DONNARUMMA PARA IL RIGORE / Video, Ljajic tenta il cucchiaio (ma non è Totti)

VIDEO DONNARUMMA PARA IL RIGORE, IL PORTIERE DEL MILAN PARA UN RIGORE A LJAJIC DEL TORINO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Gigio Donnarumma non ha iniziato nel miglior modo la partita Torino-Milan. Dopo pochi giri di orologio è male posizionato, ma non può sapere che il suo difensore rinvierà sul corpo di Obi facendo carambolare il pallone vicino al palo sul quale lui non avrebbe potuto fare niente. Poco dopo invece è la difesa a salvare Donnarumma uscito in maniera scellerata dopo tre minuti. Arriva al minuto ventuno il gol di Andrea Belotti sul quale a dire il vero Donnarumma poco può, visto che la difesa si dimentica colpevolmente l'attaccante ex Palermo al centro dell'area di rigore. Passano cinque minuti e dopo una carambola in area di rigore segna Marco Benassi col portiere rossonero non del tutto incolpevole. Arriva il minuto trentuno e Gigio Donnarumma da una svolta alla sua partita tenendo a galla i rossoneri con una grande parata ancora una volta su rigoresu Adem Ljajic. Staremo a vedere se il Milan riuscirà a riaprire una gara che al momento sembra essere già chiusa.

DONNARUMMA, IL PORTIERE DEL MILAN PARA UN RIGORE A LJAJIC DEL TORINO: IL SECONDO IN UN MESE DOPO QUELLO NEUTRALIZZATO A DYBALA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Gigio Donnarumma ha parato un calcio di rigore ad Adem Ljajic del Torino al minuto 31 della gara che è in corso in questo momento. E' il secondo calcio di rigore neutralizzato in meno di un mese anche se l'altro era stato molto più importante. Infatti Donnarumma era riuscito a parare il rigore a Paulo Dybala a Doha nella sequenza di calcio di rigore che aveva dato la possibilità al Milan di vincere la Supercoppa Italiana. Quella parata fu sicuramente più difficile e più importante, ma comunque il secondo rigore neutralizzato in poco tempo ci fa capire come il portierino del Milan sia un fenomeno anche in questa specialità. Difficile trovargli dei difetti anche se la partita contro il Torino non è iniziata nel migliore dei modi dato che nel primo tempo il ragazzo ha già subito due reti da Andrea Belotti e Marco Benassi. Staremo a vedere come andrà la partita e se il Milan riuscirà a riaprirla.

