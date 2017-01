Video / Cagliari-Genoa (4-1): highlights e gol della partita (Serie A, 20^ giornata)

VIDEO CAGLIARI-GENOA (RISULTATO FINALE 4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Cagliari-Genoa finisce 4-1 con un ribaltone da parte degli isolani, che sembravano essere in difficoltà nel primo tempo. Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita per comprendere meglio l'andamento dell'incontro. Cominciamo dal possesso palla (Cagliari 49%, Genoa 51%). La squadra di casa è andata al tiro 16 volte, centrando lo specchio della porta in 13 occasioni; il Genoa è andato alla conclusione 10 volte ed ha impegnato Rafael in 5 circostanze. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono una supremazia dei sardi, i quali hanno ne hanno creato ben 13 contro le 8 degli ospiti. Per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati 3 per il Cagliari contro ben 14 in favore del Genoa. Gli uomini di Juric, oltre ad aver perso più palloni (27-32), sono anche riusciti a recuperne maggiormente (25-27). Dal punto di vista disciplinare è stata una gara piuttosto regolare con 18 calci di punizione fischiati (11-7), 5 cartellini gialli (3-2) ed un cartellino rosso mostrato a Capuano del Cagliari. Vediamo ora i singoli protagonisti del match. Grande giornata per Marco Borriello che oltre alle due reti realizzate ha tirato in porta ben 5 volte ed ha avuto a disposizione ben 4 come occasioni da gol come Diego Farias e Joao Pedro; Nicolò Barella è stato il giocatore che ha servito più assist (2). Oltre ad aver servito più assist il giovane centrocampista è stato anche quello che ha recuperato più palloni (4); Panagiotis Tachtsidis invece con 7 quello che ne ha perso il maggior numero.

LE DICHIARAZIONI - Soddisfatto della vittoria contro il Genoa il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli che ha così commentanto la gara in sala stampa: "Eravamo partiti davvero bene, poi il Genoa ha preso campo, non abbiamo dato la giusta pressione sui portatori e ci siamo abbassati troppo. Siamo stati bravi a ribaltare il risultato nel primo tempo. Nel secondo c'eravamo solo noi. Peccato per l'espulsione di Capuano. Ringrazio i tifosi venuti allo stadio nonostante il freddo. Di Gennaro? Durante la settimana ha avuto un fastidio che durante il riscaldamento si è acutizzato. Prima del fischio d'inizio ho chiesto di mandare in campo Tachtsidis. Il greco ha iniziato così così, salvo poi imporsi".

Dispiaciuto per la sconfitta del suo Genoa, Ivan Juric ha così commentato la sconfitta di Cagliari ai microfoni di Sky Sport: "Eravamo in controllo, poi ci siamo sciolti in pochi minuti. Nella seconda parte di partita abbiamo mostrata grande debolezza. Questi ragazzi sono molto giovani e cercano di dare il massimo. Abbiamo avuto delle sconfitte in cui ci è andata male, ma oggi è diverso, non ci sono giustificazioni. Prestazione davvero orrenda, abbiamo giocato male". (Marco Guido)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI CAGLIARI-GENOA (RISULTATO FINALE 4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA)