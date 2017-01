RISULTATI COPPA D’AFRICA 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA GOL LIVESCORE (OGGI 16 GENNAIO) - Terza giornata della Coppa d’Africa 2017, nella quale dunque oggi debutta il girone C. Attendiamo dunque i risultati delle seguenti due partite, entrambe in programma nella città di Oyem: alle ore 17.00 Costa d’Avorio-Togo e alle ore 20.00 Repubblica Democratica del Congo-Marocco. Siamo nel Nord del Gabon, che ospita questa edizione della Coppa d’Africa in quattro città: Oyem è stata designata appunto come sede principale delle partite del girone C e anche per la città è il ‘debutto’ nella manifestazione. L’attesa si concentra principalmente sulla Costa d’Avorio, senza dubbio la squadra sulla carta più forte del gruppo e una delle grandi favorite per il successo finale della Coppa d’Africa, che però anche quest’anno ha già cominciato a regalarci risultati a sorpresa.

Nella prima giornata i padroni di casa del Gabon di Aubameyang e Lemina (girone A) sono stati fermati dal pareggio per 1-1 dalla Guinea Bissau, nonostante la formazione ospite avesse fatto notizia alla vigilia soprattutto per avere arruolato un preparatore dei portieri come estremo difensore di riserva. Ieri nel girone B ha faticato moltissimo un’altra delle squadre più attese, l’Algeria, che ha pareggiato contro lo Zimbabwe per 2-2 solo grazie a una doppietta di Mahrez, che con il proprio secondo gol ha acciuffato almeno il pareggio quando ormai mancavano pochi minuti a una clamorosa vittoria dello Zimbabwe. Considerando che sabato era finita in pareggio anche Burkina Faso-Camerun (1-1), ecco che l’unica vittoria fino a questo momento è quella raccolta ieri sera dal Senegal sulla Tunisia per 2-0, che ha confermato la forza della Nazionale senegalese, certamente un’altra delle più quotate alla vigilia e l’unica ad avere rispettato sul campo i pronostici della vigilia, almeno nella prima giornata della fase a gironi.

Siamo naturalmente soltanto agli inizi della competizione e per ora l’unica certezza è che la Coppa d’Africa sarà anche quest’anno un torneo imprevedibile e ricco di notizie e storie incredibili. Ad esempio l’eroe dello Zimbabwe ieri è stato Nyasha Mushekwi, che era stato radiato per un caso di calcioscommesse e si è salvato solo collaborando alle indagini della federazione. Eppure per un giorno ha fatto notizia come Mahrez, miglior calciatore africano 2016 e uno dei punti di forza della ‘favola’ del Leicester. Oggi dovrebbe essere il giorno della Costa d’Avorio ma, con tutte queste premesse, gli ivoriani dovranno stare davvero molto attenti al Togo… CLICCA SUL PULSANTE QUI SOTTO PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA COPPA D'AFRICA 2017