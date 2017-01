Costa d'Avorio-Togo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa d’Africa 2017)

DIRETTA COSTA D'AVORIO-TOGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI LUNEDI' 16 GENNAIO, COPPA D’AFRICA 2017) - Costa d’Avorio-Togo si gioca oggi, lunedì 16 gennaio, nella prima giornata del gruppo C della fase a gironi della Coppa d’Africa 2017. L’incontro è in programma questo pomeriggio alle ore 17,00 e vede affrontarsi due formazioni che sono state inserite nel Gruppo C assieme alle Nazionali della Repubblica Democratica del Congo e del Marocco. C’è grande attesa soprattutto per vedere all’opera la Costa d’Avorio che tra le proprie fila annovera diversi elementi che sono in grado di fare la differenza in qualsiasi momento come Zaha, Bony e Salomon Kalou e che quindi ha tutte le carte in regole per andare fino in fondo alla competizione.

Negli ultimi impegni prima dell’inizio di questa Coppa d’Africa 2017, la Costa d’Avorio ha avuto modo di confrontarsi in un paio di amichevoli di preparazione: ha battuto per 2-1 la Svezia lo scorso 8 gennaio 2017 con le reti di N’Guessan e Sio mentre ha poi travolto per 3-0 l’Uganda lo scorso 11 gennaio con gol di Kodja, Zaha e Aurier. Il Togo invece ha affrontato prima Comoros pareggiando per 2-2 con gol di Ayite e Agbegniadan e quindi ha ceduto per 2-1 al cospetto del Marocco. Per quanto concerne gli scontri diretti, nelle ultime tre sfide ci sono state altrettante vittoria per la Costa D’Avorio che si è imposta nel 2010 per 2-1 in casa del Togo nell’ambito dell’Africa Nations Championship per poi imporsi 4-0 nella gara di ritorno ed infine nel 2012 si è imposta per 2-1 nell’Africa Nations Cup.

Il commissario tecnico francese della Costa d’Avorio, Dussuyer, può vantare diverse frecce al proprio arco per cui ampia scelta per gli undici titolari. Tuttavia si dovrebbe andare verso un 4-3-3 che ha come proprio punto di forza il tridente offensive che salvo sorprese dell’ultima ora dovrebbe prevede Bony nel mezzo con Salomon Kalou sulla sinistra e Zaha sulla destra. Per supporto uno schieramento così offensivo sarà necessario un centrocampo di grande corsa che potrebbe essere composto da Seri come mezzala sinistra, Kessie nel mezzo e Die come mezzala destra. In difesa Traore e Kanon nel mezzo, Bailly a spingere sulla destr e sulla sinistra Aurier astro nascente del Paris Saint Germain. Il Togo dovrebbe invece fare affidamento su un 4-4-2 molto coperto: Agassa in porta mentre in difesa Atakora, Bebou, Romao e Segbefia. A centrocampo Ayite con Mamah sulle corsie, in mezzo Djene e Makide. In avanti Emanuel Adebayor in coppia con Boukari.

Dando uno sguardo alle quote proposte dai principali bookmaker europei e non, si capisce come la Costa d’Avorio parta decisamente con i favori del pronostico anche se l’eventuale vittoria del Togo non è risultato impossibile (1 a 1,45 – X a circa 4,00 – 2 a circa 6,90). Costa d'Avorio-Togo sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky che sarà la tv ufficiale di questa Coppa d’Africa 2017 in Italia. Di conseguenza sarà disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video del match, tramite l’applicazione Sky Go.

