Sassuolo-Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 20^ giornata)

DIRETTA SASSUOLO-PALERMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 20^ GIORNATA) - Sassuolo-Palermo sarà diretta dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni; si gioca alle ore 15 di domenica 15 gennaio ed è valida per la ventesima giornata della Serie A 2016-2017, primo turno del girone di ritorno. Era un girone fa e le aspettative del Sassuolo erano ben altre rispetto a come poi si è effettivamente sviluppato il suo campionato nel girone di andata che si è concluso domenica scorsa con il pareggio contro il Torino.

Ora al Mapei Stadium, per la prima di ritorno, arriva il Palermo di un Corini sempre più in bilico: la squadra rosanero è ad un passo dalla Serie B e il tempo per recuperare terreno comincia davvero ad essere sempre meno. Vedendo la classifica attuale, con il Sassuolo a 18 punti e il Palermo terzultimo con 10 punti e sette di svantaggio sull'Empoli quartultimo, si può senza dubbio parlare di match delicatissimo per entrambe: se il Sassuolo perde sarà risucchiato definitivamente nella lotta per non retrocedere, mentre se dovesse vincere manderebbe il Palermo all'inferno, con i rosanero che anche di un pareggio non potrebbero decisamente gioire.



Il Sassuolo nello scorso turno ha pareggiato in casa contro il Torino e anche se il punto conquistato si può definire come un palliativo di fronte ad una situazione di classifica decisamente complicata e inattesa rispetto alle ambizioni di inizio stagione, è comunque servito a tranquillizzare un po'una squadra che veniva da tre stop consecutivi in campionato, di cui l'ultimo, quello in trasferta contro il Cagliari, davvero difficile da gestire a livello psicologico.

Se le sconfitte contro Fiorentina (2 a 1 al Franchi) e Inter (1 a 0 tra le mura amiche) erano state messe in preventivo considerando la difficilissima situazione che sta attraversando la rosa neroverde, quella contro il Cagliari è stata talmente incredibile (da 1 a 3 a 4 a 3 per gli isolani) da poter risultare come il classico colpo del ko che sbriciola le certezze e manda alla deriva una squadra. Per fortuna di Di Francesco non pare essere stato così, perchè nel match contro il Torino il Sassuolo ha comunque tirato fuori l'orgoglio e strappato un punto importante.

A far rimanere tranquillo Di Francesco è non solo il recupero di alcuni uomini importanti, come ad esempio Berardi, ma anche la vicinanza dei tifosi, che nonostante una stagione decisamente al di sotto delle aspettative non hanno mai contestato la squadra e la società. Ora arriva questo match casalingo contro i rosanero, che è da vincere assolutamente per poter allontanare definitivamente il rischio di ritrovasi a lottare per non retrocedere.

E il Palermo? La squadra rosanero è alle prese con una stagione disgraziata e Corini sembra già appeso ad un filo. L'incredibile vittoria sul Genoa, arrivata con un 4 a 3 all'ultimo respiro dopo essere stato sotto per 3 a 1 a metà del secondo tempo, sembrava aver rappresentato la svolta della stagione. Questo successo è stato però totalmente vanificato nelle due partite successive, giocate in casa contro il Pescara e in trasferta contro l'Empoli.

Contro gli abruzzesi è arrivato un pareggio dal sapore amarissimo, perchè Caprari e compagni hanno acciuffato il pari al novantesimo, mentre ad Empoli è arrivata una sconfitta pesantissima per 1 a 0, che ha reso la salvezza lontana ben 7 punti e sempre più complicata. Se poi si aggiunge che il presidente Zamparini sembra intenzionato a non operare nel mercato di riparazione, ecco che le possibilità di salvarsi per il club rosanero sembrano davvero ridotte al lumicino, tanto che per molti quella del Mapei Stadium sembra davvero essere l'ultima spiaggia.

Del match dovrebbe essere Aquilani, per cui Di Francesco ha avuto parole di elogio dopo il pareggio contro il Torino. Il tecnico del Sassuolo ha infatti svelato di essere stato lui a caldeggiare il suo acquisto per sopperire alle carenze a centrocampo date dai tanti infortuni da cui è stata colpita la rosa neroverde.

Sassuolo-Palermo sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali del satellite: appuntamento su Sky Calcio 5, con possibilità per tutti gli abbonati di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.