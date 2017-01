Calciomercato Roma/ News, le trattative 16 gennaio 2017 (ultime notizie in diretta)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. L'ANALISI DI SPALLETTI. OGGI, 16 GENNAIO 2017 – Nella conferenza stampa della vigilia dell'impegno contro l'Udinese l'allenatore della Roma Luciano Spalletti aveva dichiarato di non chiedere nulla alla sua società dal calciomercato visto che la sessione di gennaio, per lui, potrebbe anche non esistere. Intervistato da Sky Sport al termine della gara vinta in casa dei friulani, il tecnico di Certaldo ha toccato nuovamente il tema legato al mercato in riferimento alla necessità di ottenere un nuovo esterno d'attacco vista la partenza per Torino di Iturbe e quella momentanea di Salah, impegnato con l'Egitto in Coppa d'Africa: "La società mi ridice le stesse cose che dicono a voi, ma dopo di voi. Feghouli è vero che è un po’ più difficile. So che stanno lavorando, per ora riusciamo a sopperire alle assenze, ma se non abbiamo i giocatori giusti nei 40 giorni di fuoco tra febbraio e marzo, non se ne esce, puoi essere bravo quanto vuoi. Emerson è stato bistrattato da tutti, ma io ho già ricevuto chiamate dai miei colleghi." Possibile dunque che i dirigenti romanisti scelgano di virare su altri obiettivi rispetto a Feghouli del West Ham, sebbene il 31 di gennaio, giorno di chisura della sessione, sia ormai ad appena 15 giorni di distanza.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. BALDISSONI SU MANOLAS. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – La Roma, come nella sessione di calciomercato della scorsa estate, deve fare i conti con le voci di calciomercato riguardanti la partenza di Kostas Manolas. Il centrale greco era già stato infatti raggiunto dalle sirene inglesi ma, complice una prima parte di stagione poco convincente rispetto al suo solito rendimento, il discorso potrebbe essere stato rinviato a giugno. Sulle tracce di Manolas, oltre al Chelsea, ci sarebbe ora pure l'Inter, forte dei capitali del Suning, sebbene il direttore generale Mauro Baldissoni, intervistato da Premium Sport, abbia spiegato la posizione della Roma al riguardo: "Il giocatore sicuramente è fortissimo ed è per questo che i giocatori forti sono oggetto di altre società. Per correttezza devo dire che nessuno lo ha chiesto e noi non siamo contenti di liberarci di un giocatore forte. Conta anche la volontà del giocatore, la situazione il contesto, stiamo parlando anche di contratto, ma adesso non ci sono discorsi."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. INTERESSE PER G.RODRIGUEZ. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – La Roma è a caccia di rinforzi in altre zone del campo per questa finestra di calciomercato invernale ma la possibile partenza del centrale greco Kostas Manolas apre nuovi scenari pure per il reparto arretrato giallorosso. Con il difensore seguito da Inter e Chelsea, la Roma potrebbe decidere di cercare un sostituto per quel ruolo ed il nome nuovo in questo senso, come rivelato in esclusiva da Asromalive.it, sarebbe quello di Gonzalo Rodriguez, di proprietà della Fiorentina. Il trentatreenne argentino ha il contratto in scadenza con i viola nel prossimo giugno ed attualmente non si conoscono novità su un possibile rinnovo con il club dei Della Valle. Stando alle indiscrezioni, nei giorni scorsi la dirigenza della Roma avrebbe preso contatto con l'agente di Rodriguez ma la concorrenza non manca visto che sulle sue tracce si registra la presenza della stessa Inter oltre che di Milan e, all'estero, il Leicester City di Ranieri.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. IL PARERE DI SERAFINI E NISII. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – In casa Roma la dirigenza è al lavoro per aggiudicarsi un nuovo attaccante in questa sessione di calciomercato così da sopperire alle partenze in quel reparto. Tuttavia, i giallorossi stanno incontrando non poche difficoltà nel raggiungere gli obiettivi prefissati come Sofiane Feghouli del West Ham. Sull'argomento si è espresso Adriano Serafini per Tele Radio Stereo, commentando la conferenza stampa del tecnico in vista dell'impegno con l'Udinese: "Dal punto di vista della tempistica sicuramente Spalletti avrebbe voluto un giocatore prima, magari per portarlo proprio domani a Udine. Feghouli o Musonda? Senza dubbio Spalletti preferisce il primo." Ancora più scettico invece Federico Nisii sull'interesse per Charly Musonda Jr. del Chelsea: "Portare Musonda a Spalletti è come non portare nessuno: oggi il tecnico lo ha detto in conferenza."