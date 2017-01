Probabili formazioni/ Torino-Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 20^ giornata, oggi 16 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Torino-Milan chiude la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 20:45 di lunedì 16 gennaio per una gara che segue di pochi giorni quella che si è giocata a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia. Si tratta di due formazioni che stanno facendo molto bene: nessuno realisticamente si sarebbe aspettato un Milan in corsa per il terzo posto e, per qualche tratto di stagione, tra le principali antagoniste della Juventus, mentre il Torino ha sempre mostrato ottima qualità offensiva e sicuramente può giocarsi le sue carte nella corsa all’Europa. Andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio, aspettando che inizi la partita allo stadio Grande Torino, quelle che sono le probabili formazioni di Milan-Torino.

TORINO-MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Torino-Milan, partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Torino) vale 2,40; il segno X (pareggio) vale 3,30 mentre il segno 2 (vittoria Milan) porta in dote 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Torna la formazione titolare per Sinisa Mihajlovic: con l’arrivo di Iturbe, da adesso in poi si apriranno i ballottaggi che riguardano il tridente offensivo, visto che il paraguaiano può sostituire sia Ljajic e Iago Falque. Lo spagnolo e il serbo per il momento sembrano favoriti per giocare dal primo minuto anche questa partita, con Belotti che naturalmente avrà spazio da prima punta. Per quanto riguarda il centrocampo, un punto di domanda riguarda la presenza di Baselli: nelle ultime due stagioni il prodotto del vivaio dell’Atalanta ha sempre segnato contro il Milan, ma in questo momento sembra essere in ritardo rispetto a un Obi che mostra un’ottima condizione ed è maggiormente utile in copertura. Per questo motivo il nigeriano potrebbe comunque essere scelto, giocando al fianco di Valdifiori e con Benassi che non dovrebbe avere problemi a confermare la sua posizione da mezzala destra. Anche in difesa non c’è il 100% di certezza sui titolari: Leandro Castan infatti potrebbe fare spazio a Moretti, mentre sulle fasce la situazione è più definita con Zappacosta e Barreca nettamente favoriti rispetto a De Silvestri e Avelar.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Anche il Milan torna a giocare con la formazione tipo, pur se Vincenzo Montella deve valutare la condizione di Alessio Romagnoli e Antonelli. Con loro due in campo la difesa sarebbe regolarmente completata da Paletta e De Sciglio (che giocherebbe a destra), altrimenti spazio a Calabria e Gustavo Gomez che sono le prime alternative. A centrocampo tiene banco il ballottaggio tra Pasalic e Kucka: il croato al momento è favorito e i due non dovrebbero giocare insieme, perchè l'allenatore rossonero ha tutte le intenzioni di riportare Bonaventura nel suo ruolo di mezzala. Dunque ci sarebbe un solo posto per il centrocampo: dovrebbe occuparlo Manuel Locatelli, nettamente favorito su un Bertolacci comunque in crescita e che può essere impiegato anche come mezzala. In attacco invece rientra Niang che era squalificato in Coppa Italia; Suso non dovrebbe soffrire di possibili esclusioni, mentre per la posizione di prima punta Carlos Bacca, tornato a segnare la scorsa domenica, al momento sembra essere in vantaggio su Lapadula. I due hanno giocato insieme uno spezzone contro il Cagliari: l'alchimia tattica ha funzionato molto bene ma pare essere una soluzione più a partita in corso che dal primo minuto (soprattutto dopo che il Milan ha raggiunto anche il secondo posto grazie al suo 4-3-3).