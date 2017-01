Pagelle/ Torino-Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 20^ giornata - primo tempo)

PAGELLE TORINO-MILAN: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Primo tempo difficile per il Milan che all'intervallo si trova sotto di due gol contro un ottimo Torino. Dopo la fase iniziale di studio i padroni di casa rompono gli indugi con Belotti (6,5) che finalizza un'ottima azione di Iago Falque (7) e ribadisce il pallone in rete alle spalle di Donnarumma (6). Poco dopo arriva il raddoppio dei granata con Benassi (6,5) che al termine di un'azione convulsa nell'area piccola rossonera gonfia la rete per la seconda volta. Rossoneri tramortiti che alla mezz'ora rischiano il tracollo quando Abate (5,5) atterra Barreca (6,5) dentro l'area di rigore, Tagliavento indica il dischetto dove si presenta Ljajic (5,5) che dagli undici metri si fa ipnotizzare da Donnarumma calciando male e in maniera centrale. Gli ospiti reagiscono e sfiorano l'1-2 con Suso (6,5) che costringe Hart (6,5) a una parata davvero impegnativa per blindare la porta, prima dell'intervallo Bertolacci cerca la porta senza angolare il pallone.

VOTO TORINO 7 - Ottima prima mezz'ora da parte dei granata che vanno a segno per due volte ma mancano il colpo del KO fallendo il rigore del 3 a 0 con Ljajic. MIGLIORE TORINO: IAGO FALQUE 7 - Sui due gol dei granata, in entrambi i casi, c'è la sua firma grossa come una casa. A tratti incontenibili, fa sudare freddo i difensori avversari anche se sul rigore sbagliando da Ljajic fallisce un tap-in piuttosto facile. PEGGIORE TORINO: LJAJIC 5,5 - Il rigore sbagliato poco dopo la mezz'ora ha ridato un po' di coraggio ai rossoneri che hanno chiuso in crescendo.

VOTO MILAN 5,5 - I rossoneri sbagliano l'approccio al match e finiscono sotto per due volte, quando vengono graziati da Ljajic che sbaglia il tiro dagli undici metri gli uomini di Montella reagiscono e per poco non accorciano le distanze. MIGLIORE MILAN: SUSO 6,5 - Come al solito è lui a creare le giocate più interessanti da parte dei rossoneri sfiorando il gol in un paio di frangenti. PEGGIORE MILAN: ABATE 5,5 - Provoca il rigore contro i rossoneri toccando ingenuamente Barreca appena dentro l'area di rigore, per sua fortuna Ljajic dagli undici metri lo calcia malissimo. (Stefano Belli)