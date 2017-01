Diretta / Torino-Milan info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi 16 gennaio)

DIRETTA TORINO-MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 16 GENNAIO) - Torino-Milan, diretta dall'arbitro Paolo Tagliavento della sezione di Terni, sarà il match che chiuderà il programma della 20^ giornata del campionato 2016-2017 di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45 di lunedì 16 gennaio 2017, tempo permettendo visto che in questi giorni c'è il concreto rischio che possa nevicare. Finora è una stata una stagione da incorniciare per i rossoneri, che alla vigilia non avevano di certo i riflettori puntati addosso: il basso profilo adottato dal nuovo tecnico, Vincenzo Montella, sta dando decisamente i suoi frutti e al termine del girone d'andata, con una partita da recuperare (quella contro il Bologna), il Milan vanta un bottino di 36 punti in 18 gare, esattamente due a partita, con undici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI TORINO-MILAN DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (20^GIORNATA)

Erano diversi anni che il Milan non andava così bene in campionato e il traguardo delle coppe europee non è un'utopia, se anche nel girone di ritorno gli uomini di Montella si confermeranno a questi livelli arrivare tra le prime quattro (se non oltre) sarà un'impresa alla portata. Ma adesso è qui che viene il difficile, confermarsi non è facile per nessuno, in particolare per i rossoneri, che nell'ultima gara di campionato contro il Cagliari hanno anche ritrovato i gol di Carlos Bacca, a digiuno da troppo tempo per un attaccante della sua caratura, e anche quando il colombiano era ai box le alternative non sono mancate con Lapadula, Suso e Niang (che ha comunque sulla coscienza un paio di rigori sbagliati e che avrebbero consentito al Milan di essere ancora più in alto in classifica).

Il Torino è una delle squadre che gioca meglio e dà più spettacolo, Mihajlovic ha saputo trasformare i granata in autentici guerrieri e l'ottavo posto in classifica forse sta un po' stretto al club piemontese, che non ha fatto mistero - attraverso le parole del presidente Cairo e dello stesso tecnico serbo - di puntare chiaramente all'Europa potendo fare affidamento su uomini come Belotti, diventato l'oggetto del desiderio dei grandi club non sono italiani, ma anche stranieri: proprio in questi giorni è stata restituita al mittente un'offerta di 65 milioni che l'Arsenal aveva proposto per ingaggiare il Gallo, che con i suoi 13 gol è il miglior marcatore italiano davanti a Immobile e Bernardeschi e sicuramente il pezzo da novanta della formazione allenata da Sinisa Mihajlovic.

L'ultimo precedente tra Torino e Milan risale a pochissimi giorni fa, per la precisione a giovedì 12 gennaio 2017, quando le due squadre si sono affrontate per gli ottavi di Coppa Italia: hanno avuto la meglio i rossoneri che hanno battuto in rimonta la compagine di Mihajlovic grazie ai gol di Kucka e Bonaventura, rendendo inutile la rete iniziale di Belotti. Nel match d'andata, invece, disputato al Meazza lo scorso 21 agosto 2016, i padroni di casa si erano imposti per 3 a 2 al termine di un match al cardiopalma con Donnarumma che ha parato il rigore a Belotti proprio all'ultimo secondo, consentendo alla formazione di Montella di portare a casa i tre punti e di cominciare nel migliore dei modi la stagione. Dal 2006 a oggi il bilancio dei precedenti è di nove vittorie per il Milan e di sette pareggi: l'ultimo successo dei granata risale al 4 novembre 2001 quando il Torino vinse per 1 a 0 grazie al gol di Cristiano Lucarelli, da allora la squadra piemontese non è più riuscita a sfatare il tabù rossonero.

Le agenzie di scommesse on-line si sbilanciano leggermente verso il Milan, che gode di quote un po' più basse rispetto al Torino: su WilliamHill l'1 dei rossoneri viene dato a 2,40; Bet365 ha fissato a 3,30 la quota per l'X; Betfair paga 3,10 volte la posta in palio un eventuale 2 dei granata. Milan e Torino sono due squadre che non rinunciano mai a giocare e cercano sempre la porta, motivo per cui i bookmaker hanno stabilito per l'Over (1,85 su Bet365) una quota più bassa rispetto all'Under (1,96 su Unibet). Il risultato esatto con la quota più bassa e quindi quello ritenuto più probabile è l'1-1, dato a 6,00 da Betfair.

Torino-Milan sarà trasmessa in diretta tv sia da Sky Sport (canali 201, 206 e 251 della piattaforma satellitare, ovviamente in alta definizione) che da Mediaset Premium (canale 370 in SD, canale 380 in HD), il collegamento avverrà poco prima del fischio d'inizio in programma per le ore 20.45. Oltre alla diretta tv, le due pay-tv che detengono i diritti per il campionato di Serie A daranno ai loro clienti la possibilità di assistere all'incontro anche in diretta streaming video via internet grazie alle app Sky Go e Premium Play, scaricabili gratuitamente senza costi aggiuntivi.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI TORINO-MILAN DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2016-2017 (20^GIORNATA)