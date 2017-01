INFORTUNIO CHIESA/ Fiorentina news: esce in barella, rientra, gioca, ma è messo ancora ko! Al suo posto Tello (oggi 16 gennaio 2017)

INFORTUNIO CHIESA FIORENTINA NEWS: (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Federico Chiesa è stato il protagonista assoluto di Fiorentina-Juventus, dimostrando di essere in grado di fare già la differenza nonostante gli appena diciannove anni. Il ragazzo però si è reso protagonista di un infortunio che l'ha costretto ad uscire alla fine della gara dal campo. Chiesa infatti è caduto male sulla schiena in uno scontro in mezzo al campo con Claudio Marchisio, rimanendo a terra due minuti e uscendo in barella per poi rientrare in campo con grande convinzione anche se con dolore. Ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un fallo in ripiegamento in difesa quando ha sbattuto nuovamente a terra e ha lasciato allora il campo a Tello. Chiesa comunque alla fine della gara si è preso i complimenti di tutti.

INFORTUNIO CHIESA FIORENTINA NEWS: PROBLEMA PER IL GIOVANE VIOLA CONTRO LA JUVENTUS (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Federico Chiesa, vittima di un infortunio nel corso di Fiorentina-Juventus, è rientrato subito in campo. Appena superata l’ora di gioco, la Fiorentina era avanti per 2-1 e proprio Chiesa era stato determinante in occasione del secondo gol, non riuscendo a deviare un cross morbido messo in mezzo da Milan Badelj ma riuscendo, con il suo movimento, a trarre in inganno Buffon che si faceva infilare dal pallone. Poco dopo però il trequartista della Fiorentina, nel tentativo di sgusciare a tre avversari bianconeri, è caduto a terra per l’intervento di Marchisio: il fallo non è sembrato essere troppo brusco o violento ma evidentemente il numero 25 viola ha accusato un problema nella caduta ed è stato soccorso dalla barella che lo ha portato fuori dal campo. Pochi istanti dopo però il giocatore è tornato regolarmente in campo: evidentemente, possiamo dirlo, con un pizzico di malizia Chiesa ha cercato di perdere tempo per cercare di avvicinare la sua squadra alla vittoria. Niente di grave, e un grande periodo per un giocatore che, entrato in punta di piedi nella prima squadra viola, in questa stagione ha già messo insieme 11 partite di campionato e quattro di Europa League. Da ricordare che Chiesa era stato titolare anche nella partita di Coppa Italia Primavera contro la Juventus: allora era stato grande protagonista insieme a Joshua Perez, altro giocatore che Paulo Sousa ha voluto con sè in prima squadra, nella vittoria dei viola per 4-1 (un gol e un assist per il figlio di Enrico). Chiesa, per chiudere il discorso, al minuto 81 è effettivamente uscito dal campo ma per scelta tecnica: al suo posto è entrato il portoghese Cristian Tello.

