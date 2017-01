Siviglia-Real Madrid/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Liga, oggi 15 gennaio 2017)

DIRETTA SIVIGLIA-REAL MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LIGA, OGGI 15 GENNAIO 2017) - Siviglia-Real Madrid, in programma stasera alle ore 20.45, sarà il big match di giornata nella Liga spagnola dove il Siviglia contende il primo posto al Real Madrid di Zinedine Zidane. La formazione di casa vorrà giocare un brutto scherzo agli uomini del tecnico francese che al momento occupano la prima posizione. La squadra di Sampaoli con una vittoria potrebbe arrivare a meno uno dalla squadra madrilena e dunque riaprire decisamente il campionato. Sarà una delle gare più seguito a livello europeo anche perché vedrà opposte due squadre che sanno giocare un ottimo calcio.

Il Siviglia ha già messo in seria difficoltà in questa settimana il Real Madrid in casa nella Copa del Rey pur non riuscendo comunque a centrare la qualificazione al turno successivo. Si prospetta un match entusiasmante anche sugli spalti dove si prevede una cornice di pubblico importante.

Per ciò che riguarda le probabili formazioni, Sampaoli non potrà sbagliare nulla e perciò conterà sui suoi uomini migliori. Il Siviglia scenderà in campo con il 3-4-2-1 che vedrà in porta Rico che ancora una volta ha la meglio su Sirigu. Difesa con Mercado, Pareja e Rami, mentre in mezzo al campo agiranno Mariano, Vazquez, N'Zonzi e Escudero. Alle spalle della punta ci saranno Vitolo e Nasri che dovranno sostenere il centravanti, Ben Yedder che vorrà fare gol. Pronto a subentrare il neo-acquisto Jovetic, arrivato dall'Inter e già a segno contro il Real nei giorni scorsi.

I madrileni scenderanno in campo con il 4-3-3 che vedrà sempre Keylor Navas in porta. Difesa con Carvajal, Varane, Nacho Fernandez e Marcelo. In mezzo al campo non mancheranno Kroos e Modric assieme a Casemiro per dare robustezza e qualità. In avanti largo al tridente con Ronaldo, Benzema e Isco che potrebbe darsi il cambio nella ripresa con James Rodriguez.

Il Siviglia farà del pressing e dell'intensità a centrocampo le sue parole d'ordine. La formazione andalusa non può permettersi errori contro una squadra tecnica come il Real Madrid. N'Zonzi sarà fondamentale a centrocampo dove dovrà recuperare tanti palloni utili per i suoi attaccanti.

Assieme a lui, Sampaoli punterà molto sulla difesa che nel Siviglia è il primo step per la creazione di gioco: questo spiega perché negli ultimi mesi la fase difensiva del Siviglia sia andata sempre più in crescendo. Real Madrid che invece farà della classe il punto forte: Kroos e Modric a centrocampo garantiscono palloni agli attaccanti. Ovviamente Ronaldo sarà il pericolo maggiore per il Siviglia che dovrà coprire il portoghese per evitare che possa far male anche con le sue conclusioni dalla distanza.



La gara Siviglia-Real Madrid potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport Plus, visibile sulla piattaforma a pagamento satellitare al canale 205. Disponibile anche un servizio di diretta streaming video ufficiale, ovvero Sky Go con cui poter vedere la partita anche da dispositivi mobili. Bwin, bookmaker di scommesse, quota l'1 del Siviglia a 3.50, mentre a 3.70 viene quotato il pareggio tra queste due formazioni. A 1.95 c'è invece il 2 del Real Madrid che al momento parte favorito.

