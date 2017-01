Torino-Milan / Streaming video e diretta tv come vedere la partita

TORINO-MILAN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA E TV - Sta per iniziare Torino-Milan: il posticipo della ventesima giornata di Serie A sarà visibile in diretta tv sia dagli abbonati alla pay tv del satellite che da quelli della pay tv del digitale terrestre. Andiamo a vedere nel dettaglio: per quanto riguarda Sky i canali di riferimento sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 che naturalmente sono visibili anche in alta definizione. Qui la diretta streaming video è garantita da Sky Go, applicazione che non comporta costi aggiuntivi; la telecronaca è di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, mentre da bordo campo arriveranno i contributi di Peppe Di Stefano e Paolo Aghemo, che cureranno anche le interviste post partita.

Torino-Milan però potrà essere seguita anche da chi non è abbonato alle due pay tv: vale la pena ricordare infatti che grazie all'applicazione Serie A Tim TV, al costo di 1,99 euro, potrete assistere alla sfida del Grande Torino sul vostro televisore.

La partita è interessante per tanti motivi: Sinisa Mihajlovic sfida la sua ultima ex per la terza volta in stagione, ma per la prima serata può finalmente farlo nel suo attuale stadio. Riuscirà finalmente a battere il Milan, o comunque a non perdere dopo le due sconfitte? In più queste due squadre stanno facendo benissimo con tanti italiani in campo e una serie di giovani che sta davvero entusiasmando.

Non solo Gigio Donnarumma e Andrea Belotti, il cui duello ovviamente infiammerà il Monday Night: ci saranno tanti altri elementi da tenere d’occhio in campo, per un risultato che potrebbe cambiare gli scenari delle due squadre. E’ dunque tutto apparecchiato per la partita, non ci resta che assistere allo spettacolo in una delle modalità che abbiamo indicato. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEI GIOCATORI DEL MILAN CHE SI PREPARANO ALLA PARTITA CONTRO IL TORINO