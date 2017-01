Video / Inter-Chievo (3-1): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

VIDEO INTER-CHIEVO (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - L'Inter supera l'ostacolo Chievo e vince per 3-1 a San Siro contro i gialloblu: un risultato in linea con i precedenti, visto che nelle altre 14 partite di campionato giocate al Meazza da nerazzurri e clivensi solo una volta (la prima in assoluto) gli ospiti erano riusciti a vincere. I numeri della Lega Serie A non possono che confermare la tesi: Inter padrona del match, immeritatamente in svantaggio e poi martellante nel ricercare la rimonta, effettiva grazie a Icardi, Perisic e Eder. 64 a 36% il possesso palla per i nerazzurri, 23 a 4 i tiri totali e ben 11 le parate di Sorrentino! Inter che ha perso meno palloni degli avversari (23 a 28) e ne ha recuperati di più (33 a 24); Inter migliore insomma in tutti i parziali di valutazione. La squadra di Pioli, nonostante la grande forma di Candreva e Perisic, ha scelto le vie centrali per la maggior parte dei suoi attacchi (27 su 62) e trovato in Icardi (6 occasioni create) la consueta arma principale per far male agli avversari. Tra gli altri singoli, bene Eder per tiri in porta (4) nonostante l'ingresso solo nel finale; bene Kondogbia per palloni strappati al Chievo (9), nonostante poi una riproposizione non altrettanto buona; male invece Meggiorini per palle perse (7), specchio di una prova ampiamente insufficiente.

LE DICHIARAZIONI - Pioli ai microfoni di 'Premium' si gode il momento: "Abbiamo costruito tanto e rischiato poco. Dobbiamo continuare così e non guardare la classifica: pensare a vincere più partite possibile e poi guardare alla fine dove saremo arrivati. Gagliardini? Gli ho solo chiesto di giocare come sa: ha delle qualità importanti, grande personalità e se è arrivato qui all’Inter è perché lo merita. Icardi? E' fortissimo, ho avuto tanti altri attaccanti forti, come Klose, ma Mauro ha numeri eccezionali: fa gol e fa un grande lavoro per la squadra. Il nostro percorso è ancora lungo e sappiamo che dobbiamo pedalare forte. Dobbiamo ancora alzare il livello e lo possiamo fare solo attraverso il continuo lavoro". Maran a 'Sky Sport' invece si rammarica per l'andamento del match: "Nel finale siamo calati. I due cambi dopo l'intervallo sono stati forzati, quindi non sono riuscito ad aiutare la squadra. Questo ha inciso un po'... Nel momento di maggior pressione dell'Inter dovevamo far girare di più la palla e questa cosa ci sta mancando. Siamo anche ripartiti bene, ma l'Inter ha avuto tante occasioni, non lo nascondiamo. Paghiamo anche il fatto di aver giocato tre partite in sei giorni. E' un momento particolare: dobbiamo lavorare, riusciremo a uscire da questa situazione". (Luca Brivio)

