CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, le trattative live di oggi 16 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. INCONTRO PER CICIRETTI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Nelle ultime stagioni il Napoli ha dimostrato di essere molto attento ai giovani calciatori di prospetto in fase di calciomercato. Sfumato Orsolini, accordatosi con la Juventus, l'ultimo nome circolante in orbita partenopea in questo senso è quello di Amato Ciciretti, attaccante di proprietà del Benevento. L'ala classe 1993 cresciuto nelle giovanili della Roma si è fatto notare in Serie B quest'anno collezionando 20 presenze, su 21 gare, ed andando a segno in 4 occasioni, senza dimenticare i 6 assist serviti ai compagni, attirando su di sè l'attenzione del Napoli. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, nei giorni scorsi il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli avrebbe preso i primi contatti con il Benevento per averlo subito ma la richiesta di 5 milioni di euro avrebbe frenato l'affare, considerando che il contratto con il club giallorosso scadrà il prossimo 30 giugno 2017, permettendo quindi al Napoli di lavorare per aggiudicarsi il ventitreenne magari a parametro zero.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. MERTENS AD UN PASSO DAL RINNOVO. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – La vittoria sul Pescara di questo pomeriggio non è l'unica gioia per i tifosi del Napoli in questo gennaio di calciomercato. L'attaccante belga Dries Mertens, in goal pure contro gli abruzzesi, è infatti ad un passo dal rinnovo del contratto con gli azzurri. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli adeguerà lo stipendio dell'ex Psv portandolo a guadagnare 2,5 milioni di euro all'anno fino al 2020. Inoltre, nel contratto di Mertens verrà inserita una doppia clausola rescissoria per tutelare i partenopei davanti all'interesse di altri club come era avvenuto per Higuain e la Juventus la scorsa estate: Mertens verrà dunque liberato in Europa per non meno di 50 milioni di euro mentre per i club del campionato cinese saranno "sufficienti" 30 milioni di euro per aggiudicarselo, cifra questa abbastanza contenuta anche grazie al nuovo dictat del governo cinese in merito ad operazioni di questo tipo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. MARADONA E L'INCONTRO CON ADL. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – L'arrivo in Italia di Diego Armando Maradona, ospite di una serata speciale in suo onore al rinomato Teatro San Carlo, ha fatto molto discutere intorno all'ambiente del Napoli in questo gennaio di calciomercato. Intervistato in esclusiva da Gianluca Di Marzio per Sly Sport, l'ex Pibe de Oro ha parlato dell'incontro avuto con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, rivelando che durante il meeting sarebbero state gettate le basi per una prossima collaborazione con il club partenopeo. Ecco un estratto dell'intervista a Maradona: "L'incontro con De Laurentiis? Sì, è stato un primo passo... Prima bisogna risolvere i problemi che ho in Italia... Io voglio una squadra vincente, che possa competere con Juventus, Inter e Milan." Dichiarazioni che faranno sicuramente piacere ai tifosi azzurri e non è quindi da escludere che Maradona possa diventare un nuovo dirigente del Napoli nel prossimo futuro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. SONDAGGIO PER EL KADDOURI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – In casa Napoli c'è un elemento su tutti che avrebbe bisogno di trovare una nuova sistemazione prima della fine della sessione di calciomercato invernale. Stiamo parlando di Omar El Kaddouri, trequartista marocchino, capace di giocare pure da interno di centrocampo o da ala, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale. Con l'arrivo di Pavoletti, il Napoli ha deciso di escludere El Kaddouri dalla lista per la Serie A essendo stato inoltre impiegato per appena 40 minuti nelle 5 apparizioni concessegli da mister Sarri in campionato. Secondo quanto raccolo da La Gazzetta dello Sport, l'Empoli, già interessato ad assicurarsi le prestazioni di Alberto Grassi, all'Atalanta in prestito dal Napoli, avrebbe sondato il terreno con gli azzurri proprio per El Kaddouri, con la posizione di Saponara sempre meno certa per i toscani.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. INCONTRO PER GRASSI ALL'EMPOLI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Nell'ottica di risolvere le proprie situazioni interne in questo calciomercato invernale, il Napoli potrebbe decidere di far cambiare maglia ad Alberto Grassi. Il promettente centrocampista classe 1995, dopo esser stato acquistato dai partenopei nel gennaio 2015, aveva riportato un infortunio che non gli aveva permesso di esordire in azzurro per poi esser girato nuovamente in prestito all'Atalanta all'inizio di questa stagione collezionando fin qui 8 presenze ed un goal tra campionato e Coppa Italia. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Grassi sta tuttavia cercando maggiore continuità e per questo nella giornata di martedì la dirigenza del Napoli dovrebbe incontrare il procuratore del calciatore per definire il suo passaggio all'Empoli, club bisognoso di maggior qualità per raggiungere la salvezza.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. ORSOLINI PARLA DELLA SUA SCELTA. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Il Napoli negli ultimi anni ha messo gli occhi e si è assicurata diversi giovani interessanti per poi girarli in prestito altrove e monitorarne la crescita. Per questo calciomercato di gennaio l'obiettivo era stato individuato in Riccardo Orsolini dell'Ascoli ma l'attaccante ha deciso di optare per la Juventus che se n'è assicurata le prestazioni dal prossimo giugno. Intervistato dalla redazione di Premium Sport, Orsolini è tornato a parlare della sua scelta spiegando: "Se la trattativa con la Juve è conclusa? Diciamo di sì. Nasco come attaccante esterno, preferisco accentrarmi sulla destra. Ora penso all'Ascoli poi inizierà la mia nuova avventura, spero andrà tutto bene. Il bianconero? È il mio colore, è nel mio destino. Anche oggi mi sono vestito così, non cambio. Ho scelto la Juve perché ha un progetto importante fatto anche di giovani. Io il nuovo Robben? Mi dissocio completamente da quello che ha detto Di Campli perché è un paragone troppo importante, poi io proverò a fare del mio meglio ma non posso minimamente paragonarmi a lui."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. SARRI PARLA DI PAVOLETTI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – La sessione di calciomercato invernale si è aperta col botto per il Napoli con l'ufficialità dell'acquisto di Leonardo Pavoletti dal Genoa. L'attaccante azzurro sta ancora recuperando la condizione migliore dopo l'infortunio subito ad inizio stagione ma ha già fatto il suo esordio in Coppa Italia contro lo Spezia. Nella conferenza stampa in vista dell'impegno di campionato di oggi, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha spiegato riguardo al suo giocatore: "Pavoletti non è ancora una scelta, viene da una lunga inattività e fatto pochi allenamenti con noi e 10-15 minuti in Coppa. E' pronto per spezzoni, non ancora per partire titolare. Impatto? Ha avuto un'occasione importante, lui si muove bene nell'area nell'attaccare la porta. Non ha ancora una gamba forte per giocare in scioltezza, non a caso ha fatto qualche errore tecnico perchè non ha solidita nelle gambe. Deve trovare condizione, è uno di quei giocatori che ha bisogno di essere in condizione, non diamogli troppe responsabilità."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. ARONICA SU MAKSIMOVIC. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Per circa un anno il Napoli ha inseguito Nikola Maksimovic, centrale serbo prelevato dal Torino durante la sessione di calciomercato della scorsa estate. Il giocatore però non è stato finora impiegato con continuità da mister Sarri a causa di un infortunio e preferendogli altri elementi. Intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex difensore napoletano Salvatore Aronica ha fornito la sua opinione in merito alla situazione di Maksimovic spiegando: "Maksimovic è stato inseguito anche per troppo tempo, ma le aspettative che c’erano non sono state confermate dai fatti, forse l’impatto con la piazza gli è costato caro. Non ha molto tempo per cambiare l’andazzo, altrimenti credo che la società a fine stagione farà scelte diverse."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. AG. LEANDRINHO PARLA DI GIUNTOLI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale la dirigenza del Napoli sta già lavorando per il futuro come dimostra l'interesse per il giovane brasiliano Leandrinho. Attaccante diciottenne del Ponte Preta, Leandrinho è finito nel mirino del ds Giuntoli che si è assicurato una sorta di diritto di prelazione per il futuro. Intervistato in esclusiva dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'agente di Leandrinho, il procuratore Joao Santos, ha commentato così riguardo al suo assistito: "Giuntoli lo conosceva dal Sudamericano 2015. Ha fatto otto gol in nove partite in quel campionato. Lì è venuta l'idea di fare il trasferimento. Leandrinho come tutti i brasiliani dovrà ambientarsi. Se s'inserisce tatticamente - perché tecnicamente non si discute - può dare un grande contributo da subito."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. SARRI: NON MI ASPETTO ALTRI RINFORZI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Il calciomercato del Napoli è già finito? Probabilmente sì, almeno a sentire le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico degli azzurri Maurizio Sarri. “Il mercato in entrata? La Befana è passata, Babbo Natale anche, non mi aspetto più niente”. Parole secche e chiare, anche se il Napoli potrebbe nascondere qualche altro colpo a sorpresa, come Ciricetti del Benvento. Ad oggi i partenopei possono consolarsi con l'arrivo di Leonardo Pavoletti dal Genoa e del giovanissimo Leandrinho dal Ponte Preta. Un “rinforzo” potrebbe essere Arkadiusz Milik, con il polacco pronto a rientrare in campo dopo il brutto infortunio: “Il ragazzo è stato dichiarato guarito – ha detto Sarri - ma deve compiere ancora un percorso e dovremo vedere in quanto tempo riuscirà a mettersi alla pari con gli altri. Ha grande dedizione e professionalità e speriamo che anche per il recupero sportivo ci siano tempi contenuti”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. QUATTRO NOMI PER LA PORTA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 - A partire da questa sessione di calciomercato invernale, la dirigenza del Napoli si sta mettendo alla ricerca di un nuovo portiere per il futuro. Il titolare Pepe Reina è sì affidabile ma non viene certo aiutato dalla carta d'identità visti i 34 anni compiuti e per questo si sta ragionando su un nuovo talento da affiancargli nelle prossime stagioni. Come riporta Tuttomercatoweb.com, i nomi sul taccuino del direttore sportivo partenopeo Giuntoli non mancano ma si possono ridurre a 4 profili. Se all'estero il Napoli sta seguendo il rendimento del ventiquattrenne belga Koen Casteels, di proprietà dei tedeschi del Wolfsburg con cui non è mai facile trattare, ci sono anche altre opzioni da valutare in Italia. Il Napoli ha infatti messo nel mirino il brasiliano Neto, stanco di fare il secondo di Buffon alla Juventus, ed Alessio Cragno, estremo difensore dell'Under 21 in forza al Benevento ma di proprietà del Cagliari. Un altro talento seguito è Alex Meret, giovane che sta facendo bene in Serie B con la SPAL in prestito dall'Udinese con cui i rapporti sono più che buoni, come dimostra il prestito in Friuli del colombiano Duvan Zapata.

