RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (12^ GIORNATA, SERIE A1, OGGI 15 GENNAIO 2017) –Dopo la sosta riservata al torno di coppa Italia, il campionato di volley femminile torna protagonista con questa 12^ giornata di serie A1, la prima del girone di ritorno, in programma per oggi domenica 15 gennaio 2017. Solo uno l’anticipo previsto per questo intenso turno di campionato: ricordiamo infatti che il match tra il Bisonte Firenze e la Foppapedretti Bergamo è stata giocata ieri sera alla ore 20.30. Oltre a questo incontro il resto del programma rimane più o meno invariato con 4 match in calendario per questa domenica con fischio d’inizio fissato per le ore 17.00. Abbiamo forse sbagliato i conti? No: l’incontro previsto infatti per oggi tra la Pomì Casalmaggiore e il Club Italia è stato spostato al prossimo mercoledi 18 gennaio 2017.

Procediamo quindi con ordine nell’analizzare le partite in programma per questa 12^ giornata del campionato di Serie A1 come detto il fischio d’inizio è stato fisato su tutti i campi per le ore 17.00. Si comincerà quindi a quello stesso orario al PalaSport di Scandicci con il match tra la Savino del Bene Scandicci e Imoco volley Conegliano: la sfida si annuncia caldissima visto l’alto livello tecnico presentato dalle due formazioni. Da una parte troveremo infatti le campionesse d’Italia in carica mentre le padrone di casa sono certamente una rivelazione di questa stagione di volley femminile, che con la 5^ posizione e in classifica e ben 20 pinti finora messi a segno rappresentano certo una formazione pericolosa. Proseguiamo invece al PalaPanini, dove sempre alle ore 17.00 è atteso il match tra la Liu Jo Nordmeccanica Modena e la Unet Yamamy Busto Arsizio: per queste due formazioni questa settimana è stata davvero un tour de force, visto il contemporaneo impegno in coppa Italia e nelle coppe europee.

Se le farfalle di Mencarelli hanno sfruttato il fattore campo nel match di Cev Cup contro le bulgare della Plovdiv, la formazione emiliana ha dovuto fare in conti nella Champions League con Conegliano, in un epico match andato in scena giovedi scorso. La Sudtirol Bolzano di Salvagni, oggi proverà a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta subita qualche giorno fa in Coppa Italia: a favore delle bolzanine ci sarà sicuramente il fattore campo nel match contro la Igor Gorgonzola Novara. Non a casa infatti le biancorosse hanno ottenuto le poche vittorie finora messe a segno in questa stagione di Serie A1 proprio tra le mura del PalaResia. Si chiude questa intensa 12^ giornata di volley femminile con la partita, attesa alle ore 17.00 presso il Palasport Jimmy George tra la Metalleghe Montichiari e la Saugella Team Monza: al momento la classifica vede le due formazioni sui gradini più bassi e con appena 3 punti a separarle. Una sfida tra piccole in cerca di riscatto dunque quella di questa sera, che senza dubbio regalerà molte emozioni.

