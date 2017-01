PAPU GOMEZ / Con Bastos "marcatura stretta: giocavamo con due palloni?”, come Valderrama-Michel (foto news, Lazio-Atalanta)

PAPU GOMEZ BASTOS, IL CURIOSO CONTRASTO: FOTO NEWS, LAZIO-ATALANTA - Curioso siparietto nel corso di Lazio-Atalanta di ieri pomeriggio durante un contrasto fra il Papu Gomez e Bastos. La foto pubblicata su Instagram dall’argentino dell’Atalanta testimonia di un contrasto particolare, con Gomez che - forse per distrarre l’avversario - cerca di disturbare Bastos tastandogli le parti intime. Il commento dello stesso Papu Gomez di fianco alla foto è tutto all’insegna dell’ironia: “Marcatura stretta ieri. Pensavo che stavamo giocando con due palle #fotoignorante #partita #lazio #atalantabc”. A parte l’errore grammaticale nell’utilizzo dei tempi verbali, c’è tutta l’ironia di Gomez, che ha ottenuto una valanga di commenti sui social alla propria ‘impresa’, che però non è servita all’Atalanta, uscita sconfitta per 2-1 dall’Olimpico nonostante una prestazione alla pari della Lazio che ha confermato il valore di entrambe le formazioni. L’episodio ha fatto tornare alla mente un caso analogo di molti anni fa, nella Liga spagnola fra Michel del Real Madrid e Carlos Valderrama del Valladolid, che fu disturbato nello stesso modo dall'avversario: Michel fu però sanzionato, quindi il Papu Gomez deve stare attento…

© Riproduzione Riservata.