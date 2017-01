Matrimonio Mika Hakkinen/ L’ex pilota di Formula 1 sposa la compagna Marketa Kromotova in Lapponia (oggi 16 gennaio 2017)

MATRIMONIO MIKA HAKKINEN: L’EX PILOTA DI FORMULA 1 SPOSA LA COMPAGNA KROMOTOVA IN LAPPONIA (OGGI 16 GENNAIO 2017) – Fiori d’arancio per l’ex pilota di Formula Mika Hakkinen, che proprio ieri pomeriggio è convolato a giuste nozze con la compagna storica Marketa Kromotova nella romantica cornice del Santa Claus Hotek di Rovaniemi in Lapponia. Matrimonio romantico e sfarzoso per il due volte campione del mondo di F1 della McLaren, che è arrivato assieme alla moglie e ai figlia al luogo allestito per le nozze in slitta, che per l’occasione è stata trainata da renne, guidata da Valtteri Bottas, il nuovo pilota ufficiale della Mercedes che prenderà il posto del tedesco Nico Rosberg per la prossima stagione del campionato di Formula 1.Moltissimi gli invitati accorsi al matrimonio di Mika Hakkinen e della compagna di una vita Marketa: i due sposi come i figli si sono presentati nella citta lappone in abiti bianchi come la neve, caduta abbondante nella regione, impreziositi da dettagli in pelliccia, necessari per combattere il freddo di questo mese di gennaio.

MATRIMONIO MIKA HAKKINEN: L’EX PILOTA DI FORMULA 1 SPOSA LA COMPAGNA KROMOTOVA IN LAPPONIA (OGGI 16 GENNAIO 2017) CHI E’ LA MOGLIE DEL CAMPIONE DEL MONDO FINLANDESE – Ieri sera come è già stato rivelato l’ex pilota di Formula 1 Mika Hakkinen si è unito in matrimonio con la storia compagna Marketa Kromotova. Nel romantico scenario innevato della Lapponia a Rovaniemi, storica città legata tradizionalmente alla favola di Santa Claus, il campione del mondo con la McLaren nel 1998-1999 ha deciso di compiere di nuovo il grande passo. Ricordiamo infatti che il finlandese aveva già contratto matrimonio nel lontano 1998, quando convolò a nozze con Erja Honkanen, giornalista televisiva. Il primo matrimonio durò fino al 2008 quando i due divorziarono: durante tale periodo nacquero due figli, ovvero Hugo Ronan, nato l'11 dicembre 2000, e Aina Julia, nata il 12 maggio 2005. Dopo i figli avuti dalla prima moglie Hakkinen allargò ulteriormente la famiglia dopo il fidanzamento con Marketa: dall’unione, ora ufficializzata, infatti nacquero altri tre figli. All’epoca nel ormai lontano 2008 la notizia del divorzio e del fidanzamento con l’attuale moglie, aveva suscitato notevole scalpore anche perché i giornalisti, scavando nel passato della ragazza trovarono delle foto giudicate compromettenti che ritraeva Marketa in un noto locale polacco di streap tease, dove a quanto sembra la stessa Marketa lavorava.

© Riproduzione Riservata.