironi. Restando al pomeriggio, Sassuolo-Palermo ci dirà se gli emiliani possono stare tranquilli o dovranno iniziare a guardarsi le spalle, mentre l’Empoli cercherà punti sul campo della Sampdoria per allontanare sempre di più i rosanero.

In serata naturalmente Fiorentina-Juventus sarà il piatto forte della giornata, anche perché al Franchi non è mai una trasferta banale per la Juventus, che a Firenze è la rivale numero uno. La Fiorentina ha bisogno di un grande risultato per tornare in lotta per l'Europa, la Juventus invece cerca una prova di forza per lanciare un messaggio a tutte le avversarie. Stuzzicante anche il posticolo di lunedì: Torino-Milan è un classico del nostro calcio e Sinisa Mihajlovic certamente proverà a fare uno scherzetto alla sua ex squadra, attesa da una complicata trasferta.