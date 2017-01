RISULTATI VOLLEY MASCHILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (19^ GIORNATA SUPERLEGA, OGGI 15 GENNAIO 2017) – Siamo giunti a un’altra domenica, per la precisione oggi 15 gennaio 2017 dove torna protagonista assoluto il campionati di volley maschile di Superlega: giunti alla 19^ giornata, siamo ormai già andati oltre alla boa di metà campionato, dove ogni match, ogni risultato ora appare già fin subito decisivo in vista della conclusione della stagione. Con la tornata di ritorno in Serie A1 già ben avviata, anche il tabellone di Coppa Italia è ormai entrato nel vivo e dopo questa settimana è già stato approntato lo schema per le prossime semifinale, che si terranno a fine mese. Ma andiamo subito a vedere cosa io calendario della Superlega ci ha riservato per questa intensa giornata di volley. Come è noto il 19^ turno è stato anticipato venerdi scorso dal gustoso match tra Bunge Ravenna e Expriva Molfetta, mentre il resto degli incontri è stato programmato per questa domenica: come al solito il fischio di inizio è stato fissato alle ore 18.00 con una sola eccezione, ovvero il match tra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e la Azimut Modena, che per esigenze organizzative è stata anticipata alle ore 16.30.

CLICCA QUI PER VEDERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (19^ GIORNATA)

Detto dell’anticipo di oggi, le altre partite in programma per questa domenica come al solito inizieranno alle ore 18.00: stessa ora quindi anche per il fischio d’inizio atteso alla Kioene Arena tra la Kioene Padova e al Cucine Lube Civitanova. La sfida si annuncia come il classico testacoda della graduatoria, che alla vigilia di questo turno vede i marchigiani in testa con 47 punti e i bianconeri a inseguire dalla 12^ posizione con appena 14 punti all’attivo: per i padovani questa parte di stagione si sta rivelando infatti piuttosto avara di risultati, sebbene l’impressione data a ottobre fosse stata più che ottima. Si continua sempre alle 18.00 con il match tra la Biosi Indexa Sora e la Calzedonia Verona: le due formazioni hanno avuto modo di incontrarsi solo poco fa negli ottavi di finale di Coppa Italia, dove furono i laziali a trovare una insperata vittoria e il passaggio del turno (per poi arrendersi solo pochi giorni fa ai quarti sotto il dominio di Modena).

Verona cerca stasera in riscatto, non solo di quello scontro diretto, ma a riprova degli ottimi risultati che al momento la formazione gialloblu sta raccogliendo e che al momento le ha permesso i occupare la 5^ posizione in classifica. Il big match di questa 19^ giornata è però senza dubbio lo scontro tra la Sir Safety Conad Perugia e la Diatec Trentino: rosa piena di talenti e atleti riconosciuti internazionalmente, impegni europei di grande livello e terzo e secondo posto in graduatoria di Superlega, insomma tanti fattori che danno bene l’idea dell’importanze e dello spettacolo che questo match di certo offrirà.

Sempre alle ore 18.00 è atteso il fischio d’inizio tra la Top Volley Latina e la Gi Group Monza: la formazione lombarda in pieno rilancio sia in campionati che in Coppa (ha raggiunto degli insperati quarti di finale, dove però ha dovuto arrendersi alla blasonata Trento), punta questa sera a una pesantissima vittoria in trasferta contro la 11^ squadra in classifica, al momento in crisi di risultati. Sarà invece Revivre Milano-LPR Piacenza a chiudere questa 19^ giornata di Superlega: come al solito il si comincia è atteso alle ore 18.00: sebbene entrambe le formazioni arrivino a questo incontro da una sconfitta, senza dubbio la formazione dei lupi appare affamata di vittorie: la formazione di Giuliani è nella scia di un’incredibile qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, dopo aver rimandato a casa prima Molfetta e poi Perugia; per contro avrà Milano, penultima in classifica.