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. ALL.LAS PALMAS SU JESE'. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – L'obiettivo principale per la Roma in questa finestra di calciomercato invernale riguarda l'acquisto di un nuovo esterno offensivo per sopperire alla partenza di Iturbe, trasferitosi al Torino, ed a quella momentanea di Salah, impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto. Tra i vari nomi emersi per quel ruolo in orbita giallorossa figura pure Jesè Rodriguez, attaccante del Paris Saint-Germain dove non ha trovato molto spazio dal suo arrivo in estate dal Real Madrid. La Roma, nella corsa ad Jesè, deve però fare i conti con gli spagnoli del Las Palmas e lo stesso allenatore del club iberico, il mister Quique Setie, ha parlato dell'esterno rivelando, come riporta Paristeam.fr: "Jesé vorrebbe tornare a casa, ne sarebbe molto felice, ma il Paris Saint-Germain sta frenando questa trattativa. La parte più difficile è convincere delle persone che parlano un altra lingua ed è forse per questo che non ci comprendiamo con Parigi. Non credo che sia a causa di Emery."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. ANALIZZANDO LE PAROLE DI SPALLETTI. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Le parole pronunciate dal tecnico della Roma Luciano Spalletti durente la conferenza stampa in vista dell'impegno contro l'Udinese di oggi stanno facendo molto discutere. L'allenatore giallorosso, in merito al calciomercato, ha infatti ribadito di non chiedere nulla alla sua società ricevendo però diverse critiche come quella di Francesco Oddo Casano per Centro Suono Sport: "Credo che Spalletti si sia stufato di dover essere costretto a fare i miracoli, umanamente lo comprendo. Oggi ci mancava solo che dicesse “Vabbè, a questo punto tenetemi i più buoni”: un discorso da squadra di provincia." Gli fa eco Michele Giammarioli: "Non c’è da stare molto allegri: Spalletti ha fotografato la realtà con molta eleganza ma qualcuno ci può vedere anche una forte critica alla società. D’altra parte ci chiediamo perché non ha firmato il rinnovo… Ecco i motivi, lui non li nasconde affatto. L'ho visto sempre più indeciso sul rinnovo, credo che se riparlerà a primavera inoltrata. Spalletti si è reso conto che ora non può sbagliare più nulla: è una cosa impossibile."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. DS.CHIEVO ALLUDE A CASTRO. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Aspettando novità in merito alla caccia per il nuovo esterno offensivo, in casa Roma si sta ragionando pure sulle lacune nelle altre zone del campo. Da tempo infatti i giallorossi avrebbero bisogno di un rinforzo per il centrocampo e tra le soluzioni low cost ipotizzate figura pure la pista che porta a Lucas Castro, mediano argentino classe 1989 di proprietà del Chievo. Intervistato dalla redazione di Sky Sport, il direttore sportivo dei gialloblu Luca Nember ha parlato dell'interesse di altre società proprio per Castro ed ha alluso all'ipotesi Roma come destinazione spiegando: "Meriterebbe un palcoscenico importante. Torino? Abbiamo parlato un paio di mesi fa ma ancora non abbiamo ricevuto offerte ufficiali. Castro potrebbe stare in molte squadre di media-alta classifica."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. HART E DELNERI SU DZEKO. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Nel corso di questa sessione di calciomercato la Roma sta intensificando i suoi sforzi nella ricerca di un nuovo attaccante esterno. Per il reparto offensivo però c'era un giocatore che sembrava destinato a partire all'inizio dell'anno, ovvero il bosniaco Edin Dzeko, reduce da una prima stagione poco convincente in Italia e conteso da Napoli ed Inter. Quest'anno però Dzeko sembra aver ritrovato la condizione migliore e di lui ha parlato il portiere del Torino Hart, suo ex compagno al Manchester City, a La Gazzetta dello Sport: "Se Dzeko mi ha stupito? Zero. L’eccezione era l’anno scorso: appena arrivato, doveva conoscere la Serie A. Mi sarei meravigliato se quest’anno non avesse segnato tanto." Un commento arriva pure dal tecnico dell'Udinese ed ex giallorosso Luigi Delneri, oggi impegnato contro la Roma: " Spalletti sta facendo un ottimo lavoro, è adatto a guidare una squadra come la Roma, in una città difficile come Roma. Ha avuto il merito di insistere con Dzeko, che è il giocatore rivelazione tra i giallorossi."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS.SPALLETTI SU SZCZESNY ED ALISSON. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – In questa sessione di calciomercato invernale la Roma sta lavorando molto per aggiudicarsi un paio di giocatori di movimento. In porta, però, i giallorossi possono stare tranquilli grazie alla presenza di Wojciech Szczesny e di Alisson. Il primo, estremo difensore polacco arrivato per il secondo anno in prestito dall'Arsenal, a fine stagione potrebbe trovare a Londra visto che i Gunners e la Roma non hanno stabilito una somma per il diritto di riscatto. Come spiegato dal tecnico romanista Luciano Spalletti nella conferenza stampa prepartita di ieri, il fatto che Szczesny possa tornare all'Arsenal non è una tragedia, potendo infatti contare su Alisson. Il brasiliano è arrivato la scorsa estate dall'Internacional di Porto Alegre e, dopo un paio di apparizioni ad inizio stagione, ha perso la titolarità in favore del collega ma si è già lamentato della tanta panchina riserbatagli in questi mesi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. DA MANOLAS A FEGHOULI: SPALLETTI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. OGGI, 15 GENNAIO 2017 – Il calciomercato della Roma è ancora congelato in attesa dei primi, importanti colpi in entrata. Nel mirino dei giallorossi c'è sempre un esterno offensivo in grado di sostituire Salah: Musonda e Feghouli sono i nomi più caldi. Proprio di loro ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei capitolini, Luciano Spalletti. Queste le sue parole sul mercato della Roma: “Feghouli e Musonda, io li ho iniziati a guardare per vedere quali sono le soluzioni che ci possono dare una mano e dico di sì”. Spalletti ha poi parlato delle possibili cessioni di Manolas e Szczesny: “Si è parlato anche di una possibile cessione di Manolas. Se vedessi la mia società fare le cose per mettersi i soldi sotto al materasso, lì interverrei e faccio casino. Ma se la mia società cerca le soluzioni per trovare la strada e la via di uscita per sopperire a queste difficoltà che avremo, difficoltà oggettive, io sto con loro sempre.. Szczesny? Abbiamo due grandi portieri. Se però Szczesny farà scelte diverse abbiamo un altro grande portiere che lo sostituirà. Abbiamo ancora bisogno di entrambi".

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. C'E' ANCHE IL PSG SU MANOLAS. ULTIME NOTIZIE, OGGI 14 GENNAIO 2017 - In questa sessione di calciomercato invernale la Roma sta cercando di rafforzare il proprio organico con l'acquisto di un esterno offensivo ma, allo stesso tempo, deve fare i conti con l'interesse degli altri grandi club nei confronti dei suoi campioni. Il giocatore giallorosso più chiacchierato è Kostas Manolas, centrale greco dato in uscita già la scorsa estate quando si parlava di un interesse dell'Everton. L'ex Olympiakos non sta vivendo la sua migliore stagione ed a fine anno potrebbe lasciare la Capitale per sposare un'altra causa e le pretendenti non mancano. Se vorranno aggiudicarselo infatti, formazioni come Inter, Arsenal, Everton e Manchester United dovranno sborsare almeno 40 milioni di euro ma emerge una nuova concorrente in queste ore. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Asromalive.it, sulle tracce di Manolas ci sarebbe pure il Paris Saint-Germain che avrebbe chiesto il centrale alla Roma quando i giallorossi hanno sondato il terreno per Jesè Rodriguez, profilo ideale per l'attacco di Spalletti, intavolando un primo abbozzo di trattativa pensando a giugno.

