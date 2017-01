Australian Open 2017/ Diretta Vinci-Vandeweghe, Seppi-Mathieu info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, 16 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: VINCI-VANDEWEGHE, SEPPI-MATHIEU INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 16 GENNAIO) - Vinci-Vandeweghe e Seppi-Mathieu sono due dei cinque match che, nella giornata inaugurale degli Australian Open 2017, vedono impegnati tennisti italiani. Si parte alle ore 11 locali, quando in Italia sarà la una della mattina: finalmente parte il primo Slam della stagione, un torneo che fino agli anni Ottanta era spesso e volentieri snobbato da tanti big (clima spesso complicato, viaggio non indifferente) e che ora è diventato a tutti gli effetti un appuntamento da non perdere, anche se tra i quattro Major non si può certo dire il più affascinante.

Sia come sia, i campioni in carica sono Novak Djokovic e Angelique Kerber: il serbo cercherà di riprendersi la corona di numero 1 Atp strappatagli da Andy Murray lo scorso novembre - il primo round diretto lo ha vinto, nella finale di Doha - la seconda dovrà difendere la vetta conquistata in settembre dagli attacchi di Serena Williams e i primi due tornei non sono andati benissimo.

Gli italiani, dicevamo, non sono pochi: oggi giocano in cinque, la nostra maggiore speranza si chiama Roberta Vinci che, con testa di serie numero 15, affronta l’americana CoCo Vandeweghe che può essere sempre insidiosa su superficie dura. La tarantina giocherà come terzo match sulla Margaret Court Arena, con programma inaugurato da Garbine Muguruza, testa di serie numero 7, che affronta la neozelandese Marina Erakovic.

Gli altri italiani sono appunto Andreas Seppi, che sarà il terzo sul campo numero 19 contro Paul-Henri Mathieu - francese che è ottimo doppista ma sta diventando giocatore interessante anche nel singolare; Francesca Schiavone, all’ultimo Australian Open avendo annunciato il ritiro a fine stagione, contro la venticinquenne californiana Julia Boserup (terza sul campo numero 20); Paolo Lorenzi che se la deve vedere con il padrone di casa James Duckworth (terzo match del campo numero 8) e Luca Vanni che ha un compito improbo contro la testa di serie numero 10 Tomas Berdych (secondo incontro sul campo numero 2).

I big, trattandosi di uno Slam, sono subito in campo: nella parte alta del tabellone maschile c’è Andy Murray, al primo Slam di sempre con la più alta testa di serie, e oggi in campo contro l’ucraino Iliya Marchenko. Non solo: Roger Federer apre con Jurgen Melzer, e se vorrà mettere le mani sul diciottesimo Slam della carriera dovrà probabilmente incrociare e battere cinque giocatori della Top Ten, cosa che non ha mai fatto in precedenza.

In campo anche Stan Wawrinka che non ha pescato benissimo dal sorteggio (contro Martin Klizan); a livello femminile Angelique Kerber sfida Lesia Tsurenko, lei pure ucraina come l’avversaria di Venus Williams (Kateryna Kozlova) che potrebbe diventare la più anziana vincitrice di uno Slam. Da tenere d’occhio anche la giovane Daria Kasatkina, che è testa di serie numero 23 (trova Shuai Peng, cinese che nel 2014 arrivò in semifinale agli Us Open) e Elina Svitolina, che entra negli Australian Open con il seed più alto di sempre (numero 11) e affronta la kazaka Galina Voskoboeva.

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2017 è sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; tutti coloro che non fossero in possesso di televisore potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite gli abbonamenti alla pay tv del satellite (con l’applicazione Sky Go) e del digitale terrestre (Premium Play) oppure con Eurosport Player che richiede tuttavia il pagamento di una quota in abbonamento. Non mancate poi di visitare il sito ufficiale del torneo: www.ausopen.com, con le corrispettive pagine sui social network che sono facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

(Claudio Franceschini)

