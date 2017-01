CALCIOMERCATO INTER/ News, le trattative di oggi 16 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS. KOZIELLO SUL SUO FUTURO. OGGI, 16 GENNAIO 2017 – L'arrivo di Roberto Gagliardini non sembra accontentare l'Inter che starebbe infatti cercando un altro nuovo centrocampista da aggiungere al proprio organico in fase di calciomercato. Tra i nomi emersi nei giorni scorsi è spuntato pure quello di Vincent Koziello, mediano francese classe 1995 che si sta facendo notare con il Nizza in Ligue 1. Il ventunenne ha attirato su di sè le attenzioni di diversi club, in Italia si è infatti ipotizzato un derby di mercato con il Milan mentre all'estero piace ai tedeschi del Borussia Dortmund ma lo stesso Koziello, intervistato da Nice Matin, ha dribblato la domanda sul suo futuro dicendosi concentrato sul Nizza: "E' una domanda che mi viene fatta spesso ma io non ho alcuna risposta da dare, non c’è stato nessun contatto con nessun’altra squadra. Sto molto bene in questo club e ho intenzione di crescere qui". Probabile dunque che una trattativa per aggiudicarselo vada per le lunghe e non è da escludere che i nerazzurri possano virare su altri obiettivi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS. PRONTA UN'OFFERTA PER VERRATTI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – L'acquisto di Roberto Gagliardini sembra non essere l'unico movimento nelle idee della dirigenza dell'Inter per il centrocampo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Rai Sport infatti, la proprietà cinese del Suning sarebbe pronta a puntare Marco Verratti per la sessione di calciomercato estivo arrivando ad offrire addirittura 80 milioni di euro per riuscire a strapparlo al Paris Saint-Germain. Nei giorni scorsi lo stesso agente di Verratti ha fatto sapere che il suo assistito non ha intenzione di collezionare solamente vittorie nel campionato francese ma vorrebbe anche vincere in Europa e, se i parigini non ne saranno in grado, si trasferirà altrove. Le pretendenti non mancano visto l'interesse della Juventus e della altre grandi d'Europa ma l'Inter si candida ufficialmente grazie alla grande disponibilità economica.

CALCIOMERCATO INTER NEWS. PRES.FIORENTINA PARLA DI BERNARDESCHI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – L'Inter non ha certo problemi di liquidità economica vista la grande disponibilità fornita dai capitali della proprietà cinese del Suning. Per questa ragione, la dirigenza nerazzurra sta già lavorando sul calciomercato anche per il futuro ed i nomi di possibili top player non mancano sul taccuino del direttore sportivo Ausilio. Tra questi figura pure Federico Bernardeschi, attaccante di proprietà della Fiorentina. Sulle tracce del numero 10 viola ci sono pure altri club come Juventus e Milan, aspettando il closing con la nuova proprietà orientale, ma il presidente del club toscano Mario Cognini, intervistato dal Corriere dello Sport, ha fatto sapere di non aver intenzione di privarsi dei propri elementi migliori spiegando: "Sul mercato sappiamo come muoverci. E, cosa più importante di tutte, abbiamo la forza per difendere i nostri campioni, compresi Bernardeschi e Chiesa." Probabile dunque che un'eventuale trattativa vada per le lunghe ed il costo di Bernardeschi non sarà certo una cifra contenuta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS. PARLA L'AG. DI GAGLIARDINI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – L'arrivo di Roberto Gagliardini dall'Atalanta per questa finestra di calciomercato invernale sembra aver convinto tutti in casa Inter specialmente dopo la prestazione all'esordio fornita ieri sera contro il Chievo. Intervistato in esclusiva da Juvenews.eu, l'agente Giuseppe Riso, procuratore di Gagliardini, ha parlato del suo assistito supportanto l'operazione effettuata dall'Inter: "Io non sono affatto stupito perché conosco benissimo Roberto e questo è solo l’inizio: ne vedrete delle belle, l’Inter si è garantito un grandissimo calciatore. Non deve sedersi sugli allori? Verissimo, ma io non sono preoccupato perché è un professionista serio, un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Per la sua imponente struttura fisica, Roberto sa che deve lavorare duramente e costantemente ogni giorno per essere in forma. Gian Piero Gasperini gli stressava l’anima tutti i giorni e l’ha fatto diventare un grande calciatore. Sono contento che all’Inter abbia trovato un tecnico come Stefano Pioli che fa correre ed allenare tanto i suoi giocatori. Roberto sa quali sono i suoi obiettivi e sa che deve lavorare tutti i giorni per non perdere il ritmo. Ha bisogno di allenarsi seriamente e di giocare ma se continuerà su questa strada non ci saranno problemi."

