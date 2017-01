VIDEO / Nadia Fanchini, caduta e infortunio shock: trasportata in elicottero all'ospedale (oggi 15 gennaio 2017)

VIDEO NADIA FANCHINI, CADUTA E INFORTUNIO SHOCK: TRASPORTATA IN ELICOTTERO IN OSPEDALE (OGGI 15 GENNAIO 2017) GLI ESAMI – Desta ancora preoccupazione le condizioni della sciatrice azzurra Nadia Fanchini, che nelle prove preliminari della discesa libera in programma oggi per la Coppa del Mondo di sci a Altenmarkt-Zauchense, è stata vittima di un grave incidente: secondo le ultime informazioni provenienti dall’agenzia La Presse, l’azzurra non avrebbe subito un grave infortunio, sebbene il video della sua caduta facesse presagire il peggio. Al momento la Fanchini si trova comunque in ospedale dove è stata trasportata di tutta fretta in elicottero: la Fis ha fatto sapere che la sua sciatrice ha rimediato solo una brutta botta, ma che è stata comunque sottoposta a una radiografia e che resterà al momento sotto controllo per ulteriori esami. Per la Fanchini questa non è la prima volta in cui si paventa in fantasma dell’infortunio grave: già nel 2010 l’atleta aveva subito al rottura del legamenti del crociato anteriore, crociato posteriore e collaterali del ginocchio.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA CADUTA DI NADIA FANCHINI (da eurosport)

VIDEO NADIA FANCHINI, CADUTA E INFORTUNIO SHOCK: TRASPORTATA IN ELICOTTERO IN OSPEDALE (OGGI 15 GENNAIO 2017) L’INCIDENTE – E’ di poco fa la notizia dell’incidente che ha coinvolto la sciatrice Nadia Fanchini, vittima di una brutta caduta sulla pista di Altenmarkt-Zauchense, dove l’atleta azzurra stava effettuando alcune prove prima della discesa libera in programma nel primo pomeriggio di oggi. La Fanchini che è stata subito trasportata al primo ospedale in elicottero, ha spigolato nell’affrontare la pista austriaca, cadendo rovinosamente e ruotando pericolosamente il ginocchio, andando poi a sbattere contro le reti di protezione. La prova è stata chiaramente immediatamente sospesa per permettere i soccorsi all’infortunata sciatrice italiana. La paura è che l’azzurra abbia riportato delle gravi conseguenze dall’infortunio al ginocchio e si teme anche per le condizioni del suo braccio: al momento non si teme per la sua vita anche se la necessità di un immediato trasporto in elicottero presso il più vicino ospedale ha fatto certamente temere il peggio.

