RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore. Oggi Torino Milan. Prossimo turno (20^ giornata 16 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA). OGGI TORINO MILAN. Un risultato che nessuno si aspettava in questo posticipo di Serie A e che riapre i giochi della classifica. La Juventus crolla a Firenze e si riapre il discorso Scudetto, ora ci sarà una settimana dove preparare la gara contro la Lazio di domenica alle 12.30 ma i bianconeri vedono dietro le avversarie accorciare. La Roma di Luciano Spalletti vince a Udine contro la squadra di Luigi Delneri grazie a un gol di Radja Nainggolan e va a -1 mentre il Napoli di Maurizio Sarri strapazza il Pescara e sale a -4. Va ricordato comunque che la squadra di Massimiliano Allegri deve recuperare la gara contro il Crotone, lo farà ad inizio febbraio, rimandata a causa della finale di Supercoppa Italiana giocata a Doha alla fine di dicembre. Stasera si gioca Torino-Milan che è una gara che offre altre letture molto importanti. Con un successo il Milan si porterebbe a -6 considerando anche che i rossoneri di Vincenzo Montella hanno una gara da recuperare contro il Bologna. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica perdono tutte e tre le ultime mentre il Sassuolo vince 4-1 contro il Palermo e guadagna undici punti di grande tranquillità proprio sui rosanero.

CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA). LA FIORENTINA BATTE LA JUVENTUS - La Juventus cade a Firenze per 2-1, subisce la quarta sconfitta in campionato ed è ora ad un solo punto di vantaggio dalla Roma (anche se con una partita in meno). Campionato riaperto del tutto: al Franchi la Fiorentina, che a sua volta deve recuperare una gara e si porta all’ottavo posto, vince una partita che soprattutto nel secondo tempo ha meritato di condurre in porto. Capolista troppo molle per pensare di portare a casa qualcosa da un campo così difficile: come spesso accaduto in questo campionato i bianconeri si sono svegliati troppo presto, quando il risultato era già di 2-0 per effetto del pallone di Milan Badelj che, non toccato da Federico Chiesa, ha comunque tratto in inganno Buffon. Appena dopo la Juventus ha accorciato con il solito Gonzalo Higuain, bravo a sfruttare un pallone messo in mezzo da Khedira e sul quale la difesa della Fiorentina ha pasticciato; poi però la squadra di Massimiliano Allegri ha creato troppo poco. Due però le occasioni pazzesche: una con una mischia furibonda sulla quale Higuain, ad un passo dalla porta, non ha trovato il varco giusto per colpire e battere Tatarusanu che non avrebbe potuto nulla. L’altra, ancora più clamorosa, con Paulo Dybala: l’argentino, a tu per tu con il portiere avversario e la porta spalancata, ha calciato alle stelle con il suo sinistro. Gli era già successo: contro il Bologna, errore indolore, ma soprattutto in Supercoppa contro il Milan. Fatto sta che la Juventus perde, la Fiorentina gode e il campionato di Serie A torna domani per chiudere la sua ventesima giornata, con il posticipo Torino-Milan.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA). KALINIC SBLOCCA IL POSTICIPO - Intervallo allo stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina è in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Il gol lo ha realizzato al 37' minuto Nikola Kalinic, che già lo scorso anno era andato a segno nella partita di Firenze: il croato dalla destra sfugge a Bonucci che lo perde per un istante fatale, il destro a incrociare è di grande precisione e Buffon non ci arriva. Risultato utile alla Fiorentina per scalare la classifica, utilissimo alle avversarie della capolista che si rifanno sotto: per il momento la Juventus ha prodotto davvero poco, l'occasione più clamorosa è arrivata proprio nel recupero quando Gonzalo Higuain, recuperando un pallone vagante nei pressi dell'area piccola, ha calciato con il destro a botta sicura ma ha trovato l'opposizione - regolare - di Maxi Olivera, che era finito a terra e di fatto non si è nemmeno accorto di aver salvato un gol già fatto. Il vantaggio della Fiorentina appare comunque meritato: alla Juventus servirà ben altro per provare a raddrizzare la partita del Franchi e continuare la sua fuga in testa alla classifica del campionato di Serie A.