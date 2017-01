Probabili formazioni/ Inter-Bologna: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Coppa Italia 2017, ottavi)

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (COPPA ITALIA, OTTAVI) - Inter-Bologna, partita valida per gli ottavi della Coppa Italia 2016-2017, si giocherà domani sera, martedì 17 gennaio 2017, alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per i nerazzurri si tratta del debutto stagionale nella competizione, che potrebbe essere un obiettivo importante per conquistare un trofeo: la rinata Inter di Stefano Pioli, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, ci deve provare. Missione dunque non semplice per il Bologna di Roberto Donadoni, che come tutte le piccole dovrà fare i conti con la formula della Coppa Italia, che nei turni a gara secca concede il fattore campo alla squadra miglior testa di serie. Adesso eccovi tutte le notizie sulle probabili formazioni di Inter-Bologna. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli è l’ex di turno ed era sulla panchina del Bologna l’ultima volta che le due squadre si affrontarono in Coppa Italia. Naturalmente ci sarà turnover, bisogna capire fino a che punto: ad esempio, in attacco riposerà il sempre presente Icardi o anche in Coppa Italia sarà indispensabile il suo contributo? Ipotizziamo che il capitano possa partire dalla panchina, lasciando la maglia da titolare a Palacio. Fermo restando il modulo 4-2-3-1, alle spalle di uno dei due argentini crediamo che sia la volta buona per vedere Gabigol titolare (se non ora, quando?), insieme ad un Eder che contro Udinese e Chievo ha avuto un impatto molto buono favorendo le rimonte con il proprio ingresso in campo. Non ci sarà invece il ballottaggio Joao Mario-Banega, perché l’argentino si porta dietro una squalifica dalla passata stagione in Coppa del Re. In mediana sicuramente Brozovic, che era squalificato in campionato, al suo fianco Kondogbia forse favorito su Gagliardini per non sovraccaricare il nuovo acquisto. In difesa il turnover tocca i suoi vertici: Carrizo in porta; come terzini sono favoriti Nagatomo e Santon, in mezzo dovremmo vedere Andreolli e Medel, sperando che il cileno abbia superato del tutto il problema che gli ha impedito di andare in panchina sabato.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Se Pioli è l’ex, per Donadoni contro l’Inter c’è sempre aria di derby e potrà affrontarlo con la serenità di chi in campionato è ormai praticamente già certo della salvezza, visto l’andamento lentissimo delle ultime tre. In ogni caso dovrebbe esserci turnover, per dare spazio anche a chi finora ha avuto meno spazio in campionato. Ipotizziamo un modulo 4-3-3 che vedrebbe Da Costa fra i pali, davanti a lui la coppia centrale Oikonomou-Krafth, con l’ex Mbaye e Masina terzini - l’italo-marocchino sarebbe l’unico titolare confermato rispetto a sabato a Crotone. A centrocampo potrebbero invece esserci le conferme di Nagy e Dzemaili, con l’unica novità di Donsah. Infine l’attacco, con Mounier e Kreicj esterni (ma è pronto pure Di Francesco), mentre in mezzo bisogna decidere fra Floccari e Destro.

INTER-BOLOGNA: DOVE VEDERLA - Inter-Bologna, come tutte le partite di Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv sui canali Rai, che detiene i diritti della competizione. Per la precisione, l'appuntamento sarà alle ore 21.00 di domani sera, martedì 17 gennaio, su Rai Due, naturalmente canale 2 del telecomando.