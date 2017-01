Congo-Marocco/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa d’Africa 2017)

DIRETTA CONGO-MAROCCO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI LUNEDI' 16 GENNAIO, COPPA D’AFRICA 2017) - Congo-Marocco si gioca per la prima giornata della Coppa d’Africa 2017, fase a gironi, nel Gruppo C, alle ore 20,00 di questo lunedì 16 gennaio 2017 mettendo di fronte appunto le Nazionali della Repubblica Democratica del Congo e quella del Marocco. Si tratta di un incontro molto importante giacchè sono soltanto tre le gare che decideranno la classifica e quindi chi tra Congo, Marocco e le altre due formazioni inserite nel raggruppamento (Costa d’Avorio e Togo) accederanno alla prossima fase. Il match si preannuncia almeno sulla carta abbastanza equilibrato tra due compagini che dispongono tra le propria fila di elementi di un certo livello internazionale. Entrambe si sono preparate a questa competizione continentale effettuando delle amichevoli nel corso dei primi giorni di gennaio. C

Il Congo ha affrontato il 5 gennaio il Camerun perdendo con il punteggio di 2-0. Il Marocco invece ha affrontato due test match ed in particolare ha battuto per 1-0 il Burkina Faso con gol di Bencharki mentre ha perso con di 1-0 nella gara con la Finlandia. Gli ultimi scontri diretti tra il Marocco e la Repubblica Democratica del Congo risalgono al gennaio del 2006 in una gara amichevole nella quale il Marocco si impose con un netto 3-0 mentre gli altri scontri sono relativi agli anni Ottanta e Settanta. Dunque, una gara abbastanza inedita in ottica Coppa d’Africa e che quindi potrebbe regalare tante emozioni e magri sorprese.

La Repubblica Democratica del Congo solitamente si dispone sul terreno di gioco con un classico 4-2-3-1 che permette di avere una buona protezione difesa ed al tempo stesso di organizzare la fase offensiva con un buon utilizzo di uomini. Il portiere titolare dovrebbe essere Matampi mentre il pacchetto arretrato dovrebbe comporsi con Mpeko sulla destra, Zakuani al centro al fianco di Tisserand ed a spingere sulla corsia mancina ci sarà Mutambala. In mediana spazio a Mbemba, giocatore in grado di assicurare enorme copertura e geometrie interessanti. Con lui Bompunga mentre più avanzati Mubele Ndombe per spingere sul lato destro del campo, Kebano nel mezzo e Bolasie giocatore quest’ultimo in forza all’Everton a dare sostegno sulla corsia mancina. Unica punta l’attaccante dell’Hull City, Dieumerci Mbokani.

Il Marocco dovrebbe invece giocare con un più tradizionale 4-4-2 con Munir tra i pali ed in difesa nel mezzo il difensore della Juventus Benatia al cui fianco ci sarà Saiss mentre da terzino destro andrà ad agire Mendyl e sulla sinistra il sempre insidioso Boussofua. A centrocampo giusto mix tra tecnica e forza fisica con l’utilizzo della stella del Olympique Marsiglia Dirar sulla sinistra, a destra Fajir e nel mezzo il mediano del Feyenoord Karim El Ahmadi con al fianco Ait Bennasser. La coppia offensiva dovrebbe essere composta da El Arabi e En Nesyri.

Per i bookmaker questo incontro vede leggermente favorito il Marocco non solo in ragione di una rosa più ampia e competitiva ma anche per una maggiore tradizione calcistica. Nello specifico le quote relativa ad una possibile vittoria della Repubblica Democratica del Congo (Evento 1) si attestano intorno al 3,20 contro un risultato di parità pari (Evento X) a 3,00 ed infine il successo del Marocco (Evento 2) viaggia introno al 2,35.

Congo-Marocco sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky che sarà la tv ufficiale di questa Coppa d'Africa 2017 in Italia. Di conseguenza sarà disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video del match, tramite l'applicazione Sky Go.