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA). COMINCIA LO SPETTACOLO DEL FRANCHI - Finalmente si gioca anche al Franchi: Fiorentina-Juventus era la partita più attesa della ventesima giornata e risultati del pomeriggio dicono alla capolista che in questa insidiosa trasferta non potrà permettersi passi falsi. La Roma si è portata a un punto di distanza in classifica, il Napoli è sempre lì, l’Inter è certamente ancora lontana ma intanto ha vinto la quinta partita consecutiva. Vero che i bianconeri hanno ancora da recuperare la partita di Crotone, ma una sconfitta a Firenze darebbe tanto fiato alle inseguitrici e riaprirebbe ancor più un campionato che non è mai stato chiuso. Anche la Fiorentina gioca per la sua classifica, non solo per onorare al meglio la grande rivalità: i viola sono scivolati in nona posizione e questa sera potrebbero scavalcare il Torino, arrivando a 6 punti dalla zona Europa League e sapendo di potersi prendere altri tre punti quando verrà recuperata la partita sul campo del Pescara. Insomma: Fiorentina-Juventus sarà anche partita che fa storia a sè, ma gli obiettivi per entrambe sono più ampie. Non resta che accomodarsi dunque, e godersi quello che speriamo sarà uno spettacolo.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA). IMMOBILE SALVA I BIANCOCELESTI - Si sono conclusi solo pochi secondi fa i match in programma per questa domenica dedicata alla 20^ giornata del campionato di Serie A. Triplice fischio finale dunque al Friuli, dove l’esito del match tra Udinese e Roma non è andato oltre al 1 a 0 a favore dei giallorossi: per la formazione di Spalletti il bomber del match è stato Nainggolan al 12’ minuto. In Emilia invece Eusebio Di Francesco segna un magnifico successo a spese del Palermo: il match infatti è terminato per 4 a 1 a favore dei neroverdi che nel secondo tempo vanno a segno con Matri al 66’ e Politano al 83’ minuto. al Ferrarsi invece il risultati tra Sampdoria e Empili non riesce a sbloccarsi allo 0 a 0 iniziale: un’occasione sprecata per i blucerchiati che rimangono ora in tredicesima posizione nella classifica di serie A. Dopo un iniziò stentato, il Napoli di Sarri ha ingranato la marcia giusta e al san Paolo si porta via un successo per 3 a contro il Pescara di Oddo. Per gli azzurri i marcatori furono tonelli, Hamsik e Mertens: per contro l’unico a riuscire a bucare la difesa campana rimane Caprari su rigore, al 4 minuto di recupero concesso. Sempre con un calcio di rigore è terminato il match tra Lazio e Atalanta, senza dubbio tra gli scontri più entusiasmanti di questo pomeriggio: dopo che il primo tempo il risulto era stato bloccato sul pareggio, ci ha pensato il solito Immobile su rigore a portare al successo i biancocelesti.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA). NEROVERDI IN VANTAGGIO, NAINGGOLAN SBLOCCA I GIALLOROSSI - Si è concluso solo pochi minuto fa il primo tempo su tuti i campi al momento impegnati nella 20^ giornata del campionato di Serie A. Tra i risultati più importanti realizzati al termine dei primi 45 minuti di questo turno pomeridiano di campionato va segnalato senza dubbio il 2 a 1 messo a segno dal sassuolo contro il Palermo: è il rosanero Quaison il primo a sbloccare il risultato al 9’ minuto, ma presto gli emiliani insorgono e trovano prima il pari con Matri e poi il vantaggio con una magia di Ragusa al 24’ su assist di Berardi (già assistman del primo gol neroverde). In casa Friulana invece il risultato di Udinese-Roma si è sistemato sull 1 a 0 a favore dei giallorossi: al momento l’unico marcatore del match è stato Nainggolan al 12’ anche se va segnalato il clamoroso rigore sbagliato dal bomber della Roma Edin Dzeko al 18’ minuto). Risultato bloccato al termine del primo tempo invece per Napoli-Pescara e Sampdoria-Empili, anche se al ferrarsi si sgenala un brutto rigore sbagliato da parte di Michedlidze per la formazione di Martusciello. E’ stato invece modificato all’ultimo secondo il tabellone di Lazio-Atalanta: il risultato che al termine dei 45’ minuti premiava i bergamaschi andato in gol al 21’ con Petagna, è stato poi capovolto ai primo minuto di recupero concesso. La Lazio di Inzaghi ha infatti trovato il sofferto apri con una magia di Milikovic-Savic, che ha messo a segno un ottimo assist di Lulic.