CALCIOMERCATO INTER NEWS. ROGGI SU GONZALO RODRIGUEZ. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – La disponibilitò economica della proprietà cinese di Suning consente all'Inter di agire abbastanza indisturbata in fase di calciomercato ma c'è anche la possibilità che i nerazzurri si assicurino a parametro zero un grande elemento del nostro campionato, ovvero Gonzalo Rodriguez della Fiorentina. L'Inter, come dimostrato dall'interesse per Manolas della Roma, cerca un rinforzo anche in difesa e l'idea di portare a Milano l'argentino si basa sul contratto in sadenza a giugno di quest'anno dello stesso difensore, visto anche il silenzio sull'eventuale rinnovo con i viola. Intervenuto a Sportitalia, l'agente Matteo Roggi ha detto la sua opinione sulla situazione di G.Rodriguez spiegando: "Tra una quindicina di giorni, Gonzalo Rodriguez sarà libero di firmare per chi vuole. Il silenzio in cui è sprofondato mi fa pensare che a febbraio si accorderà con una grande squadra, e per un giocatore della sua età è un’intenzione lecita quella di voler andare in una big per provare a vincere qualcosa. Si parla con insistenza di Inter, ad esempio. Il punto è che, a livello di comunicazione, trovo strano che non abbia fatto sapere niente alla Fiorentina, se non altro perché è il capitano della squadra".

CALCIOMERCATO INTER NEWS. MIANGUE PARLA DEL SUO FUTURO. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Per questa sessione di calciomercato invernale l'Inter deve dedicarsi alla cessione di quei giocatori che non rientrano più nei piani di tecnico e società o che avrebbero bisogno di trovare spazio da titolare. In questa posizione si colloca Senna Miangue, difensore belga della Primavera nerazzurra che ha avuto modo di esordire in prima squadra quest'anno grazie al tecnico De Boer. Intervistato da Sportitalia al termine della sfida vinta dalla Primavera di mister Vecchi sul Genoa, Miangue ha parlato così delle voci che lo vorrebbero al Cagliari: "Abbiamo giocato bene, all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà ma poi siamo riusciti a prendere le misure. Io cerco di fare sempre il meglio quando vengo in Primavera perché posso crescere sempre: cerco di fare il meglio. Futuro? Io sto bene all'Inter, mi alleno sempre al massimo. Non è sempre facile, vediamo cosa succede. Cagliari? Ho sentito, vediamo cosa succede."

CALCIOMERCATO INTER NEWS. GIAMPAOLO ALLUDE A SANTON. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – In questo gennaio di calciomercato l'Inter deve sistemare il proprio organico attraverso qualche cessione. Diversi sono infatti i nerazzurri che non rientrano più nei piani di tecnico e società e tra questi c'è senza dubbio Davide Santon. Il terzino classe 1991 ex Newcastle sembrava ad un passo dal Napoli la scorsa estate salvo poi dovervi rinunciare a causa di un problema al ginocchio ed ora la destinazione più probabile sembra la Sampdoria. Nella consueta conferenza stampa in vista dell'impegno di campionato contro l'Empoli, il tecnico blucerchiato Giampaolo ha presumibilmente alluso a Santon parlando di mercato: "Sono convinto che il mercato sia di competenza del club e che ci miglioreremo. La Sampdoria non è una provinciale, ha il dovere di migliorarsi, io penso debba essere così. Poi il miglioramento può arrivare attraverso un investimento in prospettiva, un ragazzo pronto, mantenendo però gli equilibri."

CALCIOMERCATO INTER NEWS. EDER PARLA DEL FUTURO. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – I club del campionato cinese possiedono grandissimi capitali da investire sul calciomercato ed anche l'Inter deve stare attenta alle sirene provenienti dall'Oriente. Uno dei nerazzurri chiacchierati in questo senso è l'italobrasiliano Eder, messo un po' ai margini vista la scelta di puntare sul tridente titolare formato da Perisic-Icardi-Candreva. Ieri sera però, nel successo contro il Chievo, Eder è andato in rete è a fine match ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul suo futuro, come riporta FcInterNews.it: "Sono più contento per i tre punti che per il gol. Siamo andati sotto non meritatamente, poi siamo stati bravi a riprenderla. Il mio futuro? Nel calcio non si sa mai, non è il mio obiettivo cambiare a gennaio ma adesso sono concentrato solo sull'Inter. Io mi sento bene, se la squadra va bene anche il singolo va bene. Abbiamo fatto cinque vittorie di fila e questo è importante. Siamo tornati, abbiamo grandi giocatori e adesso stiamo creando una squadra molto forte. Adesso testa al Bologna per fare bene in Coppa Italia."

CALCIOMERCATO INTER NEWS. ICARDI SUL NUOVO ARRIVATO. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – L'ultimo arrivato in casa Inter, il nuovo centrocampista Roberto Gagliardini, continua a raccogliere pareri positivi da esperti ed addetti ai lavori in questo gennaio di calciomercato. Intervistato da Inter Channel, il capitano dell'Inter Mauro Icardi ha fornito il suo parere sul nuovo compagno: "Il mio recupero palla sul gol del 2-1? Il mister ci chiede di fare pressing. Ho visto che mancava qualcuno e sono rientrato, poi Ivan ci ha messo del suo facendo gol. All'inizio poi segnavo solo io, adesso le cose sono cambiate. Abbiamo lavorato tanto e i risultati si vedono. Siamo 5-6 in area quando il gioco si sposta sulla fascia. Bisogna migliorare sulla cattiveria sotto porta e sono convinto che arriveremo in alto. Gagliardini? Ho già parlato con Ausilio: mi è piaciuto tantissimo. Deve continuare così, importante per prendere fiducia. E' anche andato vicino al gol."

CALCIOMERCATO INTER NEWS. GAGLIARDINI E' SODDISFATTO. OGGI, 15 GENNAIO 2017 - In casa Inter la dirigenza ha voluto lanciare un chiaro segnale alle pretendenti con l'acquisto di Roberto Gagliardini in questa sessione di calciomercato invernale. Lo stesso ex atalantino ha parlato poi al termine della gara contro il Chievo vinta per 3 a 1, in cui ha fornito un'ottima prestazione, dicendosi soddisfatto: "Sono contento della prestazione mia, della squadra, ma soprattutto del risultato. Era doveroso ribaltarla visto che loro hanno superato la metà campo pochissime volte e trovato un gol su un unico tiro in porta. Nel tiro devo ancora migliorare, devo essere più concreto. Ho avuto occasioni facili e non le ho concretizzate. Quelle davanti corrono, l'obiettivo resta ancora da agguantare. Ora vogliamo conoscerci di più per aumentare l'affiatamento per le prossime gare."

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AG. ANDREOLLI NON HA FRETTA SUL RINNOVO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 - In questa sessione di calciomercato invernale l'Inter deve sistemare diversi giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico e della società. Tanti i giocatori in uscita soprattutto in difesa, come Ranocchia e Santon, mentre pare confermata la posizione di uno degli indiziati a partire. Stiamo parlando di Marco Andreolli, centrale difensivo cresciuto nel vivaio interista e tornato a Milano dopo l'esperienza poco fortunata in Spagna al Siviglia, dove aveva riportato un brutto infortunio. Secondo i rumors, Andreolli avrebbe convinto l'Inter a trattenerlo, lasciando invece partire Ranocchia, ed il suo procuratore, l'agente Patrick Bastianelli, ha parlato del suo rinnovo a Tuttomercatoweb.com spiegando di non avere alcuna fretta al riguardo: "Marco è concentrato, adesso, solo a migliorare per ottenere risultati positivi con l'Inter. Pioli ha portato entusiasmo e risultati. Vedo una squadra compatta e determinata a vincere il proprio Scudetto che, adesso, sarebbe il raggiungimento del terzo posto."

