CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, le trattative di oggi 16 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. SOUSA O JARDIM PER IL POST ALLEGRI. OGGI, 16 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale la Juventus sta provando a rinforzare un organico già estremamente competitivo ma i rumors non riguardano solamente i giocatori bianconeri. Nelle ultime settimane si è infatti parlato di un possibile addio alla Juventus da parte dell'allenatore Massimiliano Allegri. L'ex tecnico milanista lascerebbe Torino in caso di raggiungimento di uno degli obiettivi stagionali prefissati, ovvero la vittoria del sesto scudetto consecutivo o della Champions League, ed in orbita bianconera emergono i nomi di possibili sostituti. Secondo quanto rivelato da Il Corriere Fiorentino, nelle idee della dirigenza della Juventus per rimpiazzare Allegri ci sarebbe mister Paulo Sousa, allenatore portoghese della Fiorentina passato per Torino durante la carriera da calciatore. Un altro lusitano papabile sarebbe Leonardo Jardim, ora alla guida del Monaco, che viene però considerato pure dai dirigenti viola in caso di addio di Sousa. La probabile destinazione di Allegri potrebbe invece essere la Premier League, dove viene dato come probabile nuovo manager dell'Arsenal al posto di Wenger.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. CONCORRENZA UNITED PER KESSIE. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Riccardo Orsolini non è il solo giovane su cui la Juventus ha messo gli occhi in questa finestra di calciomercato invernale. Se la trattativa per l'attaccante dell'Ascoli è ormai andata in porto, i bianconeri stanno anche pensando a Franck Kessie, centrocampista ivoriano di proprietà dell'Atalanta. Il ventenne nerazzurro è esploso nelle prime giornate del campionato in corso attirando su di sè le attenzioni di diversi club, tra cui appunto la Juventus. Tuttavia, secondo quanto rivelato in esclusiva dai britannici del The Sun, il Manchester United sarebbe pronto ad inserirsi nella corsa a Kessie, tanto da aver preso già i primi contatti con il giocatore. I Red Devils hanno a disposizione una grande quantità di denaro da investire ma dovranno comunque spendere 40 milioni di euro per aggiudicarsi il mediano, con la Juventus magari intenzionata ad inserire qualche giocatore nell'operazione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. UFFICIALE ZAZA AL VALENCIA. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Era nell'aria da diversi giorni in questo calciomercato di gennaio ma ora è diventato ufficiale: l'attaccante della Nazionale italiana Simone Zaza si trasferisce dal West Ham al Valencia, club accordatosi per il nuovo prestito del calciatore con la Juventus, club detentore del cartellino. Come si legge sul sito ufficiale della società iberica, Zaza ha superato le visite mediche di rito ed ha firmato con la nuova squadra nella giornata odierna mentre verrà presentato alla stampa domani pomeriggio. Reduce da appena 11 presenza tra campionato e coppa nella prima parte di stagione in Premier League, l'ex punta del Sassuolo non è riuscita a trovare la giusta intesa con i compagni e l'ambiente a Londra ed ora ha scelto di trasferirsi in una piazza incandescente come quella del Valencia, attualmente quart'ultimo in classifica ma vincitrice oggi sull'Espanyol dopo mesi di sconfitte. Zaza aveva deciso di lasciare la Juventus in cerca di maggior spazio da titolare ma non è detto che i bianconeri non vogliano più puntare su di lui se dovesse rendere ai livelli sperati.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. CONCORRENZA PER DAHOUD. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Il mancato arrivo di Axel Witsel alla Juventus nelle ultime due sessioni di calciomercato sta spingendo la dirigenza bianconera a cercare un nuovo centrocampista di livello internazionale da aggiungere all'organico di Allegri. Negli ultimi giorni è emerso un nome nuovo in questo senso, ovvero quello di Mahmoud Dahoud, ventunenne sirianno naturalizzato tedesco di proprietà del Borussia Moenchengladbach. Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per arrivare a Dahoud la Juventus dovrà battere la concorrenza di altre tre pretedenti: in Italia infatti piace al Milan, che potrà muoversi una volta completato il passaggio della proprietà, mentre all'estero è seguito dai suoi connazionali del Borussia Dortmund e dagli inglesi del Liverpool. In ogni caso, se qualche club vorrà aggiudicarsi le prestazioni di Dahoud dovrà sborsare ben 30 milioni di euro, stando alla valutazione del Moenchengladbach.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. BUSO PARLA DI DYBALA. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – La notizia dell'interesse del Real Madrid nei confronti di Paulo Dybala ha scosso i tifosi della Juventus che si aspettavano solo nuovi rinforzi in questa sessione di calciomercato. Intervistato in esclusiva dalla redazione di Tuttojuve.com, l'ex bianconero Renato Buso ha fornito la sua opinione sull'ex attaccante del Palermo spiegando: "Dybala è ovvio che possa essere al centro di ogni trattativa, è un giocatore molto importante che adesso è ritornato, che deve ritrovare la condizione: era da tanto che non segnava, ha avuto la personalità di andare a battere un rigore dopo averlo sbagliato in Supercoppa, poi ha fatto ancora gol, quindi è un calciatore talmente straordinario che qualsiasi top club europeo lo vorrebbe. Non credo che in questo momento la Juve possa privarsi di un giocatore così, ha già dato via per 100 milioni uno come Pogba, quanto può valere uno come Dybala? Il doppio. Se ci sarà una cifra talmente straordinaria la Juve lo cederà, ma in questo momento non credo ci sia la volontà della società e neppure i presupposti per un'operazione del genere."

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. DUELLO COL NAPOLI PER TOLISSO. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – L'arrivo di Rincon non sembra accontentare la Juventus per il proprio centrocampo. La dirigenza bianconera sta infatti già lavorando per trovare un nuovo mediano nella sessione di calciomercato estivo dopo che il belga Axel Witsel ha preferito i soldi del campionato cinese piuttosto che puntare a grandi obiettivi a Torino. Secondo quanto rivelato dalla redazione di SportMediaset, la Juventus avrebbe puntato il centrocampista francese Corentin Tolisso per giugno, giocatore seguito da tempo pure dal Napoli. Si preannuncia dunque un duello di mercato tra le due società con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che ci aveva già provato con un'offerta importante respinta al mittente dal patron dell'Olympique Lione Aulas, facendo pensare che per limare il cartellino sia lo stesso giocatore a dover spingere verso la cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. ORSOLINI SI PRESENTA. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – La strategia della linea verde attuata dalla Juventus nelle ultime sessioni di calciomercato aggiunge un nuovo elemento all'organico bianconero in questo mese di gennaio. Si tratta di Riccardo Orsolini, attaccante classe 1997 che si è fatto notare quest'anno in Serie B con la maglia dell'Ascoli dove rimarrà fino al termine della stagione. Intervistato dalla redazione di Premium Sport, Orsolini ha parlato della nuova avventura che lo attende: "Se la trattativa con la Juve è conclusa? Diciamo di si. Le mie caratteristiche? Nasco come attaccante esterno, preferisco accentrarmi sulla destra. Ora penso all'Ascoli poi inizierà la mia nuova avventura, spero andrà tutto bene. Il bianconero? È il mio colore, è nel mio destino. Anche oggi mi sono vestito così, non cambio. Ho anche le pantofole bianconere... non c'è neanche bisogno di ricomprarle. Lo Stadium? Tocca a me dimostrare di essere pronto, è un bel salto ma dipende da me. Io penso a lavorare quindi quello che verrà sarà tutto di guadagnato. Giocherò con Mandzukic, Dybala, Higuain? Per me già è irreale giocare con questi mostri sacri poi cercherò di dimostrare il mio valore con lavoro. Ho scelto la Juve perché ha un progetto importante fatto anche di giovani. Io il nuovo Robben? Mi dissocio completamente da quello che ha detto Di Campli perché è un paragone troppo importante, poi io proverò a fare del mio meglio ma non posso minimamente paragonarmi a lui."

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. NESTI PARLA DI DYBALA. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – La Juventus, come altre squadre del nostro campionato, non può esentarsi dal guardarsi le spalle relativamente a possibili offerte delle grandi big d'Europa nei confronti dei propri campioni in fase di calciomercato. L'ultimo bianconero tentato dalle sirene estere è Paulo Dybala, per il quale si sarebbe mosso il Barcellona. Intervistato in esclusiva da Tuttojuve.com, il telecronista Carlo Nesti ha fornito il suo parare sulla permanenza a Torino di Dybala: "Per Dybala si parla di offerte da capogiro, quella del Real, più che altro per il giocatore. E' vero, la Juventus ha sempre venduto i suoi pezzi grossi. E' altrettanto vero, però, che Marotta e Paratici hanno capito che alcuni giocatori siano insostituibili, come l'argentino. La Juve ha fatto bene a vendere Pogba, farebbe malissimo cedere Dybala. Non so se diventerà il nuovo Messi ma certamente è sulla buona strada."

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. AG.ZAZA PARLA DEL VALENCIA. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale la Juventus ha dovuto pensare a sistemare alcune situazioni interne. In particolare, la punta classe 1991 Simone Zaza, passato in prestito al West Ham la scorsa estate, ha infatti deciso di cambiare maglia e di trasferirsi in Spagna al Valencia. Intervistato in esclusiva dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il padre e agente del giocatore Antonio Zaza ha commentato: "Io e Simone siamo naturalmente felicissimi di questa scelta. Non è stata casuale, ma ben ponderata. Mi auguro che il Valencia possa permettere a mio figlio di mettere in mostra tutte le sue qualità, cosa che al West Ham non è stata possibile. Di interessamenti ce ne sono stati tanti, anche in Italia. Si è parlato molto di Genoa e Fiorentina, ma non sono mai stato contattato ufficialmente da queste due squadre. Non c'è nessun rammarico. Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto. La questione è semplice: Simone vuole giocare e con tutti i campioni che vestono la maglia bianconera sarebbe difficile per lui trovare continuità. Zaza vuole solamente giocare il più possibile e dimostrare il suo valore sul campo."

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MATTIELLO E MANDRAGORA RESTANO IN BIANCONERO. ULTIME NOTIZIE, OGGI 15 GENNAIO 2017 - La Juventus ha annunciato due “colpi” a sorpresa per il calciomercato invernale. Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, è uscito allo scoperto e in conferenza stampa ha detto esplicitamente che Federico Mattiello e Rolando Mandragora non saranno ceduti. I due giovani, nel corso della stagione, potrebbero dunque diventare due potenziali armi in più nello scacchiere di Allegri. Queste le sue parole riguardo il mercato, con particolare attenzione a Mattiello e Mandragora: “È un giocatore giovane, molto bravo, che ha un test importante, perché giocare all'Inter e a San Siro non è semplice, quindi sarà per lui una prova molto importante. Bernardeschi e Berardi? Sono due talenti, sono giocatori diversi, sono veramente, veramente bravi. Questo fa sì che ora in Italia abbiamo scoperto che in Italia ci sono tanti giocatori italiani che sono bravi. Ci sono sempre stati, non è che si scoprono ora. Mattiello e Mandragora? Restano qui”.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: INTERESSE PER BENTANCUR ED EMRE CAN. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 - La Juventus si è aggiudicata un nuovo importante centrocampista con l'arrivo di Rincon dal Genoa in questa sessione di calciomercato invernale ma il venezuelano sembra non essere il solo rinforzo cercato dai bianconeri per quella zona del campo. Mister Allegri ha infatti dovuto rinunciare al belga Axel Witsel a causa delle sirene cinesi che lo hanno convinto a trasferirsi in Oriente, spingendo quindi Marotta e Paratici a cercare un altro mediano. Secondo quanto rivelato dal Daily Star, la Juventus avrebbe sondato il Liverpool a proposito di Emre Can, centrocampista turco capace di giocare anche in difesa messo in panchina da Klopp in questa stagione. La voglia di titolarità di Can però non esclude nemmeno l'arrivo a Torino di Rodrigo Bentancur, interno o trequartista di proprietà del Boca Juniors. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, la Juventus vuole esercitare il diritto di prelazione per giugno su Bentancur pattuito al momento della cessione agli Xeneizes di Tevez, sebbene la dirigenza di Agnelli si stia operando per anticiparne il trasferimento.