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA). GOLEADA SARDA, IN CAMPO AL SAN PAOLO - Si è appena concluso al Sant’Elia il match tra Cagliari e Genoa, che ha visto l’incredibile vittoria della formazione sarda per 4 a 1. In attesa che si odano i fischi di inizio dei match di Serie A in programma alle ore 15.00, ovvero Lazio-Atalanta, Napoli-Pescara, Sampdoria-Empoli, Sassuolo Palermo e Udinese-Roma, andiamo a veder nel dettaglio cosa è successo in casa del club rossoblu. Il primo marcatore de lunch match di questa 20^ giornata di Serie A è stato Giovanni Simeone a vantaggio del Genoa: un ottimo gol a cui però ha fatto seguito un autentica goleada da èarte del Cagliari. A favore del club sardo infatti il tabellino ci mostra una bellissima doppietta di Borriello (al 40’ e 60’) oltre che i gol di Joao Pedro al 44’ minuto e Farias su rigore al 64’. Tra gli eventi da segnalare in questo intenso match al Sant’Elia senza dubbio l’espulsione di Capuano, dopo l’ammonizione già ricevuta durante l’incontro. Con questo incredibile successo il Cagliari vola a quota 26 punti alla decima posizione della graduatoria di campionato. Purtroppo però i match in programma a minuti potrebbero cambiare anche in maniera consistente le carte in tavola.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA, ). SI COMINCIA AL SANT'ELIA - Sta per avere inizio il tanto atteso match tra Cagliari e Genoa, valido nella 20^ giornata di serie A: oltre al Sant'Elia però il grosso dei match in programma per oggi si concentrerà alle ore 15 dove sono ben 5 gli stadi che tra poche ore daranno vita a questa domenica di campionato. Sono infatti attesi a ore i fischi di inizio di Sampdoria-Empoli, Napoli-Pescara, Sassuolo-Palermo e Udinese-Roma. In attesa che le formazioni scendano in campo andiamo a fare una piccola analisi del cammino fin qui percorso dalla squadra bergamasca in campo tra poche ore contro la Lazio. Sesta in classifica con 35 punti, per l’Atalanta non ci sono più aggettivi: la formazione guidata da Gian Piero Gasperini sta disputando un ottimo campionato e attualmente rimane in corsa per l’Europa. Non è però la prima volta in cui la Dea disputa una stagione simile: nel 2000-2001 la squadra era affidata a Giovanni Vavassori e poteva contare su giocatori come Cristiano Doni e Nicola Ventola. Dopo 19 giornate (allora si giocava sulle 34 partite, e dunque eravamo già alla seconda di ritorno) quell’Atalanta aveva raccolto 31 punti; erano 4 in meno di quelli di oggi ma la posizione in classifica era migliore (quarto posto). Vavassori perse la prima partita (a Parma) alla nona giornata; da l’ a dire il vero le cose iniziarono ad andare peggio e, dopo tre pareggi consecutivi che avevano seguito la vittoria in rimonta contro la Juventus, la Dea vinse soltanto due volte nelle ultime 14 gare. Chiuse in settima posizione con 44 punti; gli stessi del Brescia, cinque in meno del Milan che andò in Europa. I tifosi dell’Atalanta sperano ovviamente che non si debba ripetere quella flessione; al momento la Dea ha già attraversato e superato due momenti difficili, quello di inizio stagione (quattro sconfitte in cinque partite) e quello dopo le sei vittorie consecutive. Gasperini crede nell’Europa, i tifosi anche; la Lazio di Simone Inzaghi è un osso durissimo, ma chissà che non arrivi un’altra bella sorpresa.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA, 10-11-12 GENNAIO 2017). SFIDA DA EX – Un altro dei risultati attesi dalla ventesima giornata di Serie A è quello della Roma che va sul campo dell’Udinese per continuare a mettere pressione alla Juventus capolista. Trasferta non semplice e che sarà giocata contro un ex: Luigi Delneri, che ha preso in corsa l’Udinese prendendo il posto di Beppe Iachini, ha trasformato la squadra che adesso si è allontanata parecchio dalla zona retrocessione. Non gli era riuscita la stessa cosa nel 2004-2005, la famosa stagione dei cinque allenatori: con l’addio di Fabio Capello la Roma si era affidata a Cesare Prandelli (reduce dall’ottimo lavoro con la Fiorentina), che però aveva dovuto lasciare presto per i problemi di salute della moglie. Dopo l’esonero di Rudi Voeller i giallorossi avevano chiamato Ezio Sella a traghettare, in attesa di definire i dettagli per l’accordo con Delneri: a inizio ottobre l’esordio con un 3-3 casalingo contro l’Inter, la domenica seguente la prima vittoria (a Livorno) ma presto anche la prima sconfitta (0-2 sul campo della Juventus). L’esonero era arrivato a metà marzo, dopo aver perso 3-0 a Cagliari la terza partita in fila; il tecnico friulano aveva lasciato la Roma al settimo posto in classifica e aveva ottenuto 34 punti in 23 partite. Con Bruno Conti la squadra era poi arrivata ottava, l’anno dopo avrebbe putato su Luciano Spalletti (ex Udinese) e le cose sarebbero decisamente cambiate perché i giallorossi avrebbero iniziato a porre le basi per quella che è la squadra attuale, guarda caso guidata ancora dall’allenatore toscano rientrato dall’esperienza con lo Zenit San Pietroburgo.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. La giornata di Serie A si è aperta con i due anticipi di ieri Crotone-Bologna e Inter-Chievo. Risultati secondo pronostico delle due partite. Nella sfida dello Scida è arrivata la vittoria dei felsinei che regala ossigeno a Donadoni e manda ''all'inferno'' Nicola. La serata invece è stata all'insegna dell'Inter di Stefano Pioli che fa la quinta vittoria di fila e torna a sognare l'Europa, superando 3-1 il Chievo di Maran che era passato in vantaggio. La giornata di Serie A oggi vedrà alle 12.30 un altro match importante per la parte bassa della classifica un Cagliari-Genoa che apre diversi spunti di riflessione con gli ospiti che in questa sessione di calciomercato hanno perso Rincon e Pavoletti. Alle ore 15.00 si giocano diverse partite interessanti con la Roma che va a Udine per rimanere sulla scia della Juventus impegnata fuori casa a Firenze nella serata. Interessanti anche le sfide Lazio-Atalanta e Napoli-Pescara per la parte alta della classifica. Completano la giornata di oggi Sampdoria-Empoli e Sassuolo-Palermo. Sarà interessante anche il monday night Torino-Milan.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. I NERAZZURRI LA RIBALTANO E FANNO CINQUE DI FILA - L'Inter di Stefano Pioli è la definitiva sorpresa di questo inizio di 2017 con un'altra vittoria infatti allunga a cinque di fila i successi consecutivi. Una vittoria che porta i nerazzurri ad agganciare il Milan che lunedì giocherà contro il Torino. E' stata una bella Inter che ha saputo anche soffrire, scivolando nel primo tempo per una rete di Sergio Pellissier. Nella ripresa però la squadra di Stefano Pioli, che ha schierato dal primo minuto il nuovo acquisto Gagliardini, ha dimostrato di essere squadra di cuore e matura. Arriva infatti il pareggio di Mauro Icardi al minuto sessantanove con l'attaccante argentino bravissimo a deviare in porta una palla messa dentro dalla destra da Antonio Candreva. Nei minuti finali arriva prima la rete del 2-1 di Perisic e poi il terzo gol a tempo scaduto di Eder. E' una vittoria sicuramente importante per i nerazzurri che ora tornano a pensare in grande.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. INTER KO ALL'INTERVALLO - L'Inter di Stefano Pioli ha giocato un ottimo primo tempo nella sfida casalinga che fa da anticipo a questa giornata di Serie A contro il Chievo Verona di Rolando Maran. Nonostante questo la squadra nerazzurra è tornata nello spogliatoio sotto nel risultato, colpita all'improvviso da una girata incredibile sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Sergio Pellissier. L'esperto attaccante clivense è stato bravissimo ad anticipare Danilo D'Ambrosio e l'ha girata sotto la traversa con Samir Handanovic impossibilitato a intervenire. Staremo a vedere cosa accadrà nella ripresa quando probabilmente i nerazzurri proveranno a ribaltare il risultato facendo correre la palla come hanno fatto nella prima frazione di gioco. Ha debuttato da titolare con la maglia nerazzurra il nuovo acquisto Gagliardini che è sembrato davvero molto positivo, andando anche vicino al gol in un paio di occasioni. Da parte sua il Chievo Verona come al solito è avversario assai ostico da affrontare, bravo a chiudersi e a ripartire con un centrocampo fatto di tanta sostanza e anche la giusta dose di tecnica.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. LUCI A SAN SIRO: L’EPISODIO – Inter-Chievo è la partita della ventesima giornata di Serie A che avrà inizio fra pochi minuti; c’è un episodio piuttosto interessante che riguarda un precedente tra le due squadre. Dobbiamo tornare al 9 marzo 2012, un venerdì: si giocava al Bentegodi e l’Inter era affidata a Claudio Ranieri, subentrato presto a Gian Piero Gasperini. Il testaccino era riuscito a vincere sette partite su otto tra metà dicembre e fine gennaio riportando l’Inter al quarto posto, ma poi aveva avuto una striscia negativa di sette gare di Serie A (due pareggi e cinque sconfitte) con anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli. Contro il Catania era andato sotto 2-0 per poi rimontare fino al 2-2; con ritrovata fiducia la squadra era andata al Bentegodi, a tre minuti dalla fine era ancora inchiodata sullo 0-0 ma poi erano arrivati i gol di Walter Samuel e Diego Milito a dare la vittoria ai nerazzurri. Nel post partita Claudio Ranieri si era commosso parlando della reazione dei suoi giocatori; non sarebbe durata però, perché subito dopo l’Inter avrebbe pareggiato a San Siro contro l’Atalanta e, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, Ranieri sarebbe stato esonerato in favore di Andrea Stramaccioni, che aveva folgorato Massimo Moratti vincendo solo il giorno prima la Next GenSeries. Quell’Inter, presa dal giovane allenatore all’ottavo posto in classifica, avrebbe chiuso sesta con 58 punti arrivando comunque a -6 dal terzo posto. Tornando a oggi, pesante sconfitta casalinga del Crotone contro il Bologna, corsaro allo Scida con gol di Dzemaili, ma adesso l’attenzione si sposta a San Siro…

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. LA PRIMA DI RITORNO: SI COMINCIA – Il girone di ritorno nel campionato di Serie A 2016-2017 viene inaugurato da Crotone-Bologna, primo anticipo del sabato, che avrà inizio fra pochi minuti. Questo ci dà l’occasione per andare a vedere qual era stata invece la prima partita dello scorso campionato, e come si era conclusa. L’onore era toccato ad Atalanta-Inter: sabato 16 gennaio si erano infatti disputate tre partite come anticipi, e il calendario aveva previsto alle ore 15 la sfida tra le due compagini nerazzurre. All’Atleti Azzurri d’Italia era finita 1-1 e, in maniera piuttosto curiosa, entrambi i gol erano arrivati su autorete di due difensori: al 17’ minuto l’Atalanta si era portata in vantaggio con un tocco di Jeison Murillo nella sua porta, al 25’ era stato Rafael Toloi a infilare Sportiello per la rete del definitivo pareggio. Da segnalare che ben sei giocatori che andarono in campo o in panchina per l’Inter non fanno oggi più parte della rosa (in più Assane Gnoukouri destinato al Crotone e l’allenatore Roberto Mancini); nell’Atalanta invece sono partiti addirittura in 11, in compenso è tornato Alberto Grassi che aveva giocato la seconda parte di stagione con la maglia del Napoli (eufemismo: nei fatti non aveva mai messo piede in campo, tornando alla base in prestito la scorsa estate). A completare il quadro, quel sabato per la prima di ritorno si erano giocate anche Torino-Frosinone (4-2) e Napoli-Sassuolo (3-1).

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. IL CONFRONTO - In chiusura del girone d’andata di Serie A, facciamo un confronto fra la classifica di questo campionato e quello della scorsa stagione a metà cammino. A dire il vero sul confronto pesano le tre partite che devono ancora essere recuperate (Crotone-Juventus, Bologna-Milan e Pescara-Fiorentina), ma in linea di massima si possono fare delle interessanti osservazioni. Ad esempio la capolista Juventus è comunque a +6, chiaro segnale che stavolta non ha avuto nessun problema ad entrare in ritmo, come era successo nello scorso campionato. Speculare il -6 dell’Inter, che però sembra avere trovato la quadratura del cerchio e nel ritorno proverà a colmare il gap, visto che nello scorso campionato la seconda metà non fu particolarmente esaltante. Ottimi i +7 di Roma e Milan, con i giallorossi che in effetti 12 mesi fa proprio in questo periodo cacciavano Rudi Garcia per affidarsi a Luciano Spalletti, mentre i rossoneri stanno tornando a respirare aria d’Europa. Spiccano però i guadagni di Atalanta (+11) e Lazio (+10), mentre in negativo i cali più evidenti sono quelli di Fiorentina, Sassuolo, Empoli e Palermo che - fatte le debite proporzioni - stanno tutte vivendo stagioni sotto le aspettative.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO. I MARCATORI - In attesa del via alla ventesima giornata di Serie A, facciamo il punto sulla classifica dei marcatori che al termine del girone d’andata vede al comando l’attaccante e capitano dell’Inter Mauro Icardi con 14 gol, davanti alla coppia formata da Edin Dzeko della Roma e Andrea Belotti del Torino, a quota 13 gol ciascuno. Nessuno dei tre però ha segnato nella giornata che ha aperto il 2017 e chiuso il girone d’andata, che invece ha esaltato Gonzalo Higuain, che con una doppietta è salito a quota 12 gol scavalcando l’ex compagno di squadra Dries Mertens, fermo a 11 gol. Nelle primissime posizioni oltre all’attaccante della Juventus si è mosso solo Ciro Immobile (Lazio), che ha spezzato un digiuno che durava ormai da due mesi ed è salito a quota 10 gol, completando il panorama dei sei attaccanti che sono già arrivati in doppia cifra in metà torneo. Spendiamo però una citazione anche per Federico Bernardeschi, già a quota 9 gol e con una partita ancora da recuperare per la sua Fiorentina: i sei potrebbero anche diventare sette…

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO - Il campionato di Serie A 2016-2017 è giunto alla sua ventesima giornata, cioè la prima del girone di ritorno: entriamo dunque nella seconda metà della stagione, i verdetti si avvicinano e i punti in palio si fanno sempre più pesanti. I primi due risultati arriveranno già oggi, sabato 14 gennaio, dai tradizionali due anticipi che saranno alle ore 18.00 Crotone-Bologna e alle ore 20.45 Inter-Chievo. Si proseguirà domani, domenica 15 gennaio, con il lunch match delle ore 12.30 Cagliari-Genoa; si giocano alle ore 15.00 Lazio-Atalanta, Napoli-Pescara, Sampdoria-Empoli, Sassuolo-Palermo e Udinese-Roma; il posticipo delle ore 20.45 sarà invece il big-match Fiorentina-Juventus. Non ci si fermerà però, perché resta ancora una partita lunedì 16 gennaio, alle ore 20.45 Torino-Milan, che curiosamente sarà la stessa partita (ma a campi incrociati) già andata in scena giovedì sera in Coppa Italia.

Oggi ci attende innanzitutto una partita importante per il Crotone, che ha estremo bisogno di una vittoria per alimentare le speranze salvezza, ma d’altro canto il Bologna non vorrà farsi risucchiare in zone pericolose; a San Siro invece l’Inter cercherà la quinta vittoria consecutiva, che direbbe in modo molto chiaro che i nerazzurri tornano a tutti gli effetti a candidarsi nella corsa al terzo posto che vale la Champions League. Contro il Chievo è un turno sulla carta favorevole, che naturalmente andrà sfruttato per il meglio.

Domani grande attenzione a Lazio-Atalanta, che un po’ a sorpresa è diventato uno scontro diretto per l’Europa: bel test sia per i biancocelesti sia per i nerazzurri orobici. In campo nel pomeriggio anche due big quali Napoli e Roma: sulla carta non dovrebbero esserci problemi per i partenopei in casa contro il Pescara, dovrebbe essere una sfida più complicata in Friuli per i giallorossi, alla seconda trasferta consecutiva a cavallo dei due gironi. Restando al pomeriggio, Sassuolo-Palermo ci dirà se gli emiliani possono stare tranquilli o dovranno iniziare a guardarsi le spalle, mentre l’Empoli cercherà punti sul campo della Sampdoria per allontanare sempre di più i rosanero.

In serata naturalmente Fiorentina-Juventus sarà il piatto forte della giornata, anche perché al Franchi non è mai una trasferta banale per la Juventus, che a Firenze è la rivale numero uno. La Fiorentina ha bisogno di un grande risultato per tornare in lotta per l’Europa, la Juventus invece cerca una prova di forza per lanciare un messaggio a tutte le avversarie. Stuzzicante anche il posticipo di lunedì: Torino-Milan è un classico del nostro calcio e Sinisa Mihajlovic certamente proverà a fare uno scherzetto alla sua ex squadra, attesa da una complicata trasferta. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA