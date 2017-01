Serie A tabellini 20^ giornata/ Assist, marcatori, sostituzioni, ammoniti, espulsi. Gli anticipi (domenica 15 gennaio 2017)

TABELLINI SERIE A 2016-2017: INTER-CHIEVO 3-1 (20^ GIORNATA) - L'Inter non si ferma più e adesso crede davvero alla rimonta-terzo posto! A San Siro nell'anticipo serale dalla 20^ giornata, la prima del girone di ritorno, i nerazzurri scacciano il brutto pensiero di quella sconfitta di fine estate contro il Chievo, regolando i gialloblu per 3-1. E' l'ennesima vittoria firmata da un gol in extremis di Perisic, preceduto dall'altrettanto solito sigillo di Icardi: una situazione strana per Pioli (19 punti su 24 dal suo arrivo, mica male!), che si era trovato sotto al 45° per il gol di Pellissier, dopo una prima frazione furoreggiante e che l'Inter meritava di chiudere in vantaggio. Nella ripresa poi il fiume di occasioni create dai padroni di casa sfonda la resistenza degli argini clivensi con il colpo volante e bellissimo del capitano interista e con l'unico decisivo errore di un Sorrentino fin lì insuperabile: gol di Perisic al minuto 87, su regalo assurdo di Izco, prima del tris di Eder nel recupero. Per come si era messa, uno spreco per Maran e i suoi, che cestinano una serata di resistenza a oltranza, in definitiva beffarda; 15 punti su 15 invece nelle ultime 5 giornate per l'Inter, che vola e si presenta con il vento in poppa all'appuntamento in Coppa Italia, martedì contro il Bologna. (Luca Brivio) CLICCA QUI PER IL TABELLINO DI INTER-CHIEVO 3-1

TABELLINI SERIE A 2016-2017: CROTONE-BOLOGNA 0-1 (20^ GIORNATA) - Vittoria scaccia-crisi per il Bologna, che passa allo Scida di Crotone per 1-0. A decidere è il gol realizzato da Blerim Dzemaili al 51’ minuto: il centrocampista svizzero sfrutta l’assist di Ladislav Krejci e infila la porta di Cordaz per una vittoria importantissima. Il Bologna infatti sale a quota 23 punti, agganciando momentaneamente Sampdoria e Cagliari; soprattutto, scava un solco di 13 lunghezze tra sè e il terzultimo posto occupato dal Palermo che, dovesse anche vincere la sua partita (contro il Sassuolo), si porterebbe a -10 e sarebbe comunque ancora lontano. Occasione persa invece per il Crotone, che aveva in casa la sfida contro una squadra che aveva raccolto appena 4 punti nelle quattro partite precedenti; nonostante il cambio di modulo (un più ermetico 4-4-2) i calabresi non sono riusciti a creare le giuste opportunità per far male a Mirante. I cambi di Davide Nicola (dentro Nalini, Gnahoré tornato a giocare dopo tanto tempo e Simy) non hanno avuto effetto; il Bologna di Roberto Donadoni ha invece ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo e ora guarda con maggiore fiducia ai prossimi impegni, a cominciare dalla partita di Coppa Italia della prossima settimana (a San Siro contro l’Inter). Da segnalare i sei ammoniti: quattro in casa Bologna, che ha ricevuto tre cartellini gialli in un quarto d’ora, nel secondo tempo, quando la formazione felsinea stava producendo il massimo sforzo nel tentativo di confermare il suo vantaggio. (Claudio Franceschini) CLICCA QUI PER IL TABELLINO DI CROTONE-BOLOGNA 0-1