Risultati Serie D/ Partite e classifica aggiornata. Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (19^ giornata oggi domenica 15 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE D: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA GIRONI A, B, C, D, E, F, G, H, I (19^ GIORNATA, OGGI DOMENICA 15 GENNAIO 2016) - La Serie D 2016-2017 torna in campo per la diciannovesima giornata dei nove gironi, il secondo turno sia dell'anno solare 2017 sia del girone di ritorno, che ha preso il via dopo la pausa per le festività natalizie. Sappiamo bene che in palio ci sono nove posti per la promozione in Lega Pro; soltanto le vincitrici dei gruppi saliranno di categoria, ma piazzarsi per i playoff (ed eventualmente vincerli) non è secondario perchè - purtroppo - ogni estate ci sono fallimenti e mancate iscrizioni che obbligano a ripescaggi e riammissioni per completare l’organico del campionato superiore. Resta però il fatto che per essere certi di essere promossi bisogna solamente vincere il girone, dunque la lotta ai vertici della classifica di ogni girone è fondamentale.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE D E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Andiamo subito a vedere quale sia la situazione nei vari gruppi: la Caronnese ha scavalcato Chieri e Varese ed è in testa nel girone A, il Monza comanda in modo abbastanza netto nel girone B mentre nel girone C al primo posto troviamo il Mestre, anche in questo caso con buon margine. La Correggese ha scavalcato il Delta Rovigo davanti a tutti nel girone D e il Gavorrano resta a +3 sulla Massese nel girone E. Ancora: la Fermana ha superato San Nicolò e Vastese nel girone F prima di Natale, mentre alla ripresa è saltato lo scontro diretto fra Fermana e San Nicolò; il Rieti è stato scavalcato dal Monterosi nel girone G, nel girone H comanda il Trastevere e infine nel girone I è l’Igea Virtus a guardare tutti dall’alto in basso.

Va detto che domenica scorsa numerose partite sono saltate nel Centro-Sud a causa del maltempo e di conseguenza il quadro della situazione è spesso parziale, in particolare nel girone H nel quale erano state giocate solamente tre partite. I protagonisti della prima giornata del 2017 sono stati comunque Raffaele Baido del Levico e Gabriele Falchini del Real Forte Querceta, autori delle due triplette dello scorso turno del campionato. Bisogna poi ricordare i problemi economici che mettono in seria crisi alcune squadre, su tutte Chieti e Due Torri che non completeranno nemmeno il campionato.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE D E LA CLASSIFICA DEI GIRONI