Sampdoria-Empoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 20^ giornata)

DIRETTA SAMPDORIA-EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 20^ GIORNATA) - Sampdoria-Empoli, diretta dall’arbitro Domenico Celi, si gioca alle ore 15.00 di domenica pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Con la ventesima giornata di Serie A inizia il girone di ritorno e tra le partite più interessanti in programma vi è senza dubbio quella tra la Sampdoria di Giampaolo e l'Empoli di Martusciello: le due formazioni sono divise da sei punti, con la Sampdoria a 23 punti e i toscani a 17: senza dubbio la squadra ligure con una vittoria chiuderebbe del tutto il discorso salvezza, che appare comunque già in cassaforte, mentre l'Empoli ha bisogno di punti per mantenere o aumentare il margine di sicurezza. La squadra toscana è infatti quartultima e anche se può vantare sette lunghezze di vantaggio sul Palermo, attualmente la prima delle retrocesse, non può certamente dormire sonni tranquilli considerando l'andamento del proprio campionato.

La Sampdoria è a pari punti con i cugini del Genoa e non vince da ben quattro partite: l'ultimo successo è infatti stato quello casalingo contro il Torino, un 2 a 0 che sembrava aver fatto svoltare definitivamente la stagione dei doriani, proiettandoli ad un timido tentativo di rincorsa ad un posto in Europa League. Ed invece, dopo la bella vittoria contro Belotti e compagni, sono arrivate tre sconfitte e un pareggio: le prime due battute d'arresto sono state contro la Lazio in casa (1 -2) e il Chievo in trasferta (con un identico punteggio di 2 a 1 ed una partita che ha suscitato diverse polemiche per l'approccio molle della squadra in un match decisamente alla portata).

Quindi è arrivato un punto interno contro l'Udinese dell'ex Del Neri, in un match terminato a reti inviolate e dove si è rivista in alcuni tratti la Sampdoria capace di imporre il proprio gioco contro tutte le formazioni affrontate. L'ultima partita è stata quella del San Paolo contro il Napoli di Sarri, dove dopo aver dominato in lungo e in largo per la maggior parte dei novanta minuti di gara ed essere anche passati in vantaggio, si è dovuta arrendere ad un goal di Tonelli in pieno recupero e dove vibranti sono state le proteste per alcune decisioni arbitrali che secondo il presidente Ferrero hanno condizionato pesantemente l'andamento del match.

Senza dubbio migliore lo score dell'Empoli se si guarda alle ultime tre partite, che hanno decisamente reso più salda la panchina di Martusciello, il quale ora è però chiamato a dare una scossa ai suoi anche in trasferta e a rendere più sicuro il margine di sicurezza accumulato sul Palermo. E proprio nell'ultima di campionato i toscani hanno affrontato il Palermo, ottenendo tra le mura amiche un pesantissimo successo per 1 a 0 grazie ad un goal dell'eterno Maccarone. I punti conquistati contro i rosanero sono valsi decisamente doppio, considerando che grazie al goal di Big Mac i punti di margine sulla zona retrocessione sono passati da 4 a 7.

Tuttavia che l'Empoli fosse in ripresa lo si era capito anche nelle due partite precedenti, dove è arrivata prima una netta vittoria casalinga contro il Cagliari di Rastelli (2 a 0), neo-promossa in Serie A e a tutti gli effetti una concorrente per la salvezza, e dove poi è arrivata si una sconfitta esterna per 2 a 1 contro la terribile Atalanta di Gasperini, ma dove i toscani per almeno sessanta minuti hanno fatto vedere buone cose e dove hanno dimostrato di aver probabilmente risolto alcuni problemi di gioco che ne hanno condizionato l'inizio di stagione. Ora quella contro la Sampdoria è la tipica prova di maturità da non fallire: anche un pareggio a Marassi sarebbe senza dubbio un ottimo risultato in ottica salvezza e renderebbe il gruppo ancora più consapevole delle proprie possibilità in ottica salvezza. Inoltre Martusciello non nasconde la voglia di vendicare lo 0 a 1 subito all'andata e siglato da Luis Muriel.

Il tecnico della Sampdoria non ha ancora rotto il silenzio che si è imposto dopo la bruciante sconfitta contro il Napoli e che lo ha mandato su tutte le furie per come è maturata (l'espulsione di Silvestre è ancora al centro delle polemiche post-gara). Martusciello invece è tornato sul fondamentale successo contro i rosanero e ha ammonito i suoi sul fatto che sette punti di margine sulla zona retrocessione, a questo punto del campionato, non sono considerabili come sicuri e che quindi la salvezza è tutto tranne che raggiunta.

Sampdoria-Empoli sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali del satellite: appuntamento su Sky Calcio 4 (numero 254), con possibilità per tutti gli abbonati di